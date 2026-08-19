Vucic őrült terve teljesen kiverte a biztosítékot a Balkánon: egy szakértő magyarázta el, mi a probléma az Ibar folyó elterelésével

Aleksandar Vucic szerb elnök az Ibar folyó folyásának megváltoztatását helyezte kilátásba válaszul a koszovói szerb közösséget érintő pristinai intézkedésekre. A szerb elnök már mérnököket és építési szakembereket is bevonna a lehetőség vizsgálatába, szakértők szerint azonban a több évtizedes, óriási beruházást igénylő elképzelés inkább politikai üzenet, mint reális projekt.

Aleksandar Vucic új szintre emelheti a Belgrad és Pristina közötti konfliktust: felvetette az Ibar folyó elterelését / Fotó: AFP

Aleksandar Vucic szerint ha Belgrad valóban megváltoztatná a folyó útját, akkor „majd meglátjuk, mit tesznek és hogyan viselkednek az albánok”.

A kijelentés azért különösen érzékeny, mert az Ibar a Koszovó vízellátásában stratégiai szerepet játszó Ibar-Lepenac vízrendszer egyik fontos eleme.

A folyó Montenegróból ered, Szerbián keresztül érkezik a Gazivode-víztározóhoz, majd Koszovón át ismét Szerbiában folytatja útját.

A Gazivode-tó és az Ibar-Lepenac rendszer kulcsfontosságú a vízellátás, a mezőgazdaság és az energiatermelés szempontjából. A tó az Ibar vizéből töltődik, és az innen származó víz több százezer koszovói ember, az ipar, az öntözés és az energiatermelés számára is fontos.

Nem véletlen, hogy Pristina tiltakozott a felvetés ellen. A koszovói vezetés szerint a határokon átnyúló vízfolyások egyoldalú megváltoztatása komoly vízellátási, energetikai és környezeti következményekkel járhat. Az Európai Bizottság szintén jelezte, hogy az ilyen kijelentések nem segítik a szerb-koszovói kapcsolatok rendezését.

Gigantikus beruházás, vagy Vucic újabb politikai játszmája?

A terv azonban messze nem olyan egyszerű, mint ahogy egy politikai nyilatkozatból tűnhet. A Deutsche Welle-nek nyilatkozó Jovan Despotovic nyugalmazott hidraulikai mérnök és hidrológus szerint az Ibar elterelése olyan léptékű vállalkozás lenne, amelyhez dombokat és hegyeket kellene elhordani, valamint kiterjedt földmunkákra, alagutakra és gátakra lenne szükség. Szerinte rövid idő alatt megvalósítani gyakorlatilag lehetetlen, ráadásul nemzetközi engedélyekre is szükség lenne.

A gondolat egyébként nem új: már az 1980-as évek közepén felmerült az Ibar folyásának megváltoztatása. Vucic maga is utalt arra, hogy az elképzelés évtizedek óta létezik, de korábban ellenezte, hogy a természetet politikai célokra használják.