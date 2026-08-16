Hatalmas tűz égette porig a pótolhatalan fatemplomot a Kárpátalján

Hatalmas tűzzel kellett birkózniuk a lengyel tűzoltóknak az éjszaka a sanoki Néprajzi Építészeti Múzeum területén a kárpátaljai vajdaságban. A lángok teljesen elborították a nemrég felújított, műemléki fatemplomot, amely teljesen leégett, pedig az oltásban a legintenzívebb időszakban 140 tűzoltó vett részt.

A Csodatévő Szent Miklós tiszteletére szentelt fatemplom a 17. században épült Bączal Dolnyban, ahol közel három évszázadon át szolgálta a helyi plébániát. Az 1970-es évek elején a templomot szétszerelték, majd átszállították a sanoki skanzenbe. Itt érte el a végzet.

Tűz Lengyelországban: ezt a templomot már sohasem tekinthetjük meg újra, egyelőre az egész skanzen bezárt Fotó: Hemis via AFP

A tüzet hajnali 1 óra után jelentették a tűzoltóságnak.

A sanoki Állami Tűzoltóság járási parancsnokságának szóvivője, Paweł Giba főhadnagy a lengyel Interiának elmondta:

Amikor az első egységek a helyszínre érkeztek, a tűz már az egész bączali fatemplomot elborította. Az épület 20-szor 10 méteres, magassága körülbelül 15 méter. Körülötte mintegy tíz, nád- és zsindelytetős faépület található.

A tűzoltók először két közeli épületre irányították a vizet, amelyek már kezdtek lángra kapni.

A Korso Sanockie helyi hírportál azt jelentette, hogy a terjedő tűz felbecsülhetetlen értékű faépítészeti műemlékeket pusztított el, köztük egy nemrég felújított, 17. századi római katolikus templomot. Maga skanzen több mint 150 történeti építményt őriz mintegy 38 hektáron, összértékük felbecsülhetetlen.

Összesen 27 tűzoltóegységet, mintegy 140 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. „A templom teljesen leégett, két, mintegy 30 méterre álló épület pedig megrongálódott. A többi faépület közül többet sikerült megmentenünk” – közölte Paweł Giba.

A tüzet vasárnap hajnali 5 óra előtt sikerült megfékezni, a helyszínt jelenleg is felügyelet alatt tartják. Giba az Interiának elmondta, hogy az Állami Tűzoltóság egyik tűzoltója megsérült, égési sérülést szenvedett a kezén.

A sanoki Néprajzi Építészeti Múzeum a közösségi médiában közölte, hogy a skanzenben történt tűz miatt elmaradnak a közelgő rendezvények: a Galíciai Régiségvásár (Galicyjska Graciarnia) a sanoki skanzen Galíciai Főterén, valamint a Szarmata Művészeti Vásár. A skanzent további értesítésig bezárták a látogatók előtt. A tűz keletkezésének okát a rendőrség és egy tűzvédelmi szakértő vizsgálja.