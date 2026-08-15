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Európa lángokban: több száz embert tartóztattak le gyújtogatás gyanújával Franciaországban, miközben tűzvészek tombolnak Európa-szerte

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Horvátországban egy ember meghalt, több százat evakuáltak; Németországban, Görögországban és Spanyolországban is súlyos tüzek pusztítanak. A tűzvészeket a szárazság és az erős szél táplálja, a kontines heroikus küzdelmet folytat.
D. GY.
2026.08.15, 11:01

A nyár kezdete óta csaknem 500 embert tartóztattak le Franciaországban erdőtüzek okozásának gyanújával – közölték a hatóságok. Eközben fél tucat európai országban küzdenek a tűzoltók a heves tűzvészekkel, miközben rekordokat döntő hőhullám sújtja a kontinenst.

tűzvészek
Európa lángokban - tűzvészek tombolnak kontines-szerte / Fotó: AFP

Pénteken tűz pusztított egy horvátországi üdülőhelyen: egy ember meghalt, 40-en megsérültek, 1200 embert pedig evakuálni kellett – közölték a hatóságok. Az EU arra figyelmeztetett, hogy Európa több térségében „rendkívül szélsőséges” az erdőtüzek kialakulásának veszélye.

  • Nyugat-Németországban és Délnyugat-Franciaországban további több száz embert telepítettek ki falvakból. 
  • Görögországban a lángok által fenyegetett strandokról rekedt nyaralókat mentettek ki, 
  • Spanyolországban pedig a hadsereg történelmi ereklyéket helyezett biztonságba.

Nem elég a hőség, még gyújtogatnak is

Pénteken minden öt európaiból három legalább 30 Celsius-fokos hőmérséklettel szembesült, mintegy 150 millió ember pedig 35 fokos vagy annál nagyobb hőségben élt. 

A francia belügyminisztérium közlése szerint július 1-je óta 474 embert – köztük 183 kiskorút – vettek őrizetbe az országban pusztító erdőtüzekkel összefüggésben.

A letartóztatottak mintegy 70 százalékát szándékos gyújtogatással gyanúsítják, a többiek esetében feltételezhetően gondatlanság okozta a tüzet. A francia média szerint egy 15 éves fiút is őrizetbe vettek egy, a bordeaux-i repülőtér közelében pusztító tűzzel kapcsolatban, amelyben júliusban két tűzoltó életét vesztette.

A francia hatóságok pénteken több mint 525 embert evakuáltak a délnyugati Landes régióban fekvő Luglon településről, miután egy újabb erdőtűz kevesebb mint 24 óra alatt csaknem 1100 hektárnyi, csontszáraz fenyőerdőt perzselt fel. 

A helyzet kedvezőtlen, a tűz továbbra is hevesen tombol 

– mondta újságíróknak Gilles Clavreul regionális tisztviselő. Hozzátette, hogy 500 tűzoltó küzd a lángokkal, és hat, víz ledobására alkalmas repülőgépet is bevetettek. A faluba vezető utakat lezárták. Luglon mintegy 100 kilométerre délkeletre található a népszerű Arcachoni-öböltől és a Lège-Cap-Ferret-félszigettől, ahol július végén két hatalmas erdőtűz több mint 50 ezer hektárt pusztított el, és akár 220 ezer ember evakuálását tette szükségessé.

Európa kétszer olyan gyorsan melegszik - tombol a hőség

A tudósok szerint az éghajlati válság egyre gyakoribb és szélsőségesebb időjárási eseményeket idéz elő, kiszárítja a talajt és a vízfolyásokat, elősegíti az erdőtüzek kialakulását, Franciaországban pedig több ezer többlethalálozáshoz vezet. Európa nagyjából kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a világ egésze.

Az EU Copernicus éghajlatváltozási szolgálata heti előrejelzésében „rendkívül szélsőséges” körülményekre figyelmeztetett Közép- és Kelet-Európa nagy területén, valamint Dél-Britannia, Írország, Észak-Franciaország és Dél-Svédország egyes részein.

  • A Reuters Climate Monitor adatai szerint Nyugat-Európában péntekre 31,2 Celsius-fokos átlagos napi maximumot jeleztek előre, 
  • ami 8 fokkal haladja meg az 1961 és 1990 közötti időszakra jellemző értéket. 
  • Európa egészében a hőmérséklet 1,6 fokkal volt magasabb az 1961–1990-es átlagnál.

Nyugat-Németországban péntek hajnalban több mint 2 ezer ember menekült el otthonából, és egy közeli általános iskolában keresett menedéket, miután a Hürtgen-erdőben pusztító tűz néhány száz méterre megközelítette Gey települést - áll a Guardian összefoglalójában.

„Ez az erdőtűz súlyos csapással fenyegeti a helyi közösséget” – írta a közösségi médiában Mona Neubaur, Észak-Rajna–Vesztfália tartomány miniszterelnök-helyettese. 

Az oltást a második világháborúból visszamaradt, fel nem robbant lőszerek is nehezítették.

A dpa hírügynökség arról számolt be, hogy robbanásokat lehetett hallani, amikor a tűzben felrobbantak a lőszerek. Biztonsági okokból a tűzoltók nem léphettek be a belga határ közelében fekvő érintett területre. A német hadsereg harckocsikkal és helikopterekkel segítette a védekezést.

Horvátországban is súlyos a helyzet - tombolnak a tűzvészek

Horvátországban az erős szél által táplált erdőtűz az éjszaka folyamán elérte a dalmát tengerparton fekvő Lokva Rogoznica üdülőtelepülést. A rendőrség közlése szerint péntek délután egy ember holttestét találták meg a leégett területek átvizsgálásakor.

Több közeli településen ideiglenes menedékhelyeket nyitottak. Az északra mintegy 25 kilométerre fekvő Splitben a mentőszolgálat 36 embert látott el, közülük 14-et kórházba szállítottak, hét sérült állapota pedig életveszélyes volt – közölték a helyi egészségügyi hatóságok. 

Nagyon erős tűz volt, mindent elsöpört, ami az útjába került… óriási az anyagi kár 

– mondta pénteken Slavko Tucaković regionális tűzoltóparancsnok. Hozzátette, hogy péntek reggelre úgy tűnt, a tűz ereje csökkent.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök a közeli Omišban tett látogatásakor – ahol az evakuáltakat egy sportcsarnokban helyezték el – azt mondta, hogy ez „az elmúlt évek egyik legsúlyosabb tűzesete”, de „a legfontosabb”, hogy addig nem erősítettek meg halálos áldozatot.

Spanyolországban történelmi kincseket mentenek

Spanyolország északkeleti részén a hadsereg egyik egysége elszállította három, 11. századi aragóniai király földi maradványait a San Juan de la Peña kolostorból, miután az épületet erdőtűz fenyegette. A maradványokat a közeli Huesca egyik múzeumába vitték.

A hétfőn keletkezett tűzvész csütörtökön erősödött fel. A hatóságok szerint a magasabb hőmérséklet és az erős szél következtében már több mint 9 ezer hektár égett le, és 16 várost, illetve falut kellett evakuálni.

Dél-Spanyolországban csütörtökön egy ennél jóval nagyobb erdőtűz helyzete is súlyosbodott. Huelva tartományban eddig 31 ezer hektár égett le, és mintegy 700 embert kellett kitelepíteni.

Görögországban nyaralókat menekítenek

Észak-Görögországban csütörtökön kisebb hajókból álló flotta mintegy 500 nyaralót menekített ki a strandokról, miután erdőtűz fenyegette Szirí és Fourka népszerű üdülőhelyeit a Thesszalonikitől délre fekvő Halkidikí-félszigeten.

A mintegy 3,2 kilométer hosszú tűzfronton a lángok helyenként 30 méter magasra csaptak. A tüzet később sikerült ellenőrzés alá vonni – közölte a regionális polgári védelmi vezető –, a tűzoltóegységek azonban készenlétben maradtak az esetleges újragyulladások miatt. A tűzoltóság szerint két megsérült tűzoltót kórházba szállítottak.

Görögország szárazföldi területeinek nagy részére a legmagasabb, ötös fokozatú tűzveszélyességi riasztást adták ki, Halkidikí helyi hatóságai pedig megtiltották a belépést a térség sűrű fenyőerdeibe.

 Péntekre akár óránként 100 kilométeres széllökéseket is előre jeleztek.

Az Egyesült Királyságban erdő- és bozóttüzek söpörtek végig a West Midlands térségén, több házat teljesen elpusztítva. Simon Tuhill regionális tűzoltóparancsnok szerint ez volt „az egyik legsúlyosabb” tűzeset, amellyel a térség tűzoltóságának valaha meg kellett küzdenie.

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