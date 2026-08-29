Ez várhat Unger Annára az NVVH élén: inkább elutasítóak az első reakciók – itt a gyorsfelmérés eredménye, már látszik, hogyan fogadta a közvélemény a kinevezést

Az Europion friss felmérésének eredményei szerint az NVVH mint intézmény alapvető ismertsége viszonylag magas. A megkérdezettek 70 százaléka állítása szerint legalább nagy vonalakban tisztában van azzal, hogy mivel foglalkozik az NVVH. Ezen belül 12 százalék pontosan ismeri a hivatal feladatait és jogköreit, további 58 százalék pedig nagyjából tudja, mi az intézmény dolga. A lakosság 25 százaléka ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5 százalék pedig még az NVVH-ról sem hallott. Ennél is érdekesebb adatokat látni Unger Anna személyével kapcsolatban.

A gyorsfelmérés szerint Unger Annával szemben egyelőre nagy a társadalmi elutasítottság

Fotó: Polyák Attila / MW

Az NVVH-t sem ismeri mindenki, Unger Anna neve a többségnek új

Az intézmény ismertsége jelentős politikai különbségeket mutat:

a Tisza-szavazók 84 százaléka legalább nagyjából tudja, mivel foglalkozik a hivatal,

a Fidesz-szavazóknál ez az arány 63,

a Mi Hazánk támogatóinál 61 százalék.

Azok között, akik áprilisban nem szavaztak, 55 százalék mondta ugyanezt.

Az NVVH vezetésére jelölt Unger Anna Róza ismertsége ennél jóval alacsonyabb.

A felmérés szerint mindössze 9 százalék ismerte már korábban is a nevét.

További 57 százalék a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, míg 34 százalék még a jelöléssel összefüggésben sem találkozott a nevével.

Ennek megfelelően a lakosság 57 százaléka nem érzi magát elég tájékozottnak ahhoz, hogy érdemben megítélje Unger Anna jelölését.

A véleményt már kialakítók körében azonban határozottan negatívabb a kép.

A teljes népesség 16 százaléka tartja jó választásnak Unger Annát az NVVH élére, közülük 3 százalék szerint kifejezetten jó döntésről van szó. Ezzel szemben 28 százalék rossz választásnak tartja a jelölést.

Vagyis miközben a teljes lakosságban többen vannak azok, akik még nem tudják megítélni a jelölést, a már állást foglalók között körülbelül kétharmad az elutasítók aránya.

A politikai táborok között vannak különbségek, de az elutasítás nem kizárólag egyetlen párt szavazóira jellemző.

A Tisza-szavazók 21 százaléka tartja jó választásnak Unger Anna jelölését, 27 százalékuk viszont rossznak. Vagyis még a Tisza táborában is többen utasítják el a jelölést, mint ahányan támogatják.