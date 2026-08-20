Brutális télre készülhet Ukrajna: óriási az energiahiány, másfél atomerőművet kellene villámgyorsan felhúzni – Európa is aggódhat a rezsiszámlák miatt

Ötödére zsugorodott Ukrajna villamosenergia-termelő kapacitása az orosz invázió kezdete óta eltelt négy és fél év alatt, jelenleg már csupán 12 gigawattot (GW) képes megtermelni keleti szomszédunk, amely újabb kemény tél elé nézhet, amennyiben Moszkva rakétái továbbra is ilyen eredményesen jutnak át a kijevi légvédelmen – írja cikkéban a Kremlről gyakran megengedő hangnemben tudósító, a NATO-val ugyanakkor kritikus Berliner Zeitung, amely szerint Európában is újabb energiaválság fenyeget.

Ukrajna újabb kemény tél elé néz, az elszálló gázárak miatt energiaválság fenyegeti Európát is / Fotó: NurPhoto via AFP

A német lap arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajnában már jelenleg is 5-6 GW-os rés tátong a villamosenergia-termelés és a fogyasztási igény között. Idén a helyzet még rosszabbá válhat, és Ukrajna számos nagyvárosa lakhatatlanná válhat. Az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) szerint pontosan ez Vlagyimir Putyin orosz elnök terve.

Az ukrán energiaügyi miniszter szerint az ország teljes rendelkezésre álló termelőkapacitása 12 GW. Ez csökkenést jelent a tavaly szeptemberi jelentős orosz támadások előtt rendelkezésre álló 14 GW-hoz képest.

Ukrajna: másfél zaporizzsjai erőművet kellene felhúzni másfél hónap alatt

Ez már akkor sem volt elegendő az ország mintegy 17 GW-os csúcsigényének fedezésére. A három GW-os hiány már akkor is elég súlyos volt ahhoz, hogy gyárakban kényszerű áramlekapcsolásokat rendeljenek el. Idén a melegebb évszak beköszönte óta az orosz támadások további két GW kapacitást iktattak ki, így a hiány mintegy öt GW-ra nőtt. Ha Oroszország a megmaradt 12 GW-nak akár csak a felét megsemmisítené, a hiány közel 10 GW-ra emelkedne – több mint háromszorosára a tavaly téli értéknek – vetíti előre a fagyos jövőképet a lap.

A zaporizzsjai atomerőmű – Európa legnagyobb atomerőműve, amely jelenleg nem üzemel és orosz megszállás alatt áll – összesen 6 GW kapacitással rendelkezik.

Egy 10 GW-os hiány megszüntetéséhez másfél új atomerőműnek megfelelő kapacitást kellene kevesebb mint hat hónap alatt, a háború közepette, a semmiből felépíteni.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy

egyre nagyobb nyomás nehezedik Zelenszkij ukrán elnökre, aki egyre kétségbeesettebb hangot üt meg.

Szinte naponta beszél a ballisztikus rakétákról. Mivel Ukrajna időközben kifogyott az elfogórakétákból – amelyek az egyetlen hatékony eszközt jelentik az orosz nehéz és pusztító ballisztikus rakéták tömeges támadásaival szemben –, a nagyvárosok nagyrészt védtelenek.