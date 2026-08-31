Szeptember 1-jével megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. Az intézmény feladatait a jövőben a Kulturális Vagyonkezelő Kft. látja el – derül ki Schmidt Mária főigazgatónak a múzeum Facebook-oldalán megjelent közleményéből.

Schmidt Mária váratlan bejelentést tett: megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány / Fotó: Terror Háza Múzeum / House of Terror Museum / Facebook

Az Országgyűlés döntése alapján megszűnő alapítványt 1999-ben hozták létre, működése tehát több mint két és fél évtized után ér véget. Feladatait, valamint az általa fenntartott intézmények működtetését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át.

Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvénymódosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolását.

Több mint 3000 milliárd forint kerül vissza az államhoz a megszűnő alapítványoktól,

A közlemény hangsúlyozza, hogy az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hiánytalanul elszámolt. Schmidt Mária szerint az alapítványhoz tartozó intézmények működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás-átvételi dokumentáció is igazol.

Az alapítványhoz a Terror Háza Múzeum mellett több kutató- és kulturális intézmény is tartozott:

a XX. Század Intézet,

a XXI. Század Intézet,

a Kertész Imre Intézet,

a Kommunizmuskutató Intézet,

a Habsburg Történeti Intézet,

az Eötvös József Intézet,

a Szabad Európa Intézet

és a Deák Ferenc Műhely.

A Terror Háza Múzeum 2002-ben nyitotta meg kapuit. A poszt szerint az azóta eltelt huszonnégy évben több mint nyolcmillió látogatót fogadott. A múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek ez idő alatt konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, valamint állandó és időszaki kiállítások százait valósították meg.

Schmidt Mária úgy fogalmazott, hogy a Terror Háza Múzeum eddigi történetének egy szakasza lezárul. Kiemelte: az intézmény legfontosabb feladata a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása, valamint a náci és a kommunista rendszer bűneivel való szembenézés volt. A főigazgató szerint a múlt kutatása és a totalitárius diktatúrák újjászületésének megakadályozása továbbra is számos feladatot jelent.