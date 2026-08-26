Már a szomszédunkban jár a tiltás: Szlovákiában jöhet a közösségi média használatának életkor alapú korlátozása – szigorúan ellenőriznék az internetező fiatalokat

A szlovák kormány szerdán jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely 16 éves kor alatt megtiltaná a közösségi oldalak használatát. A közösségi platformoknak életkor-ellenőrzést kellene bevezetniük, Pozsony szerint ugyanis a gyerekeket egyre súlyosabban fenyegeti a függőség, a társadalmi nyomás és a radikalizáció.

Szlovákia keményen fellépne a gyerekek közösségimédia-használata ellen: a kormány 16 éves kor alatt teljes tiltást javasol / Fotó: NurPhoto via AFP

Pozsonyban szerdán jóváhagyták a közösségi média használatának korlátozásáról szóló törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatná meg a gyerekek online jelenlétét.

A tervezet szerint 16 éves kor alatt nem lehetne közösségimédia-fiókot létrehozni, vagyis a platformoknak meg kellene akadályozniuk, hogy fiatalabb felhasználók regisztráljanak.

A javaslat parlamenti elfogadása esetén a szolgáltatóknak életkor-ellenőrzést is alkalmazniuk kellene. A kormány által közzétett dokumentum szerint ennek során azt kellene bizonyítani, hogy a felhasználó betöltötte-e a szükséges életkort, miközben a platformok elvileg nem férhetnének hozzá más személyes adatokhoz.

Az ellenőrzés szabályait az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló előírásaihoz igazítanák.

Szlovákia nem csak a függőség miatt aggódik

A szlovák kormány szerint a szigorítás mögött nem pusztán a képernyőidő csökkentése áll. A törvényjavaslat indoklása szerint az online technológiák és a közösségi oldalak egyre fontosabb szerepet játszanak az erőszakos, szélsőséges és más módon káros viselkedésformák terjesztésében.

A kabinet különösen a serdülőkorúakat tartja veszélyeztetettnek. A pszichológiai és idegtudományi kutatások, valamint nemzetközi vizsgálatok alapján ez az életszakasz kulcsfontosságú az identitás, a kritikus gondolkodás, az érzelmi szabályozás és a társas kapcsolatok fejlődésében.

A kormány szerint emiatt a fiatalok könnyebben befolyásolhatók az algoritmusok által ajánlott tartalmakkal, és érzékenyebben reagálhatnak a társadalmi nyomásra, a manipulatív technikákra és a függőséget kialakító mechanizmusokra.

A dokumentum a dezinformációt, a radikalizációs narratívákat és egyéb káros tartalmakat is a kockázatok között említi.

A tervezet egy szélesebb európai trendbe illeszkedik. Egyre több ország próbálja szabályozni, hogy hány éves kortól használhatják a gyerekek a közösségi platformokat, egyes államok pedig már szülői hozzájáruláshoz kötik a fiatalok regisztrációját.