Schmidt Mária váratlan bejelentést tett: megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány
Szeptember 1-jével megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Az intézmény feladatait a jövőben a Kulturális Vagyonkezelő Kft. látja el – derül ki Schmidt Mária főigazgatónak a múzeum Facebook-oldalán megjelent közleményéből.
Az Országgyűlés döntése alapján megszűnő alapítványt 1999-ben hozták létre, működése tehát több mint két és fél évtized után ér véget. Feladatait, valamint az általa fenntartott intézmények működtetését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át.
Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolását.
Több mint 3000 milliárd forint kerül vissza az államhoz a megszűnő alapítványoktól,
A közlemény hangsúlyozza, hogy az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hiánytalanul elszámolt. Schmidt Mária szerint az alapítványhoz tartozó intézmények működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás-átvételi dokumentáció is igazol.
Az alapítványhoz a Terror Háza Múzeum mellett több kutató- és kulturális intézmény is tartozott:
- a XX. Század Intézet,
- a XXI. Század Intézet,
- a Kertész Imre Intézet,
- a Kommunizmuskutató Intézet,
- a Habsburg Történeti Intézet,
- az Eötvös József Intézet,
- a Szabad Európa Intézet
- és a Deák Ferenc Műhely.
A Terror Háza Múzeum 2002-ben nyitotta meg kapuit. A poszt szerint az azóta eltelt huszonnégy évben több mint nyolcmillió látogatót fogadott. A múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek ez idő alatt konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, valamint állandó és időszaki kiállítások százait valósították meg.
Schmidt Mária úgy fogalmazott, hogy a Terror Háza Múzeum eddigi történetének egy szakasza lezárul. Kiemelte: az intézmény legfontosabb feladata a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása, valamint a náci és a kommunista rendszer bűneivel való szembenézés volt. A főigazgató szerint a múlt kutatása és a totalitárius diktatúrák újjászületésének megakadályozása továbbra is számos feladatot jelent.
A közlemény alapján maga a Terror Háza Múzeum és a hozzá tartozó intézetek nem szűnnek meg, működésük azonban új fenntartói keretek között folytatódik. Schmidt Mária reményét fejezte ki, hogy az intézmények a jövőben is meghatározó szerepet töltenek majd be a diktatúrák történetének kutatásában és bemutatásában.
A főigazgató köszönetet mondott a múzeum hazai és külföldi partnereinek, a sajtónak, a támogatóknak, az egymást váltó kormányoknak, valamint a látogatóknak az elmúlt két és fél évtized együttműködéséért és figyelméért.