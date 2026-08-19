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Vitézy Dávid
vonatközlekedés
vasútvonal

Vitézy Dávid bejelentette: megújul Magyarország egyik legfontosabb vasútvonala – már idén kiírják a tendert, 160 km/h-val haladhatnak majd a vonatok

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Felgyorsulhat a vasúti közlekedés a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv beruházásainak köszönhetően. A fejlesztések révén Miskolc, Kassa, Eger és Gyöngyös, valamint Győr és Bécs irányába is gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat az utazás.
VG
2026.08.19, 11:34

Újraindítja a kormány a Budapest–Miskolc–Kassa vasúti fővonal egyik legjelentősebb fejlesztését – jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Közölte azt is, hogy a Hatvan és Füzesabony közötti szakaszt több mint 200 milliárd forintból építik át.

Vitézy Dávid
Minden irányban felgyorsulhatnak a vonatok / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A beruházás célja, hogy a teljes érintett szakaszon óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a vonatok. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a tárca tervei szerint még idén kiírják.

A fejlesztés elkészülte érdemben csökkentheti a menetidőt Miskolc, Kassa, Eger és Gyöngyös irányába, ezáltal Északkelet-Magyarország települései is közelebb kerülhetnek Budapesthez.

A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, amelyet a miniszter Magyar Péterrel közösen jelentett be. A program célja a hazai vasúthálózat korszerűsítése, a legfontosabb fővonalak fejlesztése, valamint a vasúti közlekedés gyorsabbá és kiszámíthatóbbá tétele.

Korábban szintén jelentős vasútfejlesztést jelentett be Vitézy Dávid. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként átépítik az Almásfüzitő és Komárom közötti pályaszakaszt, amelyen a munkálatok után óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

A közlekedési és beruházási minisztérium már eredményt is hirdetett a Budapest–Győr fővonal érintett szakaszának korszerűsítésére kiírt kivitelezési tenderen. A beruházást a legolcsóbb ajánlatot benyújtó Swietelsky végezheti el 36,3 milliárd forintból, az Európai Unió Kohéziós Alapjának finanszírozásával.

Vitézy arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte mindenhol meghaladja a közúton szabályosan elérhető sebességet, az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon jelenleg csak 120 kilométer/óra a megengedett legnagyobb sebesség.

A fejlesztés azonban nem kizárólag a vonatok gyorsításáról szól. A beruházás célja az utaskörnyezet komfortosabbá tétele, a menetrend megbízhatóságának javítása, valamint a vasúti és a közúti közlekedés biztonságának növelése.

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