Gratulált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében Baka Andrásnak, akit a mai napon Magyarország új köztársasági elnökének választott meg a parlament.

Nem mindannapi levelet írt Volomidir Zelenszkij Baka Andrásnak: kész az együtműködésre az ukrán államfő – "Egy újabb fontos lépés Magyarország megújulásában" Fotó: Martin Bertrand / AFP

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a szomszédos országban zajló folyamatok mérföldkövet jelentenek, és Kijev készen áll a kétoldalú kapcsolatok építésére a kölcsönös tisztelet alapján.

Egy újabb fontos lépés Magyarország megújulásában. Látjuk, hogyan halad lépésről lépésre előre szomszédunk átalakulása, és ez nagyobb bizalmat ad a magyar társadalomnak

– fogalmazott az elnök, aki fontos, hogy ezek a változások pozitív hatással legyenek az Európai Unióra, annak alapvető értékeire és elveire, és erősítsék a jószomszédi kapcsolatokat régiónk minden országával.

"Sok sikert kívánunk neki, és készen állunk az együttműködésre a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök alapján" – írta Zelenszkij.

