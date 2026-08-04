Zelenszkij legnagyobb riválisa mondta ki: Ukrajna soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz, felesleges is álmodozni róla

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi vezérkari főnöke és jelenlegi londoni nagykövete kijelentette, hogy szerinte Ukrajna nem fog csatlakozni a NATO-hoz. A politikus egy kijevi nagyköveti találkozón arról beszélt, hogy a szövetség jelenlegi működése és katonai szemlélete nem illeszkedik teljesen Ukrajna helyzetéhez, írja a KyivPost.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi vezérkari főnöke/Fotó: Fotó: Anadolu via AFP

Zaluzsnij elmondta, mi az egyik fő akadály

A kijelentés egy, az euroatlanti integrációról szóló megbeszélésen hangzott el. Amikor Zaluzsnijt Ukrajna részvételéről kérdezték a brit vezetésű Közös Expedíciós Erőben (JEF), ő inkább a NATO-tagság kérdésére tért ki. Mint mondta, mintegy tizenkét éve foglalkozik a NATO-szabványok megismerésével, és évről évre ugyanazt a várakozást hallja arról, hogy Ukrajna hamarosan csatlakozik, de szerinte ez soha nem fog megtörténni.

Zaluzsnij szerint az egyik fő akadály az ukrán és a NATO-tagállamok hadserege közötti különbség. Úgy véli, az ukrán fegyveres erők olyan fejlődési szintet értek el, amelyet nehéz lenne beilleszteni egy olyan szövetségbe, amely szerinte részben még a második világháború korából származó katonai elvekre épül.

A volt főparancsnok ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szüksége van olyan fejlett technológiákra, amelyek jelenleg NATO-országokban állnak rendelkezésre, különösen a ballisztikus rakéták elleni védelem és az űrképességek területén.

Zaluzsnij a NATO helyett más biztonsági együttműködési formákat tartott reálisabbnak. Egy lehetséges európai biztonsági blokk létrehozását említette, valamint pozitívan értékelte Ukrajna szerepét a brit vezetésű JEF-együttműködésben.

A JEF tíz észak-európai ország – köztük az Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Svédország és a balti államok – katonai együttműködése, amely a NATO struktúráján kívül működik. Fő célja a gyors reagálás a stratégiailag fontos térségekben, például a Balti-tenger, az Északi-tenger, az Északi-sarkvidék és az Atlanti-óceán északi része környékén. Ukrajna megerősített partneri státuszt kapott a szervezetben, ami lehetővé teszi számára a hírszerzési együttműködést, közös hadgyakorlatokon való részvételt és a regionális védelmi tervezésben való szerepvállalást.