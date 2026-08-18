Zelenszkij most túllőtt a célon: a parlament elé vonultak az ukránok, mégsem hozta vissza nép kedvencét – ebből felfordulás lesz
Több tucat tüntető gyűlt össze augusztus 18-án, kedden az ukrán parlament, a Verhovna Rada épülete előtt, miközben a törvényhozók várhatóan egy új védelmi miniszter kinevezéséről tárgyalnak. A demonstrálók azt követelik, hogy a menesztett Mihajlo Fedorovot helyezzék vissza a védelmi miniszteri tisztségbe. Fedorov méltatlannak nevezte leváltását, azt állítva, hogy reformtörekvései, valamint a bürokrácia részéről tapasztalt ellenállás is hozzájárult menesztéséhez.
A Kyiv Post tudósítása szerint a Verhovna Rada ülését eredetileg helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdték volna meg, ám a testület végül délben ül össze.
Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő szerint Volodimir Zelenszkij elnök kedd reggelig még sem a védelmi, sem a külügyminiszteri posztra nem terjesztett elő jelöltet. Ezt végül kedden délután megtette, és a korábbi ügyvezetőket jelölte. Az elmúlt hetek tüntetéssorozatán követelt népszerű Fedorov tehát nem tér vissza miniszterként.
A védelmi miniszteri tisztség július óta betöltetlen, amikor Zelenszkij kormányátalakítást hajtott végre, és leváltotta Fedorovot. A miniszter menesztése tiltakozásokat váltott ki a védelmi beszerzések és a háborús kiadások kormányzati kezelése miatt, a demonstrálók pedig azóta is Fedorov visszahelyezését követelik.
Az ülésre azért most került sor, mert az ukrán parlament augusztus 18-án tért vissza a nyári szünetről. A parlament július közepén vonult szünetre, nem sokkal azután, hogy Zelenszkij váratlan kormányátalakítást jelentett be.
Ők az ukrán elnök jelöltjei
A Kyiv Independent emlékeztetett, hogy Jevhen Hmara, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi megbízott vezetője július óta ügyvezető védelmi miniszterként látja el feladatait. Andrij Szibiha, aki 2024 szeptembere óta töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, Szerhij Koreckij miniszterelnök új kabinetjében is ügyvezető miniszterként folytatta munkáját. Azonban Volodimir Zelenszkij egyelőre nem erősítette meg, hogy végleges jelleggel is kettejüket kívánja-e kinevezni a két miniszteri posztra.
Hmara az SZBU veteránja, aki korábban az Alfa Különleges Műveleti Központját irányította, és ebben a minőségében felügyelte az Oroszország elleni nagy hatótávolságú ukrán dróncsapások hadműveleteit. Ő vezette a Kígyó-sziget 2022-es felszabadítására indított műveletet, ami az orosz-ukrán háború egyik sokat emlegetett csatája volt. 2026 januárjában pedig, Vaszil Maljuk távozását követően, az SZBU megbízott vezetőjévé nevezték ki.
Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy Hmara széles körű és sok tekintetben példa nélküli tapasztalatot szerzett a technológiai eszközökkel végrehajtott csapásmérő műveletek terén.
Az ukrán elnök korábban elutasította a Fedorov visszahelyezésére irányuló követeléseket, ám végül engedett a tüntetők azon követelésének, hogy váltsák le Olekszandr Szirszkij főparancsnokot. Helyére Mihajlo Drapatij tábornokot, a nagy tekintélynek örvendő katonai vezetőt nevezte ki.
Zelenszkij Fedorov menesztését elsősorban Szirszkij és Fedorov állítólagos konfliktusával indokolta. Fedorov jövője továbbra is bizonytalan. Az elnök július 21-én közölte, hogy kiemelt kormányzati tisztséget ajánlott a volt miniszternek, amelyben Ukrajna technológiai ágazatának megerősítéséért felelne. Fedorov azonban minden egyéb lehetőséget elutasít, és egyértelművé tette, hogy kizárólag védelmi miniszterként hajlandó visszatérni.