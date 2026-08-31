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Magyar Péter
Unger Anna
miniszterelnök

Máris összecsapott Unger Anna és Magyar Péter, megtörtént az első szóváltás: a Facebookon szólt vissza a miniszterelnök az NVVH-elnök kemény felszólítására

A vagyonvédelmi hivatal első embere szerint olyan ügyeket is átvehet, amelyekben már rendőrségi vagy ügyészségi nyomozás folyik. Unger Anna közölte, hogy konkrét ügyek már vannak a szervezet látókörében, a politikai utasításokat azonban nem fogadja el.
VG
2026.08.31., 07:01
Fotó: AFP

Mintegy 150 munkatárssal kezdheti meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), az alkalmazottak csaknem fele pedig nyomozati feladatokat végezhet. Unger Anna, a szervezet frissen kinevezett elnöke szerint már szeptember második felében elindulhatnak az első nyomozások.

Unger Anna, Magyar Péter
Máris összecsapott Unger Anna és Magyar Péter / Fotó:  AFP

Unger Anna az RTL Házon Kívül című műsorában arról beszélt, hogy a hivatalt gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni. Az egyik legsürgetőbb feladat a megfelelő szakemberek megtalálása, a tervek szerint elsősorban az ügyészségtől, a rendőrségtől és a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkezhetnek majd munkatársak. Konkrét neveket nem említett, de azt elárulta, hogy már vannak kiszemelt szakemberei.

A hivatal legnagyobb szervezeti egysége várhatóan a Tasnády Katalin irányítása alatt álló nyomozati részleg lesz. Az elnök szerint Tasnádynak a lehető leghamarabb össze kell állítania azoknak a névsorát, akikkel együtt szeretne dolgozni. Amennyiben a toborzás megfelelő ütemben halad, az NVVH már szeptember második felében megkezdheti az érdemi nyomozati munkát.

Konkrét ügyek már vannak a hivatal látókörében, ezekről azonban Unger a nyomozások eredményességére hivatkozva nem közölt részleteket. Annyit elmondott, hogy a legegyszerűbben azok az elmúlt egy évben megkötött szerződések támadhatók meg, amelyeknél túlárazás vagy más jogi kifogás merülhet fel. A minisztériumok jelenleg zajló átvilágítása során több ilyen megállapodás is előkerülhet.

Az NVVH olyan ügyeket is átvehet, amelyekben már rendőrségi vagy ügyészségi nyomozás folyik. Ha a hivatal magához kér egy eljárást, a korábban eljáró nyomozó szervnek meg kell szüntetnie a saját vizsgálatát. Új ügy indulhat állampolgári bejelentés alapján, de a szervezet saját maga is feltárhat gyanús eseteket. Ehhez egy egységes közvagyonvédelmi kockázati módszertant dolgoznak ki, amelynek segítségével kiszűrhetik a vizsgálatra érdemes ügyleteket.

Unger Anna hangsúlyozta, hogy 

a kormány nem adhat utasítást a hivatalnak. Mint fogalmazott, őt „ne hívogassa se Magyar Péter, se senki más”. 

Azt mondta, ha miniszterelnök tudomására jutna egy gyanús ügy, neki is állampolgári bejelentést kellene tennie, amelyet ugyanúgy vizsgálnának ki, mint bárki más beadványát.

A Telex Facebook-oldalán megjelent cikk egyik első kommentelője Magyar Péter miniszterelnök volt, aki a címre – Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más! – reagálva ezt írta: 

Mondjuk nem is terveztem!

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