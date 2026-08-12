Catering-konténerben csempészték át Trumpot Törökországban egy másik gépre - merényletet terveztek az Air Force One ellen
Donald Trump amerikai elnök kedden megerősítette, hogy egy júliusi törökországi útja során titokban elhagyta az Air Force One-t, miután a hadsereg és a titkosszolgálat egy biztonsági fenyegetés miatt azt akarta, hogy egy „másik gépre” szálljon át. Kijelentéseivel megerősítette a Washington Post korábbi beszámolóját, amely szerint Trumpot a múlt havi NATO-csúcstalálkozót követően egy másik repülőgépre csempészték át egy hitelesnek ítélt iráni fenyegetés miatt. Az intézkedést heteken át titokban tartották, egészen addig, amíg a lap nyilvánosságra nem hozta a történetet.
Azt akarták, hogy egy másik járattal, egy másik géppel menjek
– mondta Trump újságíróknak, miután visszatért egy ohiói rendezvényről. „Úgy tudom, volt valamilyen fenyegetés. Igazából nem kérdeztem róla túl sokat” – mondta. „Rengeteg fenyegetést kapok” - tette hozzá.
Trump a konténerben
Trump igyekezett kisebbíteni a repülését övező rendkívüli megtévesztő művelet jelentőségét. A beszámoló szerint egy repülőtéri cateringkonténerben rejtőzött el, hogy észrevétlenül feljuthasson egy másik gépre, miközben az Air Force One-t a levegőbe küldték, lényegében csaliként.
Trump annak a kockázatát is igyekezett kisebbíteni, amelynek az általa hátrahagyott emberek – a Fehér Ház tisztviselői, a biztonsági és kisegítő személyzet, valamint az újságírók – voltak kitéve a gépen.
Szerintem valójában az a gép, amelyen én repültem, nagyobb veszélyben volt
– mondta Trump kedden. Az akcióról nem árult el sok részletet, azt viszont közölte, hogy az incidens nem ijesztette meg. „Őszintén szólva semmi miatt nem aggódom” – mondta Trump. „Bármi legyen is. Tudják, mi a hozzáállásom? Lesz, ami lesz!”
Továbbra sem ismertek a történtek részletei
Trump Törökországból induló repülőútja már akkor is bekerült a hírekbe, mivel egy Katar által ajándékozott luxusrepülőgéppel érkezett, amely nem rendelkezett az idősebb elnöki gépeken megtalálható egyes rakétaészlelő és ellenintézkedési rendszerekkel.
A beszámolók azonban most már megerősítik, hogy Trumpot elrejtették a cateringjárműben, majd egy kisebb kormányzati repülőgéppel utazott Törökországból az Egyesült Királyságba, ahol később észrevétlenül visszaszállt a Katar által ajándékozott elnöki gépre.
Amikor később az esetleges veszélyről kérdezték, Trump gúnyosan reagált a találgatásokra, és akkor azt mondta az újságíróknak: „Ha én megyek, ti is jöttök. Igaz?” – figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy ha a gépet lelőtték volna, az elnök valójában nem tartózkodott volna a fedélzeten.
Titokban
A külföldi utak menetrendjét és logisztikai részleteit az amerikai elnökök biztonsági megfontolásokból korábban is titokban tartották. Ugyanakkor példa nélkülinek tartják, hogy Trump tényleges tartózkodási helyét nemcsak az esemény idején, hanem még hetekkel később is titokban tartották.
- Az amerikai elnökök rendszeresen feszegették hivataluk és biztonsági előírásaik határait:
- vezetői szerepük és az amerikai jelenlét demonstrálására gyakran győzködték biztonsági tanácsadóikat arról, hogy háborús övezetekbe látogathassanak.
- Ezeket az utakat rendszerint csak akkor jelentik be, amikor az elnök már nincs veszélyben.
Ez az eset azért különbözik a korábbiaktól, mert Trumpot titokban elkülönítették útitársai többi részétől, köztük attól a sajtócsoporttól is, amelynek feladata az elnök és tevékenységének független tudósítása volt. A Fehér Ház azt követően sem hozta teljes egészében nyilvánosságra a történteket, hogy a veszély elmúlt, és nem tájékoztatta részletesen a közvéleményt.