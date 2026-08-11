Trump golfklubját légvédelmi rakétákkal rakták körbe – valós a fenyegetés, Irán miatt emelték a védelmet
Sajtóbeszámlók szerint szokatlan látvány fogadta azokat, akik vasárnap Donald Trump amerikai elnök New Jersey-i golfklubja, a Trump National Golf Club Bedminster környékén jártak. Az elnököt ugyanis nemcsak a megszokott biztonsági apparátus védte, hanem egy amerikai hadsereg által használt rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer is a lehetséges támadásoktól. Az amerikai hadsereg Avenger rendszerét a LIV Golf Bedminster torna utolsó fordulóján, augusztus 9-én vették észre a golfpályán. A Fehér Ház később megerősítette, hogy a rendszerről készült felvételek valódiak.
Támadástól védik Donald Trumpot amerikai golfpályáján is
A Humvee járműre szerelt Avenger nem egyszerű biztonsági jármű. A rendszer hőkövető Stinger légvédelmi rakétákat hordoz, és az elmúlt időszakban drónok elleni képességekkel is kiegészítették. Ennek köszönhetően rövid idő alatt telepíthető, és képes lehet a levegőből érkező fenyegetések gyors elhárítására.
A rendszer elnöki védelemben történő alkalmazása különösen komoly biztonsági intézkedésnek számít. Az ilyen feladatokat az amerikai hadsereg 263. Army Air and Missile Defense Command alakulatai látják el.
Az Avenger mellett a golfklub közelében egy AN/MPQ-64 Sentinel légvédelmi radar is feltűnt. A rendszer a légtérben megjelenő célpontok felderítésében játszik szerepet, vagyis a Trump körül kiépített védelem nem pusztán egyetlen rakétaütegből állt.
A biztonsági intézkedések szintjének emeléséhez kapcsolódik, hogy miközben Trump vasárnap a New Jersey-i birtokon tartózkodott, a NORAD F–16-os vadászgépei két polgári repülőgépet is elfogtak, amelyek beléptek a golfklub fölött ideiglenesen korlátozott légtérbe. A gépeket biztonságosan kikísérték a korlátozott területről.
Egy golfverseny esetében általában a testőrök, a rendőrségi egységek és a légtér ellenőrzése is a megszokott elnöki biztonsági protokoll része.
A Stinger rakéták, a katonai radar és a vadászgépek együttes jelenléte azonban azt mutatja, hogy az amerikai hatóságok ezúttal a levegőből érkező támadás lehetőségét is komolyan számításba vették.
A háttérben elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus állhat, mely egyelőre a további mélyülés jeleit mutatja.
Irán korábban is a golfpályán támadta volna Trumpot
Az iráni fenyegetések nem új keletűek. Teherán korábban olyan képeket is terjesztett, amelyek arra utaltak, hogy Donald Trump golf közben célponttá válhat. A fenyegetések hátterében az amerikai hadsereg által 2020-ban Irakban végrehajtott akció állt, amelyben meghalt Kászim Szolejmáni iráni tábornok.
Az elmúlt időszak amerikai–iráni katonai konfliktusai tovább növelték az elnök elleni biztonsági kockázatokat. Trump ráadásul már korábban is közvetlen életveszélybe került, amikor 2024 júliusában a pennsylvaniai Butlerben tartott kampányrendezvényén rálőttek. Néhány hónappal később, szeptemberben egy másik incidens történt a floridai West Palm Beach-i golfklubjánál is. A merényletkísérletek miatt az amerikai elnök védelmét azóta is kiemelt kockázati szint mellett szervezik.
Most azonban a geopolitikai helyzet is megváltozott. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség ismét olyan szintre emelkedett, amely az elnöki védelemben is megjelenik.
A golfpályán telepített rendszerekről kiadott képek:
Trump már a külföldi útjain sem utazik mindig a megszokott módon
A biztonsági kockázatokra utal egy korábbi, rendkívüli intézkedés is. Mint megírtuk, Trump törökországi látogatásának végén az elnöki stáb különleges trükköt alkalmazott az útvonalának és mozgásának elrejtésére:
- a nyilvánosság előtt Trump felszállt az Air Force One-ra,
- később azonban titokban egy katonai repülőgéppel folytatta útját.
A Washington Post szerint a háttérben egy hitelt érdemlő iráni merényletfenyegetés állt.
Az intézkedés jól mutatja, mennyire komolyan veszik Washingtonban azokat a fenyegetéseket, amelyek közvetlenül az elnök személyére vonatkoznak.
Az elnököt védő intézkedések közben az Egyesült Államok és Európa saját légvédelmi készletei is egyre nagyobb nyomás alatt vannak. A friss beszámolók szerint Ukrajnában súlyos légvédelmi rakétahiány alakulhat ki még azelőtt, hogy Oroszország várhatóan megindítja újabb téli támadási hullámát. Kijev számára különösen a Patriot rendszerekhez szükséges elfogórakéták jelentenek problémát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban és Brüsszelben is több száz elfogórakéta megszerzéséért lobbizik. A helyzetet azonban nehezíti, hogy az európai országok saját tartalékaikat is féltik, miközben az Egyesült Államok légvédelmi készleteit a közel-keleti háborús helyzet is erősen igénybe veszi.
A golfpályára telepített katonai védelmi rendszerről egy nem túlságosan jó minőségű, de a lényeget megmutató video is megjelent – Trump elnök a légvédelmi rendszer mellett golfozik: