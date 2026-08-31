Varga Mihály bejelentette: közel ezer oldalnyi adatot adott át az MNB

Varga Mihály jegybankelnök a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.

Varga Mihály közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot adott át/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály: a jegybank új vezetése elkötelezett

A bizottság nyolc pontban kérte a jegybank segítségét, amelynek keretében az MNB átadta a vizsgálatok lefolytatásához szükséges statisztikákat és dokumentumokat. Az átadott információk között szerepelnek többek között:

a különböző követelésekkel kapcsolatos kimutatások,

a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatai,

és az ügyfélpanaszok elbírálására vonatkozó dokumentáció is.

A jegybankelnök a bizottság elnökével folytatott egyeztetése során megerősítette, hogy az MNB a jövőben is folyamatosan támogatni fogja a vizsgálóbizottság munkáját.

"Ahogyan többször hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett. Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merült fel, magunk is megtettük a szükséges feljelentéseket és így járunk el a jövőben is" – zárta gondolatait Varga Mihály.