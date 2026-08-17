Kilenc hónapja a tengeren a 100 ezer tonnás óriás: teljesen kiégett a világ egyik legnagyobb katonai hajójának legénysége – már az öngyilkosság közelében a tengerészek
Komoly mentális és ellátási problémákról számoltak be az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó fedélzetéről, amely már közel kilenc hónapja teljesít szolgálatot a Közel-Keleten. Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, hogy meddig tartható fenn az Egyesült Államok folyamatos katonai jelenléte az iráni térségben.
Egyre nagyobb figyelem övezi az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó helyzetét, miután amerikai lapok szerint a közel-keleti szolgálatot teljesítő hajó fedélzetén súlyos mentális problémák, kimerültség és ellátási nehézségek jelentek meg.
A több mint ötezer fős legénység csaknem kilenc hónapja van úton, miközben a hajó az iráni partok közelében, a Hormuzi-szoros térségében végez műveleteket.
A San Diegóból 2025 novemberében kifutó hordozó eredetileg az ázsiai-csendes-óceáni térségbe indult, majd feladatait fokozatosan kiterjesztették a Közel-Keletre. A küldetésnek májusban véget kellett volna érnie, azonban azt többször meghosszabbították. A hajó ez idő alatt mindössze egyetlen rövid kikötői megállást tett Guam szigetén.
A Navy Times szerint a hosszú szolgálat miatt egyes tengerészek súlyos kiégéstől szenvednek, és öngyilkossági gondolatok is felmerültek. Családtagok élelmiszerhiányról, meghibásodott vizesblokkokról és romló higiéniai körülményekről számoltak be. A Pentagon ugyanakkor azt állítja, hogy a hajón a mentális problémákkal összefüggő esetek száma nem haladja meg a haditengerészeti átlagot.
Washington feltekeri a hőmérsékletet: Irán partjaihoz vezényelték a haditengerészetet, már nem félnek a válaszcsapásoktól
Az amerikai hadsereg újabb erősítést vezényelt a Hormuzi-szoroshoz. A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó Irán partjaihoz hajózott, és várhatóan csatlakozik az ország ellen éjjel-nappal zajló támadásokhoz.
Lassan rekordhosszú lesz a USS Abraham Lincoln küldetése
Az USS Abraham Lincoln küldetése már most a leghosszabb amerikai hordozó-bevetések közé tartozik:
- a vietnámi háború idején az USS Midway 332 napot;
- az USS Coral Sea 329 napot;
- míg az USS Saratoga 308 napot töltött folyamatos szolgálatban.
A modern korban az USS Gerald R. Ford állította fel az egyik rekordot 326 napos küldetésével, amely során a Földközi-tengertől a Dél-kínai-tengeren át egészen a Közel-Keletig több térségben is bevetették.
Az ilyen hosszú műveletek azonban komoly technikai és emberi terhekkel járnak.
Szakértők szerint a repülőgép-hordozók rendkívül összetett rendszerek, amelyek rendszeres karbantartást igényelnek. Számos javítás kizárólag kikötőben végezhető el, ezért a hosszú, megszakítás nélküli küldetések fokozatosan rontják a hajók hadrafoghatóságát.
A vita túlmutat egyetlen hadihajó problémáin. Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter korábban azt jelezte, hogy Washington akár korlátlan ideig fenntarthatja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.
Több demokrata és republikánus politikus azonban már azt kérdezi: képes-e az amerikai haditengerészet hosszú távon ilyen intenzív jelenlétet biztosítani, ha közben a személyzet és a technikai háttér is túlterhelődik.
Ezt nem lehet nem érteni: úton van Irán felé a 100 ezer tonnás amerikai anyahajó – videón az USS Abraham Lincoln
Az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozót a Közel-Keletre vezényelték. Hetek óta tüntetések zajlanak Iránban, Amerika eddig még nem avatkozott be.