Lesz következménye a Tisza húzásának, de csak holnap: a péntekre meghirdetett tüntetést szombatra halasztották
Nyerges André péntek délutánra szervezett tüntetést a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalért (NVVH) és Ligeti Miklósért. A Tisza-szimpatizáns szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány javaslatára Unger Anna kerül az NVVH élére.
Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péter kormányának lépésével saját politikai közösségének tagjai egyáltalán nem elégedettek, néhányan pedig már nyíltan korrupcióval vádolják a kabinetet.
A Tisza lépése ellen tüntetnek, de csak holnap
A Nyerges André által létrehozott eseményről, amelyet eredetileg pénteken 16:00 órára hirdettek meg, a szervező azt írja:
A TISZA Párt megszavazta Unger Anna jelölését, ezzel pedig megpecsételte a sorsát a rendszerváltásnak. Ez az utolsó esélyünk, hogy valódi változás legyen. Nem tűrhetjük tovább a háttéralkukat. Elég volt a korrupcióból. Magyar Péter folyamatosan azt kéri, hogy tartsunk tükröt és kérjük számon őket. Itt az ideje, hogy ezt meg is tegyük.
A tüntetés időpontja később, eddig ismeretlen okokból, szombat 16 órára módosult.
A heves reakciót az váltotta ki, hogy az Országgyűlés 137 igen és 7 nem szavazat mellett Unger Anna politológust, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének.
A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.
A tüntetők Ligeti Miklóst akarják az NVVH élére
Unger jelölése megosztó lépésnek számított, ugyanis szakértők, elemzők, politológusok és a közélet különböző szereplői egy másik jelöltet, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst tartották a legalkalmasabbnak. Erről tanúskodnak a döntés óta megjelent vélemények is, többen ugyanis kétkedve fogadták a bizottsági jelölést, kritikával illették a kormányt és magát a kiválasztási folyamatot is.
Többek között a Tisza egyik erős embere, Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton is ezen a véleményen van.
De Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter és Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő is Ligeti mellett foglalt állást.
Kicsoda Nyerges André?
A demonstráció szervezőjének a közösségimédia-profilja alapján érdekes életútja van. Végzettsége szerint közgazdász, politikai elemző és filozófus, aki Angliában tanult. Magyarországon olyan vállalatoknál dolgozott, mint
- az Ernst and Young,
- az OTP,
- és a Citibank.
Saját bevallása szerint már fiatalon is részt vett önkéntes tevékenységekben, szabadidejében pedig a diplomáciától kezdve a pszichológián át több területen is képezi magát.
Mindemellett fontos megjegyezni, hogy mielőtt Tisza-támogatóvá vált volna 2022-ben pártjával, a Holló Renddel kívánt indulni a parlamenti választásokon, de a Nemzeti Választási Iroda ezt nem hagyta jóvá. Na de mit képviselt a Holló Rend?
Egyrészről egy fantázia név, melyben a holló egy független szimbólum, amely kifejezi ezáltal, hogy nem tartozunk a régi politikai palettához. Nem jobboldali és nem is baloldali a párt. Az új-közép identitás jellemzi. Másrészről pedig rendnek neveztük el, mert az egyik fő érték, amelyet képviselünk, az a becsület
− írta magáról korábban a politikai mozgalom.
Érdekes, hogy a párt 2024-ben még kritikus hangot ütött meg Magyar Péterrel szemben, ám később maga az elnök is a kormányfő és a Tisza Párt támogatójává vált. Nyerges André pálfordulása 2024. márciusának végére tehető, áprilistól pedig már nyíltan támogatta és részt vett a Tisza eseményein.
Belső feszültségek, laza közösség
Az NVVH-ügyet övező viták és a Tisza támogatóinak megnyilvánulásai arra engednek következtetni, hogy a táboron belül egyre nagyobb a széthúzás. Ezt Magyar Péter is látja, ezért két Facebook-bejegyzésben is igyekezett legitimálni a döntést, valamint meggyőzni szavazóit arról, hogy ebben a kérdésben valójában nem is akartak társadalmi egyeztetést, és erre vonatkozó ígéret pedig nem is volt.
Egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó show és nem szimpátia szavazás
− fogalmazott a kormányfő, továbbá azt állította, hogy sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni. Ezzel Hadházy Ákosra utalt.
A pénteki ügy nem csupán Unger Anna személye és a kiválasztási folyamat körülményei miatt érdekes. Nyerges André esete rávilágít arra a tényre, hogy a sokszor elhivatott Tisza-szimpatizánsnak tűnő személyek valójában nem ideológiai és világnézeti alapon támogatják átmeneti politikai közösségüket. Sokan protestszavazók, míg másokat a párt digitális marketingje fogott meg, de vannak olyanok is, akik egész egyszerűen a győzteshez húzás miatt csapódtak a táborhoz.
A fentiekből adódik, hogy a következő időszakban a Tisza legnagyobb kihívása az lehet, hogy egy ernyőszervezetből valódi ideológiai és közös világnézeti alapokra helyezze a mozgalmát. Amennyiben ez nem sikerül, úgy Magyar Péternek valószínűleg szavazatvesztéssel kell számolnia a következő ciklusban. A folyamatoknak a 2029-ben esedékes önkormányzati és európai parlamenti választások kiváló indikátorai lesznek.