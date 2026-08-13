Itt a vége: berendelte a minisztériumba Tarr Zoltán Vidnyánszky Attilát, pénteken leválthatják a Nemzeti Színház éléről – "Nem fogom aláírni"

Még ezen a héten leválthatják a Nemzeti Színház éléről Vidnyánszky Attilát. A főigazgatót augusztus 14-én, péntek délelőttre rendelte be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – erről beszélt ATV Egyenes Beszéd című műsorában mondta a színházi rendező. Vidnyánszky szerint a kirúgása eldöntött tény, ugyanakkakor nem fog közös megegyezéssel távozni.

itt a vége: berendelte a minisztériumba Tarr Zoltán Vidnyánszky Attilát, pénteken leválthatják a Nemzeti Színház éléről

„Ha felmentenek, akkor nem tudok mit csinálni. Akkor ki kell fizetniük egy éves bért, akkor majd a senyvedő Pintér Bélának meg Molnár Áronnak, akik nem kapnak külföldről támogatást, vagy a kritikusoknak adok belőle egy kis pénzt" – fogalmazott a rendező a Telex tudósítása szerint. A baloldai lap színházi forrásokból úgy tudja, Vidnyánszky Attila egy ideje fontolgatja a távozását, és ő maga kezdeményezte a munkaviszonya közös megegyezéssel való megszüntetését.

A rendező sérelmezte, hogy hónapok óta vár egy beszélgetésre Tarr Zoltánnal, Nagy Ervinnel pedig egy éve. Szerinte úgy küldik el, hogy nem tudja az okát. Akkor lenne hajlandó önként aláírni a felmentését, ha a szakmai okok szerepelnének benne, félretéve az ideológiát. Majd arról beszélt, ő valóban nagyon más színházat vitt, mint Alföldi Róbert.

Volt egy színház, ahol körbevizelték Magyarország térképét, és jött egy színház, ahol Wass Albertet játszanak

– mondta.

Vidnyánszky Attila személye a 2020-as SZFE-botrány óta élesen megosztja a kulturális közéletet. A Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásakor ő lett az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, az átalakítás ellen pedig hallgatók és oktatók hónapokon át tiltakoztak, az egyetem korábbi vezetése lemondott, számos oktató távozott, majd létrejött a Freeszfe Egyesület

A választások után újra kiújult a konfliktus: Janisch Attila filmrendező keményen bírálta az SZFE átalakítását, és Vidnyánszky Attila távozását követelte. A rendező leváltása azonban nem egy egyszerű személycsere lenne, mert a Nemzeti Színház és a Nemzeti Kulturális Alap vezetőjeként ő a jelenlegi kulturális rendszer egyik legbefolyásosabb alakja.