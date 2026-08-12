Catering-konténerben csempészték át Trumpot Törökországban egy másik gépre - merényletet terveztek az Air Force One ellen

Donald Trump amerikai elnök kedden megerősítette, hogy egy júliusi törökországi útja során titokban elhagyta az Air Force One-t, miután a hadsereg és a titkosszolgálat egy biztonsági fenyegetés miatt azt akarta, hogy egy „másik gépre” szálljon át. Kijelentéseivel megerősítette a Washington Post korábbi beszámolóját, amely szerint Trumpot a múlt havi NATO-csúcstalálkozót követően egy másik repülőgépre csempészték át egy hitelesnek ítélt iráni fenyegetés miatt. Az intézkedést heteken át titokban tartották, egészen addig, amíg a lap nyilvánosságra nem hozta a történetet.

Trump és az Air Force One, az amerikai elnök különgépe - merényetkísérlet állhatott a krimibe illő menekülés hátterében Törökországban / Fotó: AFP

Azt akarták, hogy egy másik járattal, egy másik géppel menjek

– mondta Trump újságíróknak, miután visszatért egy ohiói rendezvényről. „Úgy tudom, volt valamilyen fenyegetés. Igazából nem kérdeztem róla túl sokat” – mondta. „Rengeteg fenyegetést kapok” - tette hozzá.

Trump a konténerben

Trump igyekezett kisebbíteni a repülését övező rendkívüli megtévesztő művelet jelentőségét. A beszámoló szerint egy repülőtéri cateringkonténerben rejtőzött el, hogy észrevétlenül feljuthasson egy másik gépre, miközben az Air Force One-t a levegőbe küldték, lényegében csaliként.

Trump annak a kockázatát is igyekezett kisebbíteni, amelynek az általa hátrahagyott emberek – a Fehér Ház tisztviselői, a biztonsági és kisegítő személyzet, valamint az újságírók – voltak kitéve a gépen.

Szerintem valójában az a gép, amelyen én repültem, nagyobb veszélyben volt

– mondta Trump kedden. Az akcióról nem árult el sok részletet, azt viszont közölte, hogy az incidens nem ijesztette meg. „Őszintén szólva semmi miatt nem aggódom” – mondta Trump. „Bármi legyen is. Tudják, mi a hozzáállásom? Lesz, ami lesz!”

Továbbra sem ismertek a történtek részletei

Trump Törökországból induló repülőútja már akkor is bekerült a hírekbe, mivel egy Katar által ajándékozott luxusrepülőgéppel érkezett, amely nem rendelkezett az idősebb elnöki gépeken megtalálható egyes rakétaészlelő és ellenintézkedési rendszerekkel.

A beszámolók azonban most már megerősítik, hogy Trumpot elrejtették a cateringjárműben, majd egy kisebb kormányzati repülőgéppel utazott Törökországból az Egyesült Királyságba, ahol később észrevétlenül visszaszállt a Katar által ajándékozott elnöki gépre.

Amikor később az esetleges veszélyről kérdezték, Trump gúnyosan reagált a találgatásokra, és akkor azt mondta az újságíróknak: „Ha én megyek, ti is jöttök. Igaz?” – figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy ha a gépet lelőtték volna, az elnök valójában nem tartózkodott volna a fedélzeten.