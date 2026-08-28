Lesz következménye a Tisza húzásának, de csak holnap: a péntekre meghirdetett tüntetést szombatra halasztották

Nyerges André péntek délutánra szervezett tüntetést a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalért (NVVH) és Ligeti Miklósért. A Tisza-szimpatizáns szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány javaslatára Unger Anna kerül az NVVH élére.

Nyerges André Tisza-szigettag. a demonstráció szervezője / Fotó: Facebook / Nyerges André

Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péter kormányának lépésével saját politikai közösségének tagjai egyáltalán nem elégedettek, néhányan pedig már nyíltan korrupcióval vádolják a kabinetet.

A Tisza lépése ellen tüntetnek, de csak holnap

A Nyerges André által létrehozott eseményről, amelyet eredetileg pénteken 16:00 órára hirdettek meg, a szervező azt írja:

A TISZA Párt megszavazta Unger Anna jelölését, ezzel pedig megpecsételte a sorsát a rendszerváltásnak. Ez az utolsó esélyünk, hogy valódi változás legyen. Nem tűrhetjük tovább a háttéralkukat. Elég volt a korrupcióból. Magyar Péter folyamatosan azt kéri, hogy tartsunk tükröt és kérjük számon őket. Itt az ideje, hogy ezt meg is tegyük.

A tüntetés időpontja később, eddig ismeretlen okokból, szombat 16 órára módosult.

A heves reakciót az váltotta ki, hogy az Országgyűlés 137 igen és 7 nem szavazat mellett Unger Anna politológust, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének.

A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

A tüntetők Ligeti Miklóst akarják az NVVH élére

Unger jelölése megosztó lépésnek számított, ugyanis szakértők, elemzők, politológusok és a közélet különböző szereplői egy másik jelöltet, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst tartották a legalkalmasabbnak. Erről tanúskodnak a döntés óta megjelent vélemények is, többen ugyanis kétkedve fogadták a bizottsági jelölést, kritikával illették a kormányt és magát a kiválasztási folyamatot is.

Többek között a Tisza egyik erős embere, Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton is ezen a véleményen van.

De Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter és Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő is Ligeti mellett foglalt állást.