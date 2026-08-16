Ukrajna védtelen maradhat, miközben kiürülnek a Patriot-indítóállások

Ukrajna katonai lendülete veszélybe kerülhet, mivel a fogyatkozó elfogórakéta-készletek sebezhetővé teszik az országot Oroszország várható téli hadjáratával szemben.

Lengyel Patriot rakétarendszer - Ukrajna csak reménykedhet, hogy kap belőle / Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev légvédelmi egységei tehetetlenül nézték az orosz ballisztikus rakéták közelmúltbeli támadási hullámait, egyetlen egyszerű okból: kiürültek a Patriot rendszerek elfogórakéta-indítói.

Ukrajna kifogyott a Patriot rakétákból

Az Ukrajna ellen kilőtt orosz ballisztikus rakéták megsemmisítésére képes egyetlen fegyver súlyos hiánya kritikus rést ütött az ország védelmén, miközben Moszkva a tél közeledtével fokozza támadásait. Ukrán tisztviselők szerint az ország már felhasználta azt a csekély számú elfogórakétát, amelyet Washington az elmúlt hetekben biztosított, amikor augusztus 5-én, majd három nappal később ismét rakéták csapódtak be Kijevben. Ukrajna egyik támadás során sem tudott elfogni egyetlen, a fővárosra kilőtt ballisztikus rakétát sem.

A támadások felerősítették Kijevben azokat az aggodalmakat, hogy

még a tél előtt elolvadhat az az előny, amelyre Ukrajna a nyár elején az Oroszország területén végrehajtott nagy hatótávolságú csapásaival látszólag szert tett.

Az Egyesült Államok eszkalációval kapcsolatos óvatossága és a szövetségesek megcsappant készletei ugyanis kiszolgáltatottá teszik Ukrajnát Moszkva egyre intenzívebb rakétahadjáratával szemben.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország

augusztus 5-én 24 ballisztikus rakétát,

négy hajók elleni rakétát és

115 drónt indított Kijev ellen.

A drónok közül 98-at lelőttek,

a rakéták közül azonban egyet sem sikerült elfogni.

Három nappal később további hat orosz ballisztikus rakéta talált el célpontokat Kijevben; a támadásban ukrán tisztviselők szerint három ember meghalt.

A hiány olyan súlyossá vált, hogy az ukrán légierő már nem teszi közzé rendszeresen az Oroszország által indított rakéták számát, nehogy ezzel azt is felfedje, hányat nem sikerül elfognia

Tájékoztatásuk szerint a változtatásra biztonsági okokból került sor, de részben a lakossági morál megőrzése is szerepet játszott benne.