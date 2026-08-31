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Varga Mihály
Magyar Nemzeti Bank
jegybank

Varga Mihály bejelentette: közel ezer oldalnyi adatot adott át az MNB

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A Magyar Nemzeti Bank közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot adott át az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságának. Varga Mihály közlése szerint az MNB a testület nyolcpontos megkeresésére többek között követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, KHR-adatokat és ügyfélpanaszokkal kapcsolatos dokumentumokat bocsátott rendelkezésre.
VG
2026.08.31, 12:33

Varga Mihály jegybankelnök a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.

Varga Mihály jegybankelnökMagyar Nemzeti Bank MNBmonetáris politika, kamatdöntés, IMF
Varga Mihály közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot adott át/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály: a jegybank új vezetése elkötelezett

A bizottság nyolc pontban kérte a jegybank segítségét, amelynek keretében az MNB átadta a vizsgálatok lefolytatásához szükséges statisztikákat és dokumentumokat. Az átadott információk között szerepelnek többek között:

  • a különböző követelésekkel kapcsolatos kimutatások,
  • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatai,
  • és az ügyfélpanaszok elbírálására vonatkozó dokumentáció is.

A jegybankelnök a bizottság elnökével folytatott egyeztetése során megerősítette, hogy az MNB a jövőben is folyamatosan támogatni fogja a vizsgálóbizottság munkáját.

"Ahogyan többször hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett. Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merült fel, magunk is megtettük a szükséges feljelentéseket és így járunk el a jövőben is" – zárta gondolatait Varga Mihály.

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