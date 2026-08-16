Európa ég, és nem csak magától, több embert vettek őrizetbe a magyarok kedvenc nyaralóországában
Horvát sajtóbeszámolók szerint négy embert vettek őrizetbe a rendőrök, akik a gyanú szerint összefüggésbe hozhatók a horvátországi tüzek keletkezésével. A zadari rendőrség közlése szerint a bejelentés szombaton este 20 óra után érkezett hozzájuk. A rendőrök ezt követően rövid idő alatt azonosították és megállították egy gyanús járművet. A benne utazó négy embert előállították, jelenleg is tart velük szemben a bűnügyi nyomozás. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket az őrizetbe vett személyek kilétéről, és azt sem erősítette meg, hogy pontosan mely tüzekkel hozhatók összefüggésbe. Eközben egész Európában tűzvészek tombolnak.
Súlyos tűzvész pusztít Horvátországban
A horvát tűzoltók napok óta súlyos erdő- és bozóttüzekkel küzdenek. A szárazság és az erős szél jelentősen megnehezíti a lángok megfékezését, több helyszínen sűrű növényzet és fenyvesek égtek.
A helyzet Dugi Otok szigetén is kritikus. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a péntek éjjel fellobbant tüzet mintegy száz tűzoltó próbálja megfékezni. A helyi erők és a Božaván állomásozó egységek mellett a szárazföldről is jelentős erősítés érkezett: Zadar megye szárazföldi részéről
- 17 járművel mintegy
- 50 tűzoltót vezényeltek a szigetre.
A kora reggeli órákban két vízszállító tartálykocsi is bekapcsolódott az oltásba.
Matej Rudić, a Zadar megyei tűzoltóság parancsnoka a Net.hr-nek azt mondta, hogy a Dugi Otokon tomboló tüzet egyelőre nem sikerült ellenőrzés alá vonni. A beavatkozást különösen nehezíti a sziget településszerkezete: gyakorlatilag
minden öbölben található egy-két, illetve több lakóház vagy nyaraló, ezért a tűzoltóknak a lángok terjedésének megakadályozása mellett az épületekre is figyelniük kell.
A szárazföldről érkező tűzoltók egy részét időközben visszarendelték Zadarba, de továbbra is szolgálatban maradtak, és a környező területeket locsolják, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását.
Az ottani tűzfészek mintegy négy kilométer hosszan húzódik. Az egységek egész éjszaka a helyszínen maradtak, és vasárnap is folytatják a munkát.
A horvát hatóságok számára ezért különösen fontos lehet annak tisztázása, hogy a térségben keletkezett tüzek között van-e olyan, amely szándékos gyújtogatás következménye. A négy őrizetbe vett személy esetleges szerepéről azonban egyelőre nem közöltek hivatalos részleteket.
Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Európában, ezrek kényszerülnek elhagyni otthonaikat
Európa továbbra is pusztító erdőtüzek sorozatával küzd, miközben a kontinens egyre tikkasztóbb időjárással és súlyosbodó aszállyal néz szembe, ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombat délután kijelentette, hogy Európában „magas szintű tűzriadó” van érvényben, és egyre nagyobb nyomás nehezedik a kelet-európai nemzetekre.
Franciaországban a hatóságok közlése szerint további 100 lakost és nyaralót kellett kitelepíteni szombaton Luglon városának környékéről, Landes megye délnyugati részén, mivel a csütörtökön kitört tűz továbbra is tombol.
Szombat reggeli frissítésében a Landes prefektúra azt közölte, hogy a tűz eddig mintegy 1580 hektáron pusztított, és hogy „különösen aktív” Luglon délkeleti részén, Garein falu közelében.
Németország Eifel régiójában egy súlyos tűzvész miatt legalább 1800 embert kellett evakuálni Hurtgenwaldból, ahol mintegy 1400 tűzoltó küzd a lángokkal.
A tűzvészt Észak-Rajna-Vesztfália történetének legnagyobb erdőtüzének tartják.
Eközben német tűzoltóerő-erősítést riasztottak a belga tűzoltók megsegítésére, akik egy másik nagy tüzet is oltanak a Fagnes természetvédelmi parkban, közel a két ország határához. A hatóságok közlése szerint a tűz pénteken kezdődött, és legalább 16 négyzetkilométernyi erdőt perzselt le.
Körülbelül 1000 embert evakuáltak Spanyolország északkeleti Aragónia régiójában, ahol a több mint 15 000 hektárt pusztító tűz továbbra is tombol. A tűzoltók azonban azt mondják, hogy megállították a tűz terjedését a lakott területek felé, és az időjárás-előrejelzések szerint a hőmérséklet hamarosan csökkenhet, és kisebb eső is előfordulhat.
Görögországban is fokozott készültség van érvényben, mivel az ország egyes részein tomboló heves szél megnövelte a tüzek kitörésének kockázatát.