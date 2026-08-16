Európa ég, és nem csak magától, több embert vettek őrizetbe a magyarok kedvenc nyaralóországában

Horvát sajtóbeszámolók szerint négy embert vettek őrizetbe a rendőrök, akik a gyanú szerint összefüggésbe hozhatók a horvátországi tüzek keletkezésével. A zadari rendőrség közlése szerint a bejelentés szombaton este 20 óra után érkezett hozzájuk. A rendőrök ezt követően rövid idő alatt azonosították és megállították egy gyanús járművet. A benne utazó négy embert előállították, jelenleg is tart velük szemben a bűnügyi nyomozás. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket az őrizetbe vett személyek kilétéről, és azt sem erősítette meg, hogy pontosan mely tüzekkel hozhatók összefüggésbe. Eközben egész Európában tűzvészek tombolnak.

Tűzvészek tombolnak Európa-szerte, Horvátországban négy embert vettek őrizetbe, akik összefüggésbe hozhatók egyes tüzek keletkezésével

Fotó: AFP

Súlyos tűzvész pusztít Horvátországban

A horvát tűzoltók napok óta súlyos erdő- és bozóttüzekkel küzdenek. A szárazság és az erős szél jelentősen megnehezíti a lángok megfékezését, több helyszínen sűrű növényzet és fenyvesek égtek.

A helyzet Dugi Otok szigetén is kritikus. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a péntek éjjel fellobbant tüzet mintegy száz tűzoltó próbálja megfékezni. A helyi erők és a Božaván állomásozó egységek mellett a szárazföldről is jelentős erősítés érkezett: Zadar megye szárazföldi részéről

17 járművel mintegy

50 tűzoltót vezényeltek a szigetre.

A kora reggeli órákban két vízszállító tartálykocsi is bekapcsolódott az oltásba.

Matej Rudić, a Zadar megyei tűzoltóság parancsnoka a Net.hr-nek azt mondta, hogy a Dugi Otokon tomboló tüzet egyelőre nem sikerült ellenőrzés alá vonni. A beavatkozást különösen nehezíti a sziget településszerkezete: gyakorlatilag

minden öbölben található egy-két, illetve több lakóház vagy nyaraló, ezért a tűzoltóknak a lángok terjedésének megakadályozása mellett az épületekre is figyelniük kell.

A szárazföldről érkező tűzoltók egy részét időközben visszarendelték Zadarba, de továbbra is szolgálatban maradtak, és a környező területeket locsolják, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását.

Az ottani tűzfészek mintegy négy kilométer hosszan húzódik. Az egységek egész éjszaka a helyszínen maradtak, és vasárnap is folytatják a munkát.