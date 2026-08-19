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Bóka János
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Elege lett a Fidesz frakcióvezetőjének: Bóka János számon kérte a Tisza-kormányon a választási ígéreteit

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Duplázódó támogatások, béremelés, olcsóbb élelmiszerek és kedvezőbb benzinár is szerepelt a kampányígéretek között, a Fidesz szerint azonban ezekből száz nap alatt sem lett semmi. A párt most 27 kérdéssel akarja megtudni, mikor teljesülnek a Tisza-kormány vállalásai.
VG
2026.08.19, 17:38

Száz napja alakult meg a Tisza-kormány, a Bóka János szerint azonban a kampányban tett nagy ígéretekből eddig kevés valósult meg. A Fidesz ezért 27 írásbeli kérdést intézett a kormányhoz, hogy kiderüljön, hol tartanak azoknak az intézkedéseknek a megvalósításával, amelyeket a választás után azonnalra ígértek – írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter tisza
A Fidesz nem hagyja annyiban a kampányban tett ígéreteket: 27 írásbeli kérdéssel kérik számon a Tisza-kormányt és Magyar Pétert / Fotó: Polyák Attila/MW

Száz napja alakult meg a Tisza-kormány, a Fidesz szerint pedig ennyi idő már elegendő ahhoz, hogy kiderüljön, mi valósult meg a választási kampány nagy ígéreteiből. 

A párt szerint a válasz egyelőre kiábrándító, ezért 27 írásbeli kérdést nyújtott be a kormánynak.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője videóban közölte: arra várnak választ, hogy a kormány hol tart azoknak az intézkedéseknek a megvalósításával, amelyeket a kampányban még a választás után azonnalra ígértek.

A Fidesz szerint ilyen volt többek között

  • a családi pótlék;
  • az anyasági támogatás;
  • az időskorúak járadéka;
  • valamint a gyes és a gyet megduplázása.

A párt azt is számon kéri, miért nem történt meg a szociális szektorban beígért 25 százalékos béremelés, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése.

A Fidesz közleménye szerint ezek mellett az iskolakezdési támogatás, a gyógyszerek áfája és a 480 forintos benzinár kérdésében is eltérés van a kampányban elhangzott ígéretek és a jelenlegi helyzet között.

Nagy halomban állnak a Tisza-kormány ígéretei 

A Fidesz nemcsak a közvetlen pénzügyi támogatásokat kéri számon. A párt szerint a Tisza-kormány kivezette a kamatstopot, támadja az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, miközben az energiaszektor és a magyar piac sorsával kapcsolatban is komoly kifogásokat fogalmazott meg.

A közlemény szerint a kormány a magyar cégek helyett a külföldi multiknak enged teret, miközben az azbeszttel szennyezett területeken élő családok problémájának megoldásában sem történt érdemi előrelépés.

A Fidesz élesen fogalmazott: szerintük a Tisza működő és emberséges Magyarországot ígért, ehelyett azonban kormányzás helyett „színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt” kaptak a választók.

A 27 kérdés most arra kényszerítheti a kormányt, hogy konkrét válaszokat adjon: melyik kampányígéret mikor valósul meg, melyek kerültek le a napirendről, és melyek azok, amelyekből a száz nap ellenére sem lett semmi. A következő időszakban így nemcsak a Tisza-kormány intézkedései, hanem a választási ígéretek teljesülése is egyre inkább a politikai vita középpontjába kerülhet.

Jó reggelt, Magyarország! Itt az ideje szembenézni a tényekkel: hiába ígérte Magyar Péter, semmi jele a gazdasági fordulatnak – mérlegen a Tisza-kormány első száz napja

Hetek óta tart a kormányzat kommunikációs fordulata: a 16 év „tatárjárása” és "maffiakormányzása" után megjelentek a saját kormányzati teljesítményt kiemelő pozitív üzenetek. Előbb a júliusi, vártnál kedvezőbb inflációs adat, majd az államháztartás számai láttán kezdett sikerkommunikációba Magyar Péter és a Tisza-kormány több tagja. Csakhogy a valóságban a magyar gazdaság kilátásai romlottak az elmúlt időszakban, sőt, több szektor ma rosszabb állapotban van, mint a kormányváltást megelőzően. Mérlegen a Tisza-kormány első száz napja.

 

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