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Románia
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Döbbenet: behívót kapnak Romániában a tartalékos katonák, a székelyföldieket már értesítették – "Az ügyintézés körülbelül egy órát vesz igénybe"

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Újabb behívók érkeznek a tartalékosokhoz Hargita megyében, a dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. A mostani eljárás katonai gyakorlatot vagy kiképzést nem jelent, a hatóságok a tartalékosok adatait ellenőrzik és frissítik, a megjelenés kötelező.
VG
2026.08.19, 08:39

A következő napokban értesítést és behívóparancsot kapnak Hargita megyében azok a tartalékosok, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. A behívás a katonai nyilvántartás adatainak ellenőrzését és frissítését szolgálja, a folyamat mindösszesen egy órát vesz igénybe – közölte Hargita Megye Tanácsa hivatalos honlapján.

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Tartalékosnak azok számítanak, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek – közölte a Hargita Megyei Katonai Központ. / Fotó: roibu

A tartalékosok behívása nincs összefüggésben a biztonsági helyzettel – állítja a katonai központ

A Hargita Megyei Katonai Központ hangsúlyozza, hogy a mostani eljárás nem jelent katonai kiképzést vagy gyakorlatot. A behívott tartalékosoknak nem kell katonai tevékenységen részt venniük. Rutinszerű, időszakosan elvégzett adminisztratív feladatról van szó, amelyet az év során meghatározott időközönként ismételnek meg. A folyamat nincs összefüggésben a térség aktuális biztonsági helyzetével.

Tartalékosnak azok számítanak, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. Hargita megyében az adatfrissítést két időszakban, szeptemberben és novemberben végzik el, a behívóparancsok kézbesítése pedig már megkezdődött.

A megjelenés kötelező, az érintetteknek a behívóparancsban szereplő 

  • napon, 
  • időpontban 
  • és helyszínen 

kell jelentkezniük. Ha valaki alapos ok miatt nem tud eleget tenni a behívásnak, értesítenie kell a Hargita Megyei Katonai Központot, hogy új időpontot egyeztethessen.

A megjelenéskor vinni kell a behívóparancsot, a katonakönyvet és a személyazonosító igazolványt. A dokumentumokat a Hargita Megyei Katonai Központ állítja ki, a parancsnok írja alá és pecséttel látja el, majd a rendőrség munkatársai személyesen adják át – hívja fel a ifgyelmet a hatóság.

A tartalékosok behívása rotációs rendszerben történik, az eljárást országos szinten végzik, a pontos időszakokat az egyes megyék határozzák meg.

A tájékoztatás szerint a rendelkezés alapján a katonai nyilvántartások naprakészen tartása érdekében az érintett tartalékosokat meghatározott időközönként behívhatják.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Romániában januárban lépett hatályba az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvény, amelynek értelmében a tárca négy hónapos katonai alapkiképzéseket szervez 18 és 35 év közötti, a szolgálatra önkéntesen jelentkező fiatal férfiak és nők számára, akik a felkészítő után az operatív tartalékos állomány tagjaivá válnak.

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