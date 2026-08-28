Fontos részleteket árult el az NVVH működéséről Unger Anna − „A jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc jöjjön velem”

Az NVVH újdonsült elnöke az interjúban a hivatal működését érintő kérdéseken kívül beszélt a személyi védelmét érintő kérdésekről is, valamint az őt illető kritikákra is igyekezett válaszolni. Unger Anna azt is elárulta, hogy minden elnökjelölttel szeretne egyeztetni arról, hogy látnak-e esélyt az együttműködésre. Közülük eggyel még telefonon is beszélt.

Unger Anna / Fotó: Polyák Attila / MW

Unger Anna reméli az elégedetlenek véleménye majd megváltozik

Sokan elégedetlenek a kinevezése miatt, de nem az ő személye kapcsán kell, hogy változzon a közvélemény, hanem a hivatal kapcsán − mondta Unger Anna a Telex újságírójának, valamint hozzátette, hogy reményei szerint az NVVH működése bizonyítja majd, hogy kinevezése nem volt rossz döntés.

Korábbi kijelentése kapcsán pedig, miszerint hat éven belül nem érdemes jogerős ítéleteket várni, elmondta, a hivatal el fogja végezni a feladatát, a vádemelés a hatóságok dolga lesz: ezt hívják jogállamnak.

Abban egyébként biztos, hogy még az idei évben el fognak jutni az első vizsgálatig, de a teljes körű feltárás hosszabb időt vesz majd igénybe.

A 24 órás rendőri védelemről Unger Anna azt mondta, hogy nem az ő véleménye fontos, mivel erről a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.

Ez lesz az elnök feladata

Unger Anna tisztázta, hogy a dolga az lesz, hogy a nyomozati elnökhelyettes, Tasnády Katalin részére biztosítsa a feltételeket, megszervezze a munkát.

A jogállami megoldás nem az, hogy átmegyek Felcsútra és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc jöjjön velem

− mutatott rá, majd hozzátette, hogy hiába várja tőle a közvélemény, nem fogja elárulni azon személyek nevét, akiket az NVVH vizsgálni fog. A beszélgetésből továbbá az is kiderült, az eljárások felgyorsítása sem tartozik a feladatai közé.

A hivatal elnöke szerint a világ szeme Magyarországon van és talán először esik meg, hogy hazánk nemzetközi példaként szolgálhat.

A kérdésre, hogy mennyi vagyont lehet reálisan visszaszerezni, azt mondta, fogalma sincs, de a törvényi munkaköri leírásában nincs is erre vonatkozó sikerráta meghatározva.

A személyét ért kritikákra is válaszolt

A személyét, illetve felkészültségét ért kritikákkal kapcsolatban azt mondta, az NVVH nem ügyészi hivatal, megjegyezte ugyanakkor, hogy a meglátása szerint az elnökhelyettes feladatkörének elvégzésére alkalmas. Cáfolta azt is, hogy Ruff Bálintnak köze lenne a megválasztásához. Úgy fogalmazott, nagyon tiszteli a minisztert, de ő annál önjáróbb, hogy bárkivel egyeztessen egy ilyen döntés előtt.

Unger Anna hangsúlyozta azt is, hogy az NVVH nemcsak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkozik majd, így a Tiszához köthető korrupciós ügyeket is feltárják, amennyiben találnak ilyet.

Végül az is kiderült, hogy Unger Anna minden elnökjelöltet felkeresett, akiknek a neve nyilvánosságra került. Így Ligeti Miklóssal, Jancsics Dáviddal és Sárvári Nicholasszal is. Azt szeretné tőlük megtudni, hogy látnak-e esélyt a közös munkára. Ligetivel már telefonon is beszélt, de hangsúlyozta, a hivatal még nem állt fel, így konkrétumokról még nem esett szó.