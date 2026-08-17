Lefotózták Orbán Viktort: a volt kormányfő Horvátországban nyaral, nem akárkivel tölti a szabadidejét
Horvátországban nyaral Orbán Viktor az Index.hu cikke szerint, a volt miniszterelnökről és Rogán Antal, korábban a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterről egy olvasói fotó is készült, mely a 444 nevű portálon jelent meg. A felvétel ugyan nem különösebben jó minőségű, de azon jól kivehető Orbán Viktor, Rogán Antal és Schmidt Mária. A beszámoló szerint a három közszereplő a Schmidt családhoz köthető ingatlan kertkapuján keresztül mehetett be egy villaépületbe.
Egy horvátországi villa közelében tűnt fel a volt miniszterelnök
A horvátországi megjelenés azért is érdekes, mert Orbán Viktor korábban már többször nyaralt az Opatija környéki adriai térségben. Egy korábbi útja kapcsán az is kiderült, hogy az általa használt szálláshely Schmidt Mária családjához kapcsolódik. A villa Ungár Péter testvérének, Ungár Annának, Schmidt Mária lányának a tulajdonában van.
Schmidt Mária korábban arról beszélt, hogy a miniszterelnök vendégként tartózkodott náluk, és hozzátette: Orbán Viktorral mintegy harminc éve rendszeresen találkoznak. A mostani fénykép alapján ismét felmerült, hogy a kormányfő a családhoz köthető adriai ingatlanban töltheti szabadságának egy részét.
A fotó alapján egy további részlet is feltűnt a beszámoló készítőinek. Orbán Viktor ugyanazt az inget viselhette, amelyben korábban, 2024-ben, a Vis szigetén készült fényképeken is látható volt. Ez önmagában természetesen nem bizonyítja, hogy ugyanazon a nyaraláson vagy ugyanazon a helyszínen vett részt, de a korábbi horvátországi utazások miatt figyelmet kapott.
A felvétel:
Egy magángép is Rijekában landolt
A történetet a repülési adatok teszik még érdekesebbé. A FlightRadar adatai szerint augusztus 15-én, szombaton Rijekában landolt egy Budapestről érkező, OK-BIF lajstromjelű Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülőgép.
A gép a BIF cégcsoporthoz köthető, amelynek tulajdonosi körében Schmidt Mária családja is ott van. A magángép megjelenése időben egybeesik Orbán Viktor opatijai feltűnésével, ezért a portál külön kitér a két esemény közötti kapcsolatra. Fontos ugyanakkor, hogy a repülési adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a miniszterelnök utazott volna a gépen.
A repülőgép neve nem először került kapcsolatba Orbán Viktor horvátországi útjaival: a gép 2025-ben is feltűnt a kormányfő horvátországi utazása kapcsán. Akkor Magyar Péter, a TISZA politikusa azt állította, hogy Orbán Viktor ezzel a magángéppel repült Horvátországba.
A mostani történet így több, egymástól független információt kapcsol össze:
- a horvátországi fotót,
- a Schmidt családjához köthető opatijai villát, valamint
- a Rijekában landoló, ugyancsak a családi érdekeltségi körhöz kapcsolt repülőgépet.
A cikk felidézi azt is, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben több alkalommal került a nyilvánosság figyelmének középpontjába nyaralásai és külföldi megjelenései miatt.
Több helyen pihent Orbán Viktor idén nyáron
Júliusban a miniszterelnököt a frankfurti repülőtéren fotózták le. A tudósítás szerint Orbán Viktor az Egyesült Államokba tartott, majd Dallasban a helyszínről nézte meg a labdarúgó-világbajnokság spanyol–francia elődöntőjét. A mérkőzés alatti szurkolásáról később videó is megjelent.
A világbajnokságot követően a kormányfőt ismét Frankfurtban látták, ezúttal egy hazafelé tartó Lufthansa-járat turistaosztályán. A róla készült fénykép gyorsan elterjedt az interneten, részben azért, mert Orbán Viktor korábbi utazásaihoz képest szokatlan volt, hogy egy menetrend szerinti járat turistaosztályán utazott.
Augusztusban már Szerbiából érkeztek róla felvételek. A miniszterelnök a gučai trombitafesztiválon jelent meg, ahol először egy fénykép látott napvilágot arról, hogy sört és csevapot rendelt. Később videó is készült róla, amelyen többek között a Mol vezérigazgató-helyettese és a hatvanpusztai birtok főtervezője társaságában látható.
Egy másik felvételen Orbán Viktor pálinkát fogyasztott, miközben a fesztivál egyik ismert szereplőjével, Boban Marković trombitással is együtt mutatkozott.