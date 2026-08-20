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orosz-ukrán háború
ukrán drónok
Kijev
légvédelem

Kritikus állapotban az ukrán légvédelem, Zelenszkij rakétaelhárító rendszerekért könyörög

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Egyelőre esély sem látszik, nemhogy a békére, de a tűzszünetre sem az orosz-ukrán háborúban. Ukrajna légvédelme kritikus állapotba került, amit Moszkva igyekszik kihasználni. Kijev mélységi csapásokkal próbálja meg rombolni az orosz lakosság morálját.
2026.08.20, 10:24

Legalább 12 ember meghalt és 34-en megsérültek az ukrán fővárost célzó legutóbbi orosz csapásokban, miközben Ukrajna továbbra is légvédelmi rakéták hiányával küzd.

Kijev Ukrajna orosz-ukrán háború
Kijev lángokban - Ukrajna légvédelme kritikus állapotban van / Fotó: AFP

Az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat (DSNS) közlése szerint az éjszaka folyamán lakóházakat és raktárakat értek találatok a város több pontján, emellett egy gyermekkórház és egy iskola is megrongálódott.

Ukrajna légvédelme kritikus állapotban van

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy légi, szárazföldi és tengeri indítású fegyverekkel támadott katonai létesítményeket és raktárakat. Hozzátette, hogy 726 ukrán drónt lőttek le.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a halálesetek a légvédelmi rakéták hiányának következményei. Ukrajna ezek utánpótlásában nyugati szövetségeseire támaszkodik.

A Telegramon azt írta: 

amíg Ukrajnának nincs elegendő ballisztikus rakéták elleni védelme, Oroszország nem fog komolyan gondolkodni a békéről.

A Kijev elleni támadások helyi idő szerint éjfél körül kezdődtek. A városban megszólaltak a légiriadó szirénái, majd mintegy 20 orosz rakéta csapódott be.

  • A támadások következtében több ezer ingatlan maradt áram nélkül, és 
  • a kijevi régió egyes részei sötétségbe borultak. 
  • A csütörtök éjszakai támadások áldozatainak emlékére péntekre gyásznapot hirdettek. 
  • A tágabb kijevi régióban, a Brovari és Boriszpil körzeteket ért támadásban egy férfi meghalt, heten pedig megsebesültek. 
  • Egy helyi tisztviselő szerint a Donyecki területen egy ember meghalt és 11-en megsérültek.

Eltévedt drónok - támadások az orosz "Amazon" ellen

  • A román védelmi minisztérium közlése szerint egy drón Ukrajna felől átlépte Románia északi határát. Emiatt légiriadót rendeltek el, mielőtt a drón egy „lakatlan területen” lezuhant. 
  • A lengyel hadsereg szintén közölte, hogy „védelmi légi műveleteket” indított az ország légterének védelme érdekében.

Az elmúlt hetekben a háború mindkét résztvevője nagyszabású légitámadásokat hajtott végre, amelyek több tucat ember halálát okozták. 

Ukrajna fokozta az Oroszország területének mélyén fekvő célpontok elleni támadásait, és a hétvégén mintegy 600 drónból álló hullámmal vette célba Moszkvát. 

Az ezen a héten Oroszországot ért két külön támadásban legalább 16 ember – köztük egy gyermek – vesztette életét.

Ukrajna július óta ismételten támadja a Wildberries online kiskereskedelmi vállalat létesítményeit. A céget gyakran az Amazon orosz megfelelőjeként emlegetik. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a legutóbbi támadás következtében a vállalat tíz logisztikai központjából hetet „működésképtelenné tettek”.

Esély sincs a tűzszünetre

A folyamatos támadások és a mindkét oldalon meglévő sebezhetőségek ellenére alig történt előrelépés a tűzszünet létrehozását célzó diplomáciai erőfeszítésekben. Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy civileket vesz célba.

Oroszország 2022 februárjában indította meg Ukrajna teljes körű invázióját, és jelenleg az ukrán területek mintegy egyötödét tartja ellenőrzése alatt – elsősorban az ország keleti, határ menti régióiban.

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