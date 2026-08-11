Trump golfklubját légvédelmi rakétákkal rakták körbe – valós a fenyegetés, Irán miatt emelték a védelmet

Sajtóbeszámlók szerint szokatlan látvány fogadta azokat, akik vasárnap Donald Trump amerikai elnök New Jersey-i golfklubja, a Trump National Golf Club Bedminster környékén jártak. Az elnököt ugyanis nemcsak a megszokott biztonsági apparátus védte, hanem egy amerikai hadsereg által használt rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer is a lehetséges támadásoktól. Az amerikai hadsereg Avenger rendszerét a LIV Golf Bedminster torna utolsó fordulóján, augusztus 9-én vették észre a golfpályán. A Fehér Ház később megerősítette, hogy a rendszerről készült felvételek valódiak.

Donald Trump golfklubját is katonai eszközökkel védik a támadásoktól (illusztráció)

Fotó: Pavlovich Viktor / Shutterstock

Támadástól védik Donald Trumpot amerikai golfpályáján is

A Humvee járműre szerelt Avenger nem egyszerű biztonsági jármű. A rendszer hőkövető Stinger légvédelmi rakétákat hordoz, és az elmúlt időszakban drónok elleni képességekkel is kiegészítették. Ennek köszönhetően rövid idő alatt telepíthető, és képes lehet a levegőből érkező fenyegetések gyors elhárítására.

A rendszer elnöki védelemben történő alkalmazása különösen komoly biztonsági intézkedésnek számít. Az ilyen feladatokat az amerikai hadsereg 263. Army Air and Missile Defense Command alakulatai látják el.

Az Avenger mellett a golfklub közelében egy AN/MPQ-64 Sentinel légvédelmi radar is feltűnt. A rendszer a légtérben megjelenő célpontok felderítésében játszik szerepet, vagyis a Trump körül kiépített védelem nem pusztán egyetlen rakétaütegből állt.

A biztonsági intézkedések szintjének emeléséhez kapcsolódik, hogy miközben Trump vasárnap a New Jersey-i birtokon tartózkodott, a NORAD F–16-os vadászgépei két polgári repülőgépet is elfogtak, amelyek beléptek a golfklub fölött ideiglenesen korlátozott légtérbe. A gépeket biztonságosan kikísérték a korlátozott területről.

Egy golfverseny esetében általában a testőrök, a rendőrségi egységek és a légtér ellenőrzése is a megszokott elnöki biztonsági protokoll része.

A Stinger rakéták, a katonai radar és a vadászgépek együttes jelenléte azonban azt mutatja, hogy az amerikai hatóságok ezúttal a levegőből érkező támadás lehetőségét is komolyan számításba vették.

A háttérben elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus állhat, mely egyelőre a további mélyülés jeleit mutatja.