Kilenc hónapja a tengeren a 100 ezer tonnás óriás: teljesen kiégett a világ egyik legnagyobb katonai hajójának legénysége – már az öngyilkosság közelében a tengerészek

Komoly mentális és ellátási problémákról számoltak be az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó fedélzetéről, amely már közel kilenc hónapja teljesít szolgálatot a Közel-Keleten. Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, hogy meddig tartható fenn az Egyesült Államok folyamatos katonai jelenléte az iráni térségben.

Mentális problémák, ellátási gondok és kimerültség árnyékolja be az USS Abraham Lincoln szolgálatát / Fotó: AFP

Egyre nagyobb figyelem övezi az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó helyzetét, miután amerikai lapok szerint a közel-keleti szolgálatot teljesítő hajó fedélzetén súlyos mentális problémák, kimerültség és ellátási nehézségek jelentek meg.

A több mint ötezer fős legénység csaknem kilenc hónapja van úton, miközben a hajó az iráni partok közelében, a Hormuzi-szoros térségében végez műveleteket.

A San Diegóból 2025 novemberében kifutó hordozó eredetileg az ázsiai-csendes-óceáni térségbe indult, majd feladatait fokozatosan kiterjesztették a Közel-Keletre. A küldetésnek májusban véget kellett volna érnie, azonban azt többször meghosszabbították. A hajó ez idő alatt mindössze egyetlen rövid kikötői megállást tett Guam szigetén.

A Navy Times szerint a hosszú szolgálat miatt egyes tengerészek súlyos kiégéstől szenvednek, és öngyilkossági gondolatok is felmerültek. Családtagok élelmiszerhiányról, meghibásodott vizesblokkokról és romló higiéniai körülményekről számoltak be. A Pentagon ugyanakkor azt állítja, hogy a hajón a mentális problémákkal összefüggő esetek száma nem haladja meg a haditengerészeti átlagot.

Washington feltekeri a hőmérsékletet: Irán partjaihoz vezényelték a haditengerészetet, már nem félnek a válaszcsapásoktól Az amerikai hadsereg újabb erősítést vezényelt a Hormuzi-szoroshoz. A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó Irán partjaihoz hajózott, és várhatóan csatlakozik az ország ellen éjjel-nappal zajló támadásokhoz.

Lassan rekordhosszú lesz a USS Abraham Lincoln küldetése

Az USS Abraham Lincoln küldetése már most a leghosszabb amerikai hordozó-bevetések közé tartozik:

a vietnámi háború idején az USS Midway 332 napot;

az USS Coral Sea 329 napot;

míg az USS Saratoga 308 napot töltött folyamatos szolgálatban.

A modern korban az USS Gerald R. Ford állította fel az egyik rekordot 326 napos küldetésével, amely során a Földközi-tengertől a Dél-kínai-tengeren át egészen a Közel-Keletig több térségben is bevetették.

Az ilyen hosszú műveletek azonban komoly technikai és emberi terhekkel járnak.

Szakértők szerint a repülőgép-hordozók rendkívül összetett rendszerek, amelyek rendszeres karbantartást igényelnek. Számos javítás kizárólag kikötőben végezhető el, ezért a hosszú, megszakítás nélküli küldetések fokozatosan rontják a hajók hadrafoghatóságát.