Fejüket fogják az ukránok, óriási robbanás történt a NATO-lőszereiket gyártó európai üzemben – videó

Hatalmas robbanás történt csütörtökön a farncia-német KNDS egy olyan külföldi üzemében, amely az oroszokkal harcoló ukrán hadsereg számára gyárt 155 milliméteres NATO-kompatibilis tüzérségi lőszereket. Egyelőre nem tudni, mekkora és milyen hosszú ideig tartó kiesést jelent a robbanás az ukránok számára: halálos sebet biztosan nem ejt a tüzérségükön, de egy időre okozhat problémákat.

Az ukrán hadsereg számára fontos hadiüzemben történt óriási robbanás Fotó: AFP

Az üzemben már korábban is történt pusztító robbanás.

Colleferro városát 1935-ben kifejezetten azért alapították, hogy lakóhelyet biztosítsanak a Bomprini Parodi Delfino, a robbanóanyag- és lőporüzem munkásainak – emlékeztet jelentésében a Euronews.

Az egykori Simmel Difesa üzem ma a KNDS Ammo Italy csoporthoz tartozik. A francia-német fegyvergyártó óriás olaszországi divíziója 2025-ben tett javaslatot a közeli Anagniban lévő Ex Winchester üzemének bővítésére, hogy támogassa a colleferrói gyárat, ahol a csütörtöki hatalmas robbanás történt.

Összekeverték a mostani és a múltbeli robbanás részleteit

Ugyanitt 2007 októberében már történt nagy robbanás, amelynek következtében egy ember életét vesztette, és 13 munkás megsérült.

Most az az elképesztő eset történt, hogy a 2007-es robbanás hírei kezdtek el körbejárni, nem tudni emberi mulasztás vagy a mesterséges intelligencia a ludas ebben.

Colleferro polgármestere, Giulio Calamita a Facebookon azt írta: „Jelenleg a helyzet ellenőrzés alatt van.” Majd hozzátette:

A ijedtség nagy, de ebben a pillanatban kulcsfontosságú megőrizni a nyugalmat, és mindenekelőtt elkerülni a valótlan hírek terjesztését, például a 2007-es balesetről szóló információkét, amelyek ismét körbejárnak. A lehető leghamarabb hitelesen ellenőrzött információkkal fogjuk tájékoztatni Önöket.

Márpedig a mostani eset nagyon különbözik a két évtizeddel ezelőttitől abban, hogy ezútal nem volt áldozat.

A robbanás tüzet okozott, és olyan hangos detonációval járt, amelyet a közeli kerületek lakói is hallottak – számolt be róla az olasz AGI hírügynökség. A tűz az üzem lőporfeldolgozó és -préselő részlegében ütött ki.