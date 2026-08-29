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terrorcselekmény
vádlott
szeptember 11.
vallomás

Kész, ilyen nincs: az évforduló előtt semmisítette meg a szeptember 11-i terrortámadások fő vádlottjának 2007-es vallomását egy hadbíró – lehet mindent előről kezdeni

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Megsemmisítette Kálid Sejk Mohamed korábbi vallomását a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előkészítéséről a pert előkészítő amerikai hadbíró pénteken – írta a New York Post. A terrortámadásoknak idén lesz a huszonötödik évfordulója.
VG - MTI
2026.08.29, 07:40

A napilap tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy Michael A Schrama bíró döntése értelmében a terrorcselekmények értelmi szerzőjének tartott Mohamed 2007-ből származó vallomását nem önként tette, így az nem vehető figyelembe a vádeljárás során, és el kell távolítani a peranyagból. Egyelőre biztosan nem várható döntés a terrortámadások ügyében.

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Az 1995-ös felvételen a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban lerombolt tornyok
Fotó: meunierd /  Shutterstock

9/11-es terrortámadások: majd két év múlva lehet az első tárgyalás

A bíró a héten 2028 június 5-re tűzte ki Kálid Sejk Mohamed és három vádlott-társának első tárgyalási napját.

Az ügyészség eredetileg 2027-re szerette volna, hogy tárgyalási szakaszba lépjen a 25 évvel ezelőtti terrortámadás büntetőügye, ami a bíró szerint túlságosan rövid időt hagyott volna az előkészítésre.

A 2007-ben, a guantanamói amerikai támaszpont különleges börtönében tett vallomás érvénytelenítése tovább nehezítheti a vádeljárást, amit az elmúlt években Mohamed vádalkuja, majd annak bírósági érvénytelenítése is késleltetett.

Oszáma bin Láden al-Kaidájának 2001. szeptember 11-én, amerikai földön véghezvitt terrortámadása örökre beírta magát a világtörténelembe. A Föld legerősebb gazdasága azonnal mélyrepülésbe került, és egyesek szerint még mindig érezhetők a terrorcselekmény hatásai – részleteket egy korábbi összeállításunkban olvashat.

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