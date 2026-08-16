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tűzeset
Szeged
Mol

Szegednél tűz pusztított, menekítették az autókat egy kereskedésből – azonnal be kellett avatkozni, a Mol telephelyéig értek a lángok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas területen pusztított tűz vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy húsz hektárnyi száraz, füves területet perzseltek fel, és egy autókereskedésbe is belekapott a tűz. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délutánra sikerült megfékezni a lángokat, a tűzoltók ezt követően már az utómunkálatokat végzik a tűzeset után.
VG
2026.08.16, 15:20

A vasárnap délutáni tűzeset jelentős erőket mozgósított Szeged külterületén. A lángok nagy kiterjedésű, száraz, füves területen terjedtek, miközben egy autókereskedés is érintetté vált. A tűz összesen mintegy húsz hektárnyi területet érintett – számolt be a történtekről a Délmagyar. A beavatkozásban több település tűzoltói is részt vettek. A szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos egységek mellett ruzsai és makói hivatásos tűzoltókat is a helyszínre vezényeltek. A munkát az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a subasai és sándorfalvi önkéntes tűzoltók is segítették.

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Komoly tűzeset volt Szegeden (illusztráció)
Fotó: Vlad Imir / Shutterstock

Komoly tűzesetet fékeztek meg Szegeden

A nagy kiterjedésű száraz növényzet miatt a lángok gyorsan terjedhettek, ezért a tűz megfékezése komoly feladatot jelentett a helyszínre érkező egységek számára. A Katasztrófavédelem 14 órakor már arról adott tájékoztatást, hogy sikerült eloltani a tüzet, és a tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat.

A helyszíni információk szerint a tűz a Mol telephelyének közvetlen közelében is leégette a tarlót. 

A lángok egészen a kerékpárút széléig elértek, így a tűzeset egy jelentős, száraz területet érintett Szeged határában.

A beavatkozást a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveleti szolgálata irányította. A tűz eloltása után a tűzoltók feladata már elsősorban az volt, hogy átvizsgálják a területet, és megszüntessék az esetleges parázsló, izzó részeket, amelyek újra fellobbanthatják a lángokat.

A vasárnapi eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a száraz, csapadékszegény időszakban a füves és tarlóterületeken keletkező tüzek rövid idő alatt jelentős területre terjedhetnek át. 

A szegedi tűzesetnél a lángok nemcsak a növényzetet érintették, hanem egy autókereskedéshez is elértek, miközben a közeli ipari és közlekedési infrastruktúra miatt is kiemelt jelentőségű volt a gyors beavatkozás.

A lap beszámolója szerint a nagy erőkkel végrehajtott beavatkozás eredményes volt: délutánra sikerült megfékezni a tüzet, így a tűzoltók már az utómunkálatokra koncentrálhattak. A húsz hektárt érintő tűzeset pontos keletkezési okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további részleteket.

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