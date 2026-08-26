Zelenszkij közeli bizalmasának neve bukkant fel az atomkorrupciós ügyben – ez már nem tréfa

Kirilo Budanov neve is felbukkan a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezetét érintő újabb korrupciós ügy nyomozati anyagaiban. A felvételek szerint az elnöki hivatal vezetője több, az ügy kulcsszereplői közötti beszélgetésben is szóba került, sőt az egyik leiratban maga is megszólal.

Újabb kellemetlen részletek kerültek elő Volodimir Zelenszkij környezetéből, ezúttal Kirilo Budanov nevével fémjelezve

Fotó: AFP

Budanov neve is felbukkan a legújabb ukrajnai korrupciós ügy nyomozati anyagaiban. A Hromadske augusztus 26-án bírósági dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán hatóságok által rögzített hangfelvételeken az elnöki hivatal vezetője is szerepel.

Az ügy középpontjában Iryna Mudra, Volodimir Zelenszkij korábbi helyettes kabinetfőnöke, valamint több más gyanúsított áll.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) a múlt héten vállalati vagyonok jogellenes megszerzésével és pénzmosással vádolta meg őket. Az egyik bírósági meghallgatáson egy gyanúsított, a Sense Bank vezérigazgatójának ügyvédje olyan felvételt idézett, amelyen Mudra állítólag arról beszél, hogy „Kirilo Olekszijovics” telefonált és a bank helyzete felől érdeklődött. A név keresztnév és apai név alapján egyértelműen Budanovra utalhat.

Az ukrán Hromadske hírportál szerint a bírósághoz benyújtott leiratok ennél is tovább mennek: ezekben már kifejezetten Budanov szerepel a beszélgetések résztvevőjeként. Az egyik felvételen Mudra állítólag kihangosítja Budanovot, aki megköszöni Makszim Mikitasz volt parlamenti képviselő munkáját.

Más beszélgetésekben az érintettek arról egyeztetnek, hogyan kerülhetnék el a NABU figyelmét. Mudra állítólag azért nem akart bírákkal étteremben találkozni, mert attól tartott, hogy a korrupcióellenes hatóságok figyelik az ilyen helyszíneket.

Tombol a korrupció Zelenszkij belső köreiben

Különösen súlyos az a részlet, amelyben a korrupció elleni fellépésről beszélnek. Mudra állítólag azt mondta, nem akarja, hogy Ukrajna korrupcióba süllyedjen. A leirat szerint Budanov erre úgy reagált, hogy a korrupciót „rendszerezni és ellenőrizni” kell.

Fontos ugyanakkor, hogy a felvételek tartalmát és az elhangzottak pontos jelentését a bíróságnak kell értékelnie. Budanov korábban azt mondta a korrupciós ügyről: minden a bíróság kezében van, és meg kell várni a döntést.