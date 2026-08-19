Döbbenet: behívót kapnak Romániában a tartalékos katonák, a székelyföldieket már értesítették – "Az ügyintézés körülbelül egy órát vesz igénybe"
A következő napokban értesítést és behívóparancsot kapnak Hargita megyében azok a tartalékosok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. A behívás a katonai nyilvántartás adatainak ellenőrzését és frissítését szolgálja, a folyamat mindösszesen egy órát vesz igénybe – közölte Hargita Megye Tanácsa hivatalos honlapján.
A tartalékosok behívása nincs összefüggésben a biztonsági helyzettel – állítja a katonai központ
A Hargita Megyei Katonai Központ hangsúlyozza, hogy a mostani eljárás nem jelent katonai kiképzést vagy gyakorlatot. A behívott tartalékosoknak nem kell katonai tevékenységen részt venniük. Rutinszerű, időszakosan elvégzett adminisztratív feladatról van szó, amelyet az év során meghatározott időközönként ismételnek meg. A folyamat nincs összefüggésben a térség aktuális biztonsági helyzetével.
Tartalékosnak azok számítanak, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. Hargita megyében az adatfrissítést két időszakban, szeptemberben és novemberben végzik el, a behívóparancsok kézbesítése pedig már megkezdődött.
A megjelenés kötelező, az érintetteknek a behívóparancsban szereplő
- napon,
- időpontban
- és helyszínen
kell jelentkezniük. Ha valaki alapos ok miatt nem tud eleget tenni a behívásnak, értesítenie kell a Hargita Megyei Katonai Központot, hogy új időpontot egyeztethessen.
A megjelenéskor vinni kell a behívóparancsot, a katonakönyvet és a személyazonosító igazolványt. A dokumentumokat a Hargita Megyei Katonai Központ állítja ki, a parancsnok írja alá és pecséttel látja el, majd a rendőrség munkatársai személyesen adják át – hívja fel a ifgyelmet a hatóság.
A tartalékosok behívása rotációs rendszerben történik, az eljárást országos szinten végzik, a pontos időszakokat az egyes megyék határozzák meg.
A tájékoztatás szerint a rendelkezés alapján a katonai nyilvántartások naprakészen tartása érdekében az érintett tartalékosokat meghatározott időközönként behívhatják.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Romániában januárban lépett hatályba az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvény, amelynek értelmében a tárca négy hónapos katonai alapkiképzéseket szervez 18 és 35 év közötti, a szolgálatra önkéntesen jelentkező fiatal férfiak és nők számára, akik a felkészítő után az operatív tartalékos állomány tagjaivá válnak.