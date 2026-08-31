Tűzifa: darabokra szedték a Tisza-kormány áfacsökkentését, nagyon rosszul járhat Magyarország – „Hátha legalább a védett erdeinket nem tüzeljük el”

A szakember szerint a fatüzelés esetében különösen fontos a szén-dioxid-kibocsátás kérdésének tisztázása. A fa elégetése ugyanis nem CO₂-mentes folyamat: a tüzelőanyagban található szén az égés során szén-dioxiddá alakul és a légkörbe kerül. Sallai Róbert Benedek bejegyzésében azt az állítást bontja ki, hogy a tűzifa használata, a fatüzelés kormányzati ösztönzése szociális támogatásként, áfacsökkentéssel az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait növeli sok más okozott baj mellett.

Sok aggasztó következménye lehet a tűzifa áfacsökkentésének (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán

A tűzifa áfacsökkentése: fogyasztásra ösztönöz, ezért növeli a káros kibocsátást

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) alapértékei alapján azonos energiatartalmú tüzelőanyagot összehasonlítva a tűzifa közvetlen CO₂-kibocsátása magasabb a földgázénál. Sallai számítása szerint 1 kilowattóra (kWh) tüzelőanyag-energiára vetítve a földgáz esetében mintegy 0,20 kilogramm, a tűzifánál körülbelül 0,40 kilogramm közvetlen CO₂-kibocsátással lehet számolni.

A tényleges, hasznos hőre vetített érték természetesen a fűtőberendezés hatásfokától függ. Egy 75 százalékos hatásfokkal működő fatüzelésnél így hozzávetőleg 0,54 kilogramm közvetlen CO₂-kibocsátás jut 1 kWh hasznos hőre.

A fatüzelés problémája nem merül ki az üvegházhatású gázok kibocsátásában. A fa elégetésekor finomrészecskék, köztük PM₂,₅-részecskék is keletkeznek.

Ezek átmérője legfeljebb 2,5 mikrométer, ezért a légzőrendszer mélyebb részeibe is eljuthatnak.

A WHO a lakossági fa- és széntüzelés egészségügyi hatásait vizsgáló értékeléseiben a finomrészecske-szennyezést kiemelt problémaként kezeli. A fafüstnek való kitettség légzőszervi és szív-érrendszeri megbetegedésekkel hozható összefüggésbe, miközben a füst különböző egészségkárosító és rákkeltő vegyületeket is tartalmazhat. A szennyezés nemcsak kültéren jelentkezhet: a beltéri levegő minőségét is ronthatja a füst közvetlen bejutása vagy a kültéri szennyezőanyagok beszivárgása.

Magyarországon a probléma különösen jelentős lehet. Sallai a HungaroMet adataira hivatkozva azt írja, hogy 2024-ben a nem ipari tüzelés a hazai PM₂,₅-kibocsátás 78 százalékáért felelt. Az áfacsökkentés viszont ösztönöz a tűzifa használatára, így a káros következmények növekedésével kell számolni.