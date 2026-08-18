Zelenszkij most túllőtt a célon: a parlament elé vonultak az ukránok, mégsem hozta vissza nép kedvencét – ebből felfordulás lesz

Több tucat tüntető gyűlt össze augusztus 18-án, kedden az ukrán parlament, a Verhovna Rada épülete előtt, miközben a törvényhozók várhatóan egy új védelmi miniszter kinevezéséről tárgyalnak. A demonstrálók azt követelik, hogy a menesztett Mihajlo Fedorovot helyezzék vissza a védelmi miniszteri tisztségbe. Fedorov méltatlannak nevezte leváltását, azt állítva, hogy reformtörekvései, valamint a bürokrácia részéről tapasztalt ellenállás is hozzájárult menesztéséhez.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter leváltsa komoly tüntetéshullámot indított el / Fotó: Danylo Antoniuk / AFP

A Kyiv Post tudósítása szerint a Verhovna Rada ülését eredetileg helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdték volna meg, ám a testület végül délben ül össze.

Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő szerint Volodimir Zelenszkij elnök kedd reggelig még sem a védelmi, sem a külügyminiszteri posztra nem terjesztett elő jelöltet. Ezt végül kedden délután megtette, és a korábbi ügyvezetőket jelölte. Az elmúlt hetek tüntetéssorozatán követelt népszerű Fedorov tehát nem tér vissza miniszterként.

A védelmi miniszteri tisztség július óta betöltetlen, amikor Zelenszkij kormányátalakítást hajtott végre, és leváltotta Fedorovot. A miniszter menesztése tiltakozásokat váltott ki a védelmi beszerzések és a háborús kiadások kormányzati kezelése miatt, a demonstrálók pedig azóta is Fedorov visszahelyezését követelik.

Az ülésre azért most került sor, mert az ukrán parlament augusztus 18-án tért vissza a nyári szünetről. A parlament július közepén vonult szünetre, nem sokkal azután, hogy Zelenszkij váratlan kormányátalakítást jelentett be.

Ők az ukrán elnök jelöltjei

A Kyiv Independent emlékeztetett, hogy Jevhen Hmara, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi megbízott vezetője július óta ügyvezető védelmi miniszterként látja el feladatait. Andrij Szibiha, aki 2024 szeptembere óta töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, Szerhij Koreckij miniszterelnök új kabinetjében is ügyvezető miniszterként folytatta munkáját. Azonban Volodimir Zelenszkij egyelőre nem erősítette meg, hogy végleges jelleggel is kettejüket kívánja-e kinevezni a két miniszteri posztra.