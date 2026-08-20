Kikerült Zelenszkij levele, amit Magyar Péternek írt augusztus 20-án: az ukrán elnök világossá tette az áprilisi választás következményeit – "Örömmel üdvözölném önt Kijevben"

Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20 alkalmából köszöntötte a "baráti magyar népet" és Magyar Péter miniszterelnököt. A közhelyeken túl a diplomáciai kötélhúzás azon zajlik, hogy Kijevban, vagy Kárpátalján találkozzanak.

Zelenszkij és Magyar Péter - folyik a diplomáciai kötélhúzás, hogy hol találkozzanak / Fotó: AFP

Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából" -írta az ukrán nagykövetség Facebook oldalán.



Népeinket a jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért és saját államiságunkért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze, amely szilárd alapot teremt az Ukrajna és Magyarország közötti partneri kapcsolatok további fejlesztéséhez



- áll a bejegyzésben.

"Megerősítem készségemet a nyílt és konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok további erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében, közös európai jövőnkért. Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban."

Zelenszkij Kijevben találkozna Magyar Péterrel

Ebből világosan kiderül, hogy az ukán elnök továbbra is Kijevben szeretne találkozni a magyar miniszterelnökkel. Magyar Péter július elején, az ankarai NATO-csúcs előtt bejelentette, hogy megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy közeljövőben esedékes kétoldalú találkozóról. A nagy kérdés azonban az, hogy hol lenne ez a találkozó. A miniszterelnök egy áprilisi Facebook bejegyzése alapján Kárpátaljánt favorizálja.

Fogadtam az irodámban Babják Zoltánt Beregszász polgármesterét, aki tájékoztatott a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről

- írja a bejegyzés. "Egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát."

A fentiek alapján június elejére találkozót kezdeményezek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban.

A találkozó célja, hogy segítsük a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat" - tette hozzá Magyar Péter.