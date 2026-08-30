Hódmezővásárhelyről jött a pofon: Márki-Zay Péter keresetlenül szólalt meg Unger Anna megválasztásáról, Magyar Péternek is nekiment –„Sürgősen korrigálni kellene”

Friss bejegyzésekkel jelentkezett Márki-Zay Péter a Facebookon, ezek közül az egyik az „Épp most szalad ki a Tisza a kormány alól - sürgősen korrigáln kellene” címet viseli, a bejegyzés maga a hozzászólásoknál olvasható. A politikus ebben azt írja, hogy „akármerre megyek”, azt tapasztalja, hogy a választók elégedetlenek az Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevező döntéssel. Állítása szerint a Tisza Facebook-csoportjából nem az elégedetlen tagok, hanem egy parlamenti képviselő távozott, miközben Bódis Kriszta magyarázkodó bejegyzése alatt is a dühös reakciók kerültek többségbe.

Unger Anna megválasztása kapcsán Márki-Zay Péter sem rejtette véka alá, mit gondol az ügyről

Fotó: Polyák Attila / MW

Fidesz-paktumot és elszámoltatási kockázatot emleget Unger Anna megválasztása kapcsán

A politikus szerint a sajtóban is egységes ellenállás alakult ki a döntéssel szemben, és még olyan humorista is csalódottságának adott hangot videóban, aki korábban támogatta a Tiszát. Márki-Zay azt írta, hogy egy belvárosi rendezvényén is azt tapasztalta: a jelenlévők kivétel nélkül felháborodtak.

Márki-Zay több közéleti szereplő reakcióját is felsorolta. Bejegyzése szerint Palotás János Fidesz-paktumot emlegetett (Magyar Péter miniszterelnök ezt a vádat nemrég visszautasította), Gábor György pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Unger Annának nem volt korrupciós témájú publikációja.

A politikus kitért Unger Anna első interjúrára is (szemlénket itt találja), amelyről azt írta:

az új tisztségviselő ingerülten utasította el a kérdéseket, és nem tett konkrét ígéretet.

Márki-Zay szerint a kommentelők ebből azt a következtetést vonták le, hogy Unger alkalmatlan a feladatra.

Mindezt Márki-Zay az elmúlt időszak több, általa kifogásolt döntésével együtt értékelte. Felidézte

az augusztus 20-i tűzijáték megrendezését, amely szerinte versenyeztetés nélkül, meghívásos eljárásban, egyetlen ajánlat alapján történt, a korábbi fideszes csapat közreműködésével.

Kritizálta azt is, hogy a parlament meghagyta pozíciójában a legfőbb ügyészt, Nagy Gábor Bálintot, és szerinte a Tisza képviselői ezekkel kapcsolatban sem kértek megfelelő magyarázatot.