Villámtempóban halad a tereprendezés, katonák segítik a vízmű építését - videón a munkálatok

„A munkálatok még folyamatban vannak, de már jól látható a beruházás előrehaladása. A kivitelezésen az ország számos pontjáról érkezett szakemberek és katonák dolgoznak” – írta posztjában Ruszin-Szendi Romulusz.

Hatalmas mennyiségű követ kell mozgatni a munkálatok alatt/ Fotó: Duna-Középkő

A honvédelmi miniszter egy videóban számolt be arról, hogy a negyventonnás katonai teherautók már alkalmasak az építkezéshez szükséges kövek szállítására. A nagy tömegű alapanyagot a vízmű építésének helyszínére kell eljuttatni.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a honvédségi logisztika nemcsak a szállítási feladatokat és az utak használatát biztosítja, hanem a katonák megfelelő munkakörülményeinek kialakítását is támogatja.

Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy Budapestről, Szentesről is érkeztek katonák, Debrecenből jöttek vízművesek.

A beruházás megvalósítását Dabas polgármestere is segíti. Az együttműködés célja, hogy a szükséges építőanyagok időben megérkezzenek, és a vízmű kivitelezése a tervek szerint haladhasson.

Egyre több építőipari vállalat ajánl fel anyagot és kapacitást a Paksi Atomerőműnél épülő dunai műtárgyhoz, de a Market Építő eddigi vállalása különösen látványos.

A paksi fenékküszöbhöz 10 ezer tonna követ adna a cég,

amely húsztonnás rakományokkal számolva mintegy 500 megrakott teherautó-fuvarnak felel meg. A teljes szállítmány akár több mint tízezer kamionfuvart jelenthet.

Ennyi kamion kellene 145 ezer köbméter kőhöz

A teljes kőmennyiség közúti mozgatásának nagysága csak becsülhető, mert a kormány köbméterben, a Market viszont tonnában adta meg az adatokat. Ráadásul a tömeg attól is függ, pontosan milyen követ, milyen szemcseméretben szállítanak.

Támpontot ad a Basalt-Középkő egyik vízépítési bazalttermékének adata: a cég 1,5–1,7 tonna/köbméter körüli halmazsűrűséget közöl. Ezzel a tartománnyal számolva a 145 ezer köbméter kő nagyjából 217–247 ezer tonnát jelenthet. Ez nem hivatalos tömegadat a paksi beruházásra, hanem a nyilvános anyagjellemző alapján készített becslés.

Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára korábban a Világgazdaságnak úgy becsülte, hogy egy kamion körülbelül 20 tonna követ vihet.

Ha a teljes, 145 ezer köbméteres mennyiséget ilyen teherautókkal kellene megmozgatni, akkor mintegy 10 900–12 300 megrakott fuvarra lenne szükség.

Ez ugyanennyi visszautat is jelentene, vagyis összességében körülbelül 21 800–24 600 egyirányú kamionmozgásról beszélnénk. Ha például száz teherautó dolgozna folyamatosan a feladaton, átlagosan 109–123 megrakott kört kellene teljesíteniük a teljes kőmennyiség megmozgatásához. Ötven járművel ugyanez már autónként nagyjából 218–247 kör lenne.