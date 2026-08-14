Fejüket fogják az ukránok, óriási robbanás történt a NATO-lőszereiket gyártó európai üzemben – videó
Hatalmas robbanás történt csütörtökön a farncia-német KNDS egy olyan külföldi üzemében, amely az oroszokkal harcoló ukrán hadsereg számára gyárt 155 milliméteres NATO-kompatibilis tüzérségi lőszereket. Egyelőre nem tudni, mekkora és milyen hosszú ideig tartó kiesést jelent a robbanás az ukránok számára: halálos sebet biztosan nem ejt a tüzérségükön, de egy időre okozhat problémákat.
Az üzemben már korábban is történt pusztító robbanás.
Colleferro városát 1935-ben kifejezetten azért alapították, hogy lakóhelyet biztosítsanak a Bomprini Parodi Delfino, a robbanóanyag- és lőporüzem munkásainak – emlékeztet jelentésében a Euronews.
Az egykori Simmel Difesa üzem ma a KNDS Ammo Italy csoporthoz tartozik. A francia-német fegyvergyártó óriás olaszországi divíziója 2025-ben tett javaslatot a közeli Anagniban lévő Ex Winchester üzemének bővítésére, hogy támogassa a colleferrói gyárat, ahol a csütörtöki hatalmas robbanás történt.
Összekeverték a mostani és a múltbeli robbanás részleteit
Ugyanitt 2007 októberében már történt nagy robbanás, amelynek következtében egy ember életét vesztette, és 13 munkás megsérült.
Most az az elképesztő eset történt, hogy a 2007-es robbanás hírei kezdtek el körbejárni, nem tudni emberi mulasztás vagy a mesterséges intelligencia a ludas ebben.
Colleferro polgármestere, Giulio Calamita a Facebookon azt írta: „Jelenleg a helyzet ellenőrzés alatt van.” Majd hozzátette:
A ijedtség nagy, de ebben a pillanatban kulcsfontosságú megőrizni a nyugalmat, és mindenekelőtt elkerülni a valótlan hírek terjesztését, például a 2007-es balesetről szóló információkét, amelyek ismét körbejárnak. A lehető leghamarabb hitelesen ellenőrzött információkkal fogjuk tájékoztatni Önöket.
Márpedig a mostani eset nagyon különbözik a két évtizeddel ezelőttitől abban, hogy ezútal nem volt áldozat.
A robbanás tüzet okozott, és olyan hangos detonációval járt, amelyet a közeli kerületek lakói is hallottak – számolt be róla az olasz AGI hírügynökség. A tűz az üzem lőporfeldolgozó és -préselő részlegében ütött ki.
A velletri ügyészség gyújtogatás bűntette miatt indított eljárást, az ügyeletes ügyész pedig hamarosan helyszíni szemlét tart – írta a Euronews.
Az EU támogatja a bővítést az ukrán hadsereg segítése érdekében
A KNDS bővítési terve – amely egyelőre csak papíron létezik – 11 új csarnok felépítését irányozza elő, hogy havonta mintegy 40 tonna, lőszerekhez szánt nitroglicerint állítsanak elő.
A háború ellen fellépő helyi szervezetek szerint a multinacionális KNDS 40 millió euró támogatást élvez majd az új európai Asap-tervből, azaz az „Act in Support of Ammunition Production” programból, amelyet 2023-ban fogadtak el azzal a céllal, hogy hosszú távon növeljék az európai lőszertermelést Ukrajna és az EU-tagállamok érdekében – írja a Euronews
A colleferrói üzemet tovább kellene bővíteni, hogy óránként 150 kilogramm nitrogelatinát tudjon előállítani.
A KNDS Ammo Italy nagy- és közepes kaliberű lőszereket gyárt a szárazföldi és a haditengerészeti erők számára. Emellett Ukrajnával is együttműködik a NATO-szabványú, 155 milliméteres lőszerek gyártásában, az Európai Védelmi Ügynökséggel kötött megállapodások keretében – ezt a Kyiv Independent írta.
A tüzérségi eszközök mellett Ukrajna több, a KNDS Group által gyártott fegyverrendszert is kap, köztük a Caesar önjáró löveget, a Gepard önjáró légvédelmi gépágyút és a PzH 2000 páncélozott önjáró tarackot.