Varga Mihály bejelentette: közel ezer oldalnyi adatot adott át az MNB
Varga Mihály jegybankelnök a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.
Varga Mihály: a jegybank új vezetése elkötelezett
A bizottság nyolc pontban kérte a jegybank segítségét, amelynek keretében az MNB átadta a vizsgálatok lefolytatásához szükséges statisztikákat és dokumentumokat. Az átadott információk között szerepelnek többek között:
- a különböző követelésekkel kapcsolatos kimutatások,
- a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatai,
- és az ügyfélpanaszok elbírálására vonatkozó dokumentáció is.
A jegybankelnök a bizottság elnökével folytatott egyeztetése során megerősítette, hogy az MNB a jövőben is folyamatosan támogatni fogja a vizsgálóbizottság munkáját.
"Ahogyan többször hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett. Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merült fel, magunk is megtettük a szükséges feljelentéseket és így járunk el a jövőben is" – zárta gondolatait Varga Mihály.