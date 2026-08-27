Unger Annát javasolják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére

Unger Annát javasolja az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójára. A jelölésről a bizottság csütörtökön délelőtt szavazott, miután kedd délelőtt meghallgatták az elnökjelölti beszédét, majd válaszolt a képviselők és a kiválasztásban részt vevő civil szervezetek képviselőinek kérdéseire – számolt be róla a Telex.

Az országgyűlés Unger Annát jelölte az NVVH élére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A lap tudósítása szerint a 12 tagú Alkotmányügyi Bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással döntött Unger Anna jelöléséről. Unger mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nicholast hallgatta meg a bizottság.

Rajtuk kívül még elnökjelölt lett Jancsics Dávid is, azonban ő még hétfőn visszalépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára benyújtott pályázatától. Jancsics szerint a rendkívüli időszakban az elszámoltatás és a vagyonvisszaszerzés sürgetőbb feladat, amelyhez szerinte egy ügyészi és nyomozói szemléletű, „kérlelhetetlen pitbullra” van szükség.

Az NVVH elnöki és elnökhelyettesi posztjára múlt vasárnapig lehetett pályázni. Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke korábban arról számolt be, hogy az elnöki pozícióra 96-an, az elnökhelyettesi posztra 68-an pályáztak. A meghallgatásokra tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kapott meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti. Kiemelte, hogy Magyar Péternek nincs vétójoga a kérdésben.