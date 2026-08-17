Lefotózták Orbán Viktort: a volt kormányfő Horvátországban nyaral, nem akárkivel tölti a szabadidejét

Horvátországban nyaral Orbán Viktor az Index.hu cikke szerint, a volt miniszterelnökről és Rogán Antal, korábban a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterről egy olvasói fotó is készült, mely a 444 nevű portálon jelent meg. A felvétel ugyan nem különösebben jó minőségű, de azon jól kivehető Orbán Viktor, Rogán Antal és Schmidt Mária. A beszámoló szerint a három közszereplő a Schmidt családhoz köthető ingatlan kertkapuján keresztül mehetett be egy villaépületbe.

Egy horvátországi villa közelében fotózták le Orbán Viktort Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában

Fotó: NurPhoto via AFP

Egy horvátországi villa közelében tűnt fel a volt miniszterelnök

A horvátországi megjelenés azért is érdekes, mert Orbán Viktor korábban már többször nyaralt az Opatija környéki adriai térségben. Egy korábbi útja kapcsán az is kiderült, hogy az általa használt szálláshely Schmidt Mária családjához kapcsolódik. A villa Ungár Péter testvérének, Ungár Annának, Schmidt Mária lányának a tulajdonában van.

Schmidt Mária korábban arról beszélt, hogy a miniszterelnök vendégként tartózkodott náluk, és hozzátette: Orbán Viktorral mintegy harminc éve rendszeresen találkoznak. A mostani fénykép alapján ismét felmerült, hogy a kormányfő a családhoz köthető adriai ingatlanban töltheti szabadságának egy részét.

A fotó alapján egy további részlet is feltűnt a beszámoló készítőinek. Orbán Viktor ugyanazt az inget viselhette, amelyben korábban, 2024-ben, a Vis szigetén készült fényképeken is látható volt. Ez önmagában természetesen nem bizonyítja, hogy ugyanazon a nyaraláson vagy ugyanazon a helyszínen vett részt, de a korábbi horvátországi utazások miatt figyelmet kapott.

A felvétel:

Egy magángép is Rijekában landolt

A történetet a repülési adatok teszik még érdekesebbé. A FlightRadar adatai szerint augusztus 15-én, szombaton Rijekában landolt egy Budapestről érkező, OK-BIF lajstromjelű Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülőgép.

A gép a BIF cégcsoporthoz köthető, amelynek tulajdonosi körében Schmidt Mária családja is ott van. A magángép megjelenése időben egybeesik Orbán Viktor opatijai feltűnésével, ezért a portál külön kitér a két esemény közötti kapcsolatra. Fontos ugyanakkor, hogy a repülési adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a miniszterelnök utazott volna a gépen.