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orosz-ukrán háború
infrastruktúra
Patriot rakétarendszer
légvédelem

Ukrajna védtelen maradhat, miközben kiürülnek a Patriot-indítóállások

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közeleg a tél, amikor Moszkva várhatóan felerősíti offenzíváját az ukrán energiaipari infrastruktúra ellen. Ukrajna bajban van, elfogytak Patriot rakétái és úgy néz ki, most nem számíthat külső segítségre.
D. GY.
2026.08.16, 07:34

Ukrajna katonai lendülete veszélybe kerülhet, mivel a fogyatkozó elfogórakéta-készletek sebezhetővé teszik az országot Oroszország várható téli hadjáratával szemben.

Ukrajna Patriot
Lengyel Patriot rakétarendszer - Ukrajna csak reménykedhet, hogy kap belőle / Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev légvédelmi egységei tehetetlenül nézték az orosz ballisztikus rakéták közelmúltbeli támadási hullámait, egyetlen egyszerű okból: kiürültek a Patriot rendszerek elfogórakéta-indítói.

Ukrajna kifogyott a Patriot rakétákból

Az Ukrajna ellen kilőtt orosz ballisztikus rakéták megsemmisítésére képes egyetlen fegyver súlyos hiánya kritikus rést ütött az ország védelmén, miközben Moszkva a tél közeledtével fokozza támadásait. Ukrán tisztviselők szerint az ország már felhasználta azt a csekély számú elfogórakétát, amelyet Washington az elmúlt hetekben biztosított, amikor augusztus 5-én, majd három nappal később ismét rakéták csapódtak be Kijevben. Ukrajna egyik támadás során sem tudott elfogni egyetlen, a fővárosra kilőtt ballisztikus rakétát sem.

A támadások felerősítették Kijevben azokat az aggodalmakat, hogy 

még a tél előtt elolvadhat az az előny, amelyre Ukrajna a nyár elején az Oroszország területén végrehajtott nagy hatótávolságú csapásaival látszólag szert tett. 

Az Egyesült Államok eszkalációval kapcsolatos óvatossága és a szövetségesek megcsappant készletei ugyanis kiszolgáltatottá teszik Ukrajnát Moszkva egyre intenzívebb rakétahadjáratával szemben.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 

  • augusztus 5-én 24 ballisztikus rakétát, 
  • négy hajók elleni rakétát és 
  • 115 drónt indított Kijev ellen. 
  • A drónok közül 98-at lelőttek, 
  • a rakéták közül azonban egyet sem sikerült elfogni. 
  • Három nappal később további hat orosz ballisztikus rakéta talált el célpontokat Kijevben; a támadásban ukrán tisztviselők szerint három ember meghalt.

A hiány olyan súlyossá vált, hogy az ukrán légierő már nem teszi közzé rendszeresen az Oroszország által indított rakéták számát, nehogy ezzel azt is felfedje, hányat nem sikerül elfognia 

Tájékoztatásuk szerint a változtatásra biztonsági okokból került sor, de részben a lakossági morál megőrzése is szerepet játszott benne.

"Egyértelműen nagyobb védelemre van szükségünk az embereink számára” – írta Volodimir Zelenszkij elnök az X-en a bombázást követően, és bírálta Ukrajna partnereit a további légvédelmi eszközök szállításának késlekedése miatt.

Jön a tél

Kijev becslése szerint legalább 300 PAC-3 elfogórakétára van szüksége Patriot rendszereihez ahhoz, hogy ellenálljon annak, amire a tisztviselők számítanak:

 egy újabb télnek, amely során Oroszország intenzív rakéta- és dróntámadásokat indít Ukrajna villamosenergia-, gáz- és vízellátási infrastruktúrája ellen.

Ukrajna szokatlan optimizmussal kezdte a nyarat, miután az orosz energetikai létesítmények ellen végrehajtott nagy hatótávolságú csapásai a Szovjetunió összeomlása óta legsúlyosabb üzemanyagválságot idézték elő Oroszországban, és úgy tűnt, Kijev 2022 óta az egyik legerősebb pozíciójába került.

Ukrajna elfogórakéta-készletei éppen akkor apadtak meg, amikor Moszkva növelte ballisztikus rakétáinak gyártását és alkalmazását. 

  • Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés, a HUR helyettes vezetője szerint az orosz erők júliusban rekordszámú, 198 ballisztikus és hiperszonikus rakétát indítottak. 
  • Elmondása szerint Oroszország havonta mintegy 60 ballisztikus rakétát gyárt, júliusban azonban legalább 65 készült el.

Kimerültek az USA készletei - Trump hezitál

Az Iránnal vívott háború azonban kimerítette az Egyesült Államok és öböl menti szövetségeseinek elfogórakéta-készleteit, amelyek feltöltése várhatóan hónapokat vagy akár éveket vesz igénybe. Emiatt Kijev számos partnere attól tart, hogy saját maga maradhat megfelelő készletek nélkül.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes közölte, hogy Varsó várhatóan napokon belül dönt egy Patriot-szállítmány Ukrajnába küldéséről. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor úgy tűnik, visszalépett attól a múlt havi, törökországi NATO-csúcstalálkozón született megállapodástól, amelynek értelmében Ukrajna engedélyt kapott volna Patriot elfogórakéták gyártására Ukrajnában és Európában.

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