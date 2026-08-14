NATO-légvédelmi feladatot ellátó vadászgépek lőttek le péntek hajnalban egy drónt, amely behatolt Lettország légterébe. A lett fegyveres erők az X közösségi oldalon erősítették meg az incidenst, egyúttal feloldották az ország Oroszországhoz közeli térségeire korábban kiadott légi veszélyhelyzeti riasztást.

Riasztották a NATO-tagország vadászgépeit péntek hajnalban: behatolt a légtérbe egy drón, azonnal likvidálták / Fotó: AFP

A lett hadsereg egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy milyen típusú pilóta nélküli repülőeszközről volt szó, honnan érkezett, illetve ki üzemeltethette. Így jelenleg az sem állapítható meg a rendelkezésre álló információkból, hogy a drón szándékosan vagy navigációs hiba miatt került a NATO-tagállam légterébe – írja a Reuters. A balti térség légterének védelmében rendszeresen NATO-tagországok vadászrepülőgépei vesznek részt, így a mostani drón megjelenésére is a szövetség légvédelmi rendszerének keretében reagáltak.

Finnország is korlátozásokat vezetett be

Az incidenssel párhuzamosan Finnország is elővigyázatossági intézkedéseket hozott. A szintén EU- és NATO-tag, Oroszországgal hosszú szárazföldi határon osztozó ország védelmi erői ideiglenesen korlátoztak bizonyos légi és tengeri területeket a Finn-öböl keleti részén.

A finn fél közlése szerint az intézkedés célja az esetleges drónfenyegetések kezelése volt. A rendelkezésre álló információk ugyanakkor nem bizonyítják, hogy a finn korlátozások közvetlenül ugyanahhoz a drónhoz kapcsolódtak volna, amelyet Lettország légterében lelőttek.

A térség országai az ukrajnai háború kezdete óta többször rendeltek el hasonló légi riasztásokat.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat egymás területén, és időről időre előfordul, hogy pilóta nélküli eszközök a konfliktusövezethez közeli országok légterének közelébe vagy azon belülre kerülnek.

Oroszország 15 drón lelövéséről számolt be ugyanazon az éjszakán

Az éjszaka folyamán az orosz hatóságok is jelentős dróntevékenységről számoltak be a Balti-tenger térségében. Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az orosz légvédelem 15 drónt semmisített meg a térségben.