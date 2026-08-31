Deviza
EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF314,37 -0,22% GBP/HUF425,53 -0,26% CHF/HUF388,8 -0,19% PLN/HUF84,24 +0,18% RON/HUF69,32 -0,15% CZK/HUF15,11 -0,11% EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF314,37 -0,22% GBP/HUF425,53 -0,26% CHF/HUF388,8 -0,19% PLN/HUF84,24 +0,18% RON/HUF69,32 -0,15% CZK/HUF15,11 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 200,46 -0,31% MTELEKOM2 526 +0,87% MOL5 095 +0,88% OTP45 590 -0,9% RICHTER13 170 -1,52% OPUS312,5 -2,56% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 490 -0,45% BUMIX9 537,2 -0,32% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 245,21 +0,37% BUX150 200,46 -0,31% MTELEKOM2 526 +0,87% MOL5 095 +0,88% OTP45 590 -0,9% RICHTER13 170 -1,52% OPUS312,5 -2,56% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 490 -0,45% BUMIX9 537,2 -0,32% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 245,21 +0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
múzeum
Terror Háza Múzeum
Schmidt Mária

Schmidt Mária váratlan bejelentést tett: megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megszűnik a Terror Háza Múzeumot eddig működtető alapítvány. Schmidt Mária szerint ezzel lezárul a múzeum huszonnégy éves történetének egy szakasza,
VG
2026.08.31, 12:47

Szeptember 1-jével megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Az intézmény feladatait a jövőben a Kulturális Vagyonkezelő Kft. látja el – derül ki Schmidt Mária főigazgatónak a múzeum Facebook-oldalán megjelent közleményéből.

Schmidt Mária Terror Háza Múzeum
Schmidt Mária váratlan bejelentést tett: megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány / Fotó: Terror Háza Múzeum / House of Terror Museum / Facebook

Az Országgyűlés döntése alapján megszűnő alapítványt 1999-ben hozták létre, működése tehát több mint két és fél évtized után ér véget. Feladatait, valamint az általa fenntartott intézmények működtetését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át.

Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolását.

Több mint 3000 milliárd forint kerül vissza az államhoz a megszűnő alapítványoktól,

A közlemény hangsúlyozza, hogy az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hiánytalanul elszámolt. Schmidt Mária szerint az alapítványhoz tartozó intézmények működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás-átvételi dokumentáció is igazol.

Az alapítványhoz a Terror Háza Múzeum mellett több kutató- és kulturális intézmény is tartozott: 

  • a XX. Század Intézet, 
  • a XXI. Század Intézet, 
  • a Kertész Imre Intézet, 
  • a Kommunizmuskutató Intézet, 
  • a Habsburg Történeti Intézet, 
  • az Eötvös József Intézet, 
  • a Szabad Európa Intézet 
  • és a Deák Ferenc Műhely.

A Terror Háza Múzeum 2002-ben nyitotta meg kapuit. A poszt szerint az azóta eltelt huszonnégy évben több mint nyolcmillió látogatót fogadott. A múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek ez idő alatt konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, valamint állandó és időszaki kiállítások százait valósították meg.

Schmidt Mária úgy fogalmazott, hogy a Terror Háza Múzeum eddigi történetének egy szakasza lezárul. Kiemelte: az intézmény legfontosabb feladata a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása, valamint a náci és a kommunista rendszer bűneivel való szembenézés volt. A főigazgató szerint a múlt kutatása és a totalitárius diktatúrák újjászületésének megakadályozása továbbra is számos feladatot jelent.

A közlemény alapján maga a Terror Háza Múzeum és a hozzá tartozó intézetek nem szűnnek meg, működésük azonban új fenntartói keretek között folytatódik. Schmidt Mária reményét fejezte ki, hogy az intézmények a jövőben is meghatározó szerepet töltenek majd be a diktatúrák történetének kutatásában és bemutatásában.

A főigazgató köszönetet mondott a múzeum hazai és külföldi partnereinek, a sajtónak, a támogatóknak, az egymást váltó kormányoknak, valamint a látogatóknak az elmúlt két és fél évtized együttműködéséért és figyelméért.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu