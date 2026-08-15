Európa lángokban: több száz embert tartóztattak le gyújtogatás gyanújával Franciaországban, miközben tűzvészek tombolnak Európa-szerte

A nyár kezdete óta csaknem 500 embert tartóztattak le Franciaországban erdőtüzek okozásának gyanújával – közölték a hatóságok. Eközben fél tucat európai országban küzdenek a tűzoltók a heves tűzvészekkel, miközben rekordokat döntő hőhullám sújtja a kontinenst.

Európa lángokban - tűzvészek tombolnak kontines-szerte / Fotó: AFP

Pénteken tűz pusztított egy horvátországi üdülőhelyen: egy ember meghalt, 40-en megsérültek, 1200 embert pedig evakuálni kellett – közölték a hatóságok. Az EU arra figyelmeztetett, hogy Európa több térségében „rendkívül szélsőséges” az erdőtüzek kialakulásának veszélye.

Nyugat-Németországban és Délnyugat-Franciaországban további több száz embert telepítettek ki falvakból.

Görögországban a lángok által fenyegetett strandokról rekedt nyaralókat mentettek ki,

Spanyolországban pedig a hadsereg történelmi ereklyéket helyezett biztonságba.

Nem elég a hőség, még gyújtogatnak is

Pénteken minden öt európaiból három legalább 30 Celsius-fokos hőmérséklettel szembesült, mintegy 150 millió ember pedig 35 fokos vagy annál nagyobb hőségben élt.

A francia belügyminisztérium közlése szerint július 1-je óta 474 embert – köztük 183 kiskorút – vettek őrizetbe az országban pusztító erdőtüzekkel összefüggésben.

A letartóztatottak mintegy 70 százalékát szándékos gyújtogatással gyanúsítják, a többiek esetében feltételezhetően gondatlanság okozta a tüzet. A francia média szerint egy 15 éves fiút is őrizetbe vettek egy, a bordeaux-i repülőtér közelében pusztító tűzzel kapcsolatban, amelyben júliusban két tűzoltó életét vesztette.

A francia hatóságok pénteken több mint 525 embert evakuáltak a délnyugati Landes régióban fekvő Luglon településről, miután egy újabb erdőtűz kevesebb mint 24 óra alatt csaknem 1100 hektárnyi, csontszáraz fenyőerdőt perzselt fel.

A helyzet kedvezőtlen, a tűz továbbra is hevesen tombol

– mondta újságíróknak Gilles Clavreul regionális tisztviselő. Hozzátette, hogy 500 tűzoltó küzd a lángokkal, és hat, víz ledobására alkalmas repülőgépet is bevetettek. A faluba vezető utakat lezárták. Luglon mintegy 100 kilométerre délkeletre található a népszerű Arcachoni-öböltől és a Lège-Cap-Ferret-félszigettől, ahol július végén két hatalmas erdőtűz több mint 50 ezer hektárt pusztított el, és akár 220 ezer ember evakuálását tette szükségessé.