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függőség
tilalom
fiatal
közösségi média
Szlovákia

Már a szomszédunkban jár a tiltás: Szlovákiában jöhet a közösségi média használatának életkor alapú korlátozása – szigorúan ellenőriznék az internetező fiatalokat

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Akár 16 éves korig is várniuk kellene a gyerekeknek, ha közösségimédia-fiókot szeretnének létrehozni. A szlovák kormány szerint a korlátozásra azért van szükség, mert a fiatalok különösen érzékenyek az algoritmikus ajánlásokra, a társadalmi nyomásra és a káros online tartalmakra.
VG
2026.08.26, 18:23

A szlovák kormány szerdán jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely 16 éves kor alatt megtiltaná a közösségi oldalak használatát. A közösségi platformoknak életkor-ellenőrzést kellene bevezetniük, Pozsony szerint ugyanis a gyerekeket egyre súlyosabban fenyegeti a függőség, a társadalmi nyomás és a radikalizáció.

Social Media Photo Illustrations szlovák
Szlovákia keményen fellépne a gyerekek közösségimédia-használata ellen: a kormány 16 éves kor alatt teljes tiltást javasol / Fotó: NurPhoto via AFP

Pozsonyban szerdán jóváhagyták a közösségi média használatának korlátozásáról szóló törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatná meg a gyerekek online jelenlétét. 

A tervezet szerint 16 éves kor alatt nem lehetne közösségimédia-fiókot létrehozni, vagyis a platformoknak meg kellene akadályozniuk, hogy fiatalabb felhasználók regisztráljanak.

A javaslat parlamenti elfogadása esetén a szolgáltatóknak életkor-ellenőrzést is alkalmazniuk kellene. A kormány által közzétett dokumentum szerint ennek során azt kellene bizonyítani, hogy a felhasználó betöltötte-e a szükséges életkort, miközben a platformok elvileg nem férhetnének hozzá más személyes adatokhoz.

Az ellenőrzés szabályait az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló előírásaihoz igazítanák.

Szlovákia nem csak a függőség miatt aggódik

A szlovák kormány szerint a szigorítás mögött nem pusztán a képernyőidő csökkentése áll. A törvényjavaslat indoklása szerint az online technológiák és a közösségi oldalak egyre fontosabb szerepet játszanak az erőszakos, szélsőséges és más módon káros viselkedésformák terjesztésében.

A kabinet különösen a serdülőkorúakat tartja veszélyeztetettnek. A pszichológiai és idegtudományi kutatások, valamint nemzetközi vizsgálatok alapján ez az életszakasz kulcsfontosságú az identitás, a kritikus gondolkodás, az érzelmi szabályozás és a társas kapcsolatok fejlődésében.

A kormány szerint emiatt a fiatalok könnyebben befolyásolhatók az algoritmusok által ajánlott tartalmakkal, és érzékenyebben reagálhatnak a társadalmi nyomásra, a manipulatív technikákra és a függőséget kialakító mechanizmusokra. 

A dokumentum a dezinformációt, a radikalizációs narratívákat és egyéb káros tartalmakat is a kockázatok között említi.

A tervezet egy szélesebb európai trendbe illeszkedik. Egyre több ország próbálja szabályozni, hogy hány éves kortól használhatják a gyerekek a közösségi platformokat, egyes államok pedig már szülői hozzájáruláshoz kötik a fiatalok regisztrációját.

Szlovákia azonban ennél tovább menne: a 16 év alattiak számára nem egyszerűen korlátozná, hanem teljesen megtiltaná a közösségi oldalak használatát. A következő kérdés az lesz, hogy a parlament elfogadja-e a javaslatot, és ha igen, miként lehet majd a gyakorlatban úgy ellenőrizni a korhatárt, hogy közben a felhasználók személyes adatai is megfelelő védelemben maradjanak.

Legyőzték Macront a gyerekek a bíróságon, de a francia elnök nem hagyja annyiban: nem mehetnek a Facebookra

Azért is izgalmas a francia történet, mert az ausztrál példát számos más kormány is követné. A közösségimédia tiltása a gyerekek számára Franciaországban zátonyra futott, de Emmanuel Macron elnök esküdpözik, hogy nem hagyja annyiban.

 

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