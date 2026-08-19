Elege lett a Fidesz frakcióvezetőjének: Bóka János számon kérte a Tisza-kormányon a választási ígéreteit

Száz napja alakult meg a Tisza-kormány, a Bóka János szerint azonban a kampányban tett nagy ígéretekből eddig kevés valósult meg. A Fidesz ezért 27 írásbeli kérdést intézett a kormányhoz, hogy kiderüljön, hol tartanak azoknak az intézkedéseknek a megvalósításával, amelyeket a választás után azonnalra ígértek – írta a Magyar Nemzet.

A Fidesz nem hagyja annyiban a kampányban tett ígéreteket: 27 írásbeli kérdéssel kérik számon a Tisza-kormányt és Magyar Pétert / Fotó: Polyák Attila/MW

Száz napja alakult meg a Tisza-kormány, a Fidesz szerint pedig ennyi idő már elegendő ahhoz, hogy kiderüljön, mi valósult meg a választási kampány nagy ígéreteiből.

A párt szerint a válasz egyelőre kiábrándító, ezért 27 írásbeli kérdést nyújtott be a kormánynak.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője videóban közölte: arra várnak választ, hogy a kormány hol tart azoknak az intézkedéseknek a megvalósításával, amelyeket a kampányban még a választás után azonnalra ígértek.

A Fidesz szerint ilyen volt többek között

a családi pótlék;

az anyasági támogatás;

az időskorúak járadéka;

valamint a gyes és a gyet megduplázása.

A párt azt is számon kéri, miért nem történt meg a szociális szektorban beígért 25 százalékos béremelés, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése.

A Fidesz közleménye szerint ezek mellett az iskolakezdési támogatás, a gyógyszerek áfája és a 480 forintos benzinár kérdésében is eltérés van a kampányban elhangzott ígéretek és a jelenlegi helyzet között.

Nagy halomban állnak a Tisza-kormány ígéretei

A Fidesz nemcsak a közvetlen pénzügyi támogatásokat kéri számon. A párt szerint a Tisza-kormány kivezette a kamatstopot, támadja az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, miközben az energiaszektor és a magyar piac sorsával kapcsolatban is komoly kifogásokat fogalmazott meg.

A közlemény szerint a kormány a magyar cégek helyett a külföldi multiknak enged teret, miközben az azbeszttel szennyezett területeken élő családok problémájának megoldásában sem történt érdemi előrelépés.

A Fidesz élesen fogalmazott: szerintük a Tisza működő és emberséges Magyarországot ígért, ehelyett azonban kormányzás helyett „színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt” kaptak a választók.