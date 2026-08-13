Zelenszkij nem elégedett: még több Patriot rakétát követel Trumptól, azt mondja, hogy a napjait telefonhívásokkal tölti

Ukrajnának jelenleg csak a számára szükséges amerikai elfogórakéták tizede áll rendelkezésére ahhoz, hogy megfékezze az egyre intenzívebb orosz ballisztikusrakéta-támadásokat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy napjai rengeteg telefonhívással és a szövetségesekkel folytatott, a nyilvánosság elől elzárt alkudozással telnek, hogy további fegyverekhez jusson az ukrán hadsereg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Az elmúlt hetekben látványosan nőtt az orosz ballisztikusrakéta-támadások száma, amelyek különösen súlyosan érintik a fővárost, Kijevet. Moszkva kihasználja, hogy Ukrajna Patriot elfogórakéta-készletei gyakorlatilag kimerültek. Zelenszkij szerint az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi készletének tizede elegendő lenne valamennyi orosz ballisztikus rakéta elfogásához, de már öt százalék is elég lenne ahhoz, hogy Ukrajna átvészelje a telet.

„Idén két és félszer kevesebb elfogórakétánk van, mint 2025-ben. Oroszország pedig havonta kétszer annyi ballisztikus rakétát vet be, mint korábban. Minden éjjel támadnak bennünket, havonta négy-öt alkalommal pedig nagyszabású támadásokat hajtanak végre… Borzalmas éjszakák ezek. Az emberek valóban rendkívül hősiesek és kitartóak. De elfáradtak” – nyilatkozta Zelenszkij.

Az ENSZ adatai szerint az orosz-ukrán háborúban 2022 áprilisa óta az idei július volt a leghalálosabb hónap az ukrán civil lakosság számára.

A rakétákból világszerte hiány van az Amerikai Egyesült Államok Iránnal vívott háborúja miatt, amelyben az amerikai és az Öböl menti államok több tucat ilyen eszközt használtak fel az iráni rakéta- és dróntámadások elhárítására. A hiány Ukrajnát sújtja a legsúlyosabban, miután egyes éjszakákon úgy tűnik, hogy az ukrán városok gyakorlatilag védtelenek Moszkva rakétatámadásaival szemben.

Volodimir Zelenszkij szerint továbbra is kérdéses, miként valósulhat meg Donald Trump amerikai elnök azon ígérete, hogy Ukrajna saját maga gyárthasson Patriot elfogórakétákat. Trump a NATO ankarai csúcstalálkozóján azt mondta, engedélyezné, hogy Ukrajna licencet kapjon a rendkívül összetett elfogórakéták saját gyártására, néhány nappal később azonban már bizonytalanságának adott hangot az elképzeléssel kapcsolatban. A Patriot rakétarendszerek gyártói képviselőket küldtek Kijevbe, hogy megvitassák a lehetőséget, kézzelfogható eredmény azonban egyelőre nem született.