Donald Trump meglepő kijelentést tett, amit a nyugati országok sem hisznek el: az elnök nem aggódik amiatt, hogy Vlagyimir Putyin megtámadná a NATO-t

Donald Trump elnök csütörtökön telefonon nyilatkozott az Axiosnak, és azt mondta, egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg. Miért fontos ez? Az európai vezetők egyre komolyabban tartanak ettől, és nyilvánosan is figyelmeztettek arra, hogy Moszkva egy korlátozott támadással vagy más katonai provokációval próbára teheti a NATO elszántságát – valamint Trump elkötelezettségét az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke, vagyis a szövetség kollektív védelmi klauzulája iránt.

Donald Trump egyáltalán nem aggódik/Fotó: Bonnie Cash

Trump nem aggódik

A CIA igazgatója, John Ratcliffe kedden titkos látogatást tett Moszkvában, ahol találkozott orosz kollégájával, Szergej Nariskinnel. Több sajtóorgánum arról számolt be, hogy a látogatás célja az volt, hogy Washington figyelmeztesse Moszkvát: ne támadjon meg egyetlen NATO-tagállamot sem.

Trump azonban vitatta ezeket az értesüléseket, és az Axiosnak azt mondta, Ratcliffe nem adott át ilyen figyelmeztetést.

„Egyáltalán nem aggódom emiatt. Semmi probléma nincs”

– mondta Trump, amikor arról kérdezték, hogy elképzelhetőnek tart-e egy orosz provokációt a NATO-tagállamokkal szemben.

Az elnök Ratcliffe moszkvai útját „szokásos ügyintézésnek” nevezte, és értetlenségének adott hangot a látogatásról megjelent sajtóbeszámolókkal kapcsolatban.

„Ratcliffe félévente vagy évente egyszer találkozik az orosz kollégájával. Nagyon jó a kapcsolatuk. Nem volt semmilyen üzenet, és semmi szokatlan nem történt”

– mondta Trump.

Két órával később, amikor újságírók kérdezték, ismét felmerült, hogy az Egyesült Államok figyelmeztette-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt a NATO-tagállamok elleni esetleges támadásokra.

Trump azt mondta, nem akarja kommentálni a kérdést, ugyanakkor hozzátette: „Nem fognak NATO-területet megtámadni.”

Nariskin is megerősítette a látogatást

A másik fél, Szergej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés vezetője csütörtökön megerősítette, hogy moszkvai látogatása során találkozott Ratcliffe-el. Azt mondta, hogy a megbeszélések „munkájuk rendszeres részét” képezik, és „semmi rendkívüli nem történt”. Nariskin közlése szerint Ratcliffe-el „hírszerzési ügyekről” tárgyalt.