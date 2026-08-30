Hódmezővásárhelyről jött a pofon: Márki-Zay Péter keresetlenül szólalt meg Unger Anna megválasztásáról, Magyar Péternek is nekiment –„Sürgősen korrigálni kellene”
Friss bejegyzésekkel jelentkezett Márki-Zay Péter a Facebookon, ezek közül az egyik az „Épp most szalad ki a Tisza a kormány alól - sürgősen korrigáln kellene” címet viseli, a bejegyzés maga a hozzászólásoknál olvasható. A politikus ebben azt írja, hogy „akármerre megyek”, azt tapasztalja, hogy a választók elégedetlenek az Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevező döntéssel. Állítása szerint a Tisza Facebook-csoportjából nem az elégedetlen tagok, hanem egy parlamenti képviselő távozott, miközben Bódis Kriszta magyarázkodó bejegyzése alatt is a dühös reakciók kerültek többségbe.
Fidesz-paktumot és elszámoltatási kockázatot emleget Unger Anna megválasztása kapcsán
A politikus szerint a sajtóban is egységes ellenállás alakult ki a döntéssel szemben, és még olyan humorista is csalódottságának adott hangot videóban, aki korábban támogatta a Tiszát. Márki-Zay azt írta, hogy egy belvárosi rendezvényén is azt tapasztalta: a jelenlévők kivétel nélkül felháborodtak.
Márki-Zay több közéleti szereplő reakcióját is felsorolta. Bejegyzése szerint Palotás János Fidesz-paktumot emlegetett (Magyar Péter miniszterelnök ezt a vádat nemrég visszautasította), Gábor György pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Unger Annának nem volt korrupciós témájú publikációja.
A politikus kitért Unger Anna első interjúrára is (szemlénket itt találja), amelyről azt írta:
az új tisztségviselő ingerülten utasította el a kérdéseket, és nem tett konkrét ígéretet.
Márki-Zay szerint a kommentelők ebből azt a következtetést vonták le, hogy Unger alkalmatlan a feladatra.
Mindezt Márki-Zay az elmúlt időszak több, általa kifogásolt döntésével együtt értékelte. Felidézte
az augusztus 20-i tűzijáték megrendezését, amely szerinte versenyeztetés nélkül, meghívásos eljárásban, egyetlen ajánlat alapján történt, a korábbi fideszes csapat közreműködésével.
Kritizálta azt is, hogy a parlament meghagyta pozíciójában a legfőbb ügyészt, Nagy Gábor Bálintot, és szerinte a Tisza képviselői ezekkel kapcsolatban sem kértek megfelelő magyarázatot.
„Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el”
Márki-Zay Péter szerint Magyar Péter korábban képes volt korrigálni, amikor egy döntése vagy kijelentése komoly ellenállást váltott ki, most azonban szerinte ugyanezt kellene tennie.
„Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akaratával – most vajon miért?” – írta.
A politikus szerint még nem késő változtatni, és azt is hangsúlyozta, hogy szükség esetén
- tüntetésekkel,
- lemondások követelésével, illetve
- egy új, demokratikus ellenzék felépítésével kell nyomást gyakorolni.
Márki-Zay ugyanakkor nem akar négy évet várni a rendszerváltásra. Szerinte az elszámoltatást már a jelenlegi kormányzati és parlamenti ciklusban ki kell kényszeríteni.
A Tisza képviselőit arra szólította fel, hogy ne váljanak egy új pártállami rendszer „gombnyomogatóivá”. Egyúttal Melléthei-Barna Márton példáját állította eléjük, akit szerinte azért érdemes követniük, mert megőrizte önállóságát.
Magyar Pétert is figyelmeztette
Márki-Zay bejegyzésében közvetlenül Magyar Péterhez is szólt. A Tisza vezetőjét arra kérte, hogy felelősen döntsön, és ne hagyja magát félrevezetni vagy megzsarolni.
Azt írta: Magyar Péter az áprilisi választáson „beírta magát a magyar történelembe a legnagyobbak közé”, ugyanakkor szerinte
most dől el, hogyan emlékezik majd rá az utókor.
Márki-Zay szerint az elszámoltatás késlekedése, a nemzeti vagyon külföldre menekítésének megakadályozásának elmaradása és a korábbi kormányzati szereplők felelősségre vonásának elmaradása gyorsan a kormányzás legitimitásának elvesztéséhez vezethet.
A politikus szerint a Tiszának ebben az „óellenzék” segítségét is igénybe kellene vennie. Úgy véli, az együttműködésre később, az alkotmányozás során is szükség lehet, mivel szerinte az új alkotmánynak nem egyetlen párt, hanem az egész nemzet alkotmányának kell lennie.
Márki-Zay egy következő posztjában pedig azt írja, hogy ha nem lesz „megbánás és valamilyen reformáció”, a Tisza fogja életre hívni saját ellenzékét.