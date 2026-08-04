Zelenszkij nem adja fel: Ukrajna továbbra is az EU teljes jogú tagja akar lenni minél hamarabb, három prioritást jelölt ki az ukrán államfő

Három kiemelt prioritást határozott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország európai uniós csatlakozásának felgyorsítására. Az államfő szerint Ukrajna uniós tagsága már nem pusztán politikai vagy gazdasági kérdés, hanem Európa biztonságának egyik kulcseleme.

A biztonság, az integráció és a téli felkészülés került Volodimir Zelenszkij új uniós stratégiájának középpontjába / Fotó: AFP

Az ukrán elnök kedden bejelentette, hogy három stratégiai prioritás mentén kívánják felgyorsítani Ukrajna európai uniós csatlakozását. Az erről szóló egyeztetésen részt vett Szerhij Koreckij miniszterelnök, Vszjevolod Csencov európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint az elnöki hivatal vezető helyettesei, Szerhij Kiszlicja és Ihor Zsovkva.

Az ukrán elnök közölte: új, intenzívebb együttműködési irányokat jelöltek ki az Európai Unióval, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna saját részéről minden szükséges feltételt teljesített ahhoz, hogy kedvező döntés szülessen a csatlakozás ügyében.

Zelenszkij: a biztonság lett az első számú érv

Az első és legfontosabb prioritás az uniós teljes jogú tagság elérése. Zelenszkij szerint ezt már nem kizárólag politikai vagy gazdasági kérdésként kell kezelni.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna EU-tagsága Európa biztonsági érdeke is. Kijev szerint az orosz invázió óta szerzett harctéri tapasztalatok, különösen a drón- és rakétatámadások elleni védekezésben, olyan tudást jelentenek, amelyre az Európai Uniónak is egyre nagyobb szüksége van.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen nem hisz a szemének: Magyar Péter folytatja, amit Orbán Viktor abbahagyott – Magyarország odavágott Ukrajnának, megakasztotta az uniós csatlakozását Szeptemberig biztosan nem történik előrelépés Ukrajna uniós csatlakozásában a második és harmadik tárgyalási klaszter ügyében. Magyarország továbbra sem adja hozzájárulását a folyamat folytatásához.

Az elmúlt hetekben több NATO-tagország légterében is orosz eszközök jelentek meg. Románia július végén három egymást követő napon semmisített meg orosz drónokat saját területe felett, Lengyelország pedig hivatalosan is megerősítette, hogy egy orosz H-101-es manőverező robotrepülőgép megsértette a légterét.

A második prioritás az ágazati integráció felgyorsítása, vagyis hogy Ukrajna minél több területen kapcsolódjon be az uniós együttműködésekbe, és a tagállamok természetes partnerként tekintsenek rá.

Harmadik célként Zelenszkij azt nevezte meg, hogy Brüsszel és az európai fővárosok gyakorlati támogatást nyújtsanak Ukrajnának a közelgő téli időszakra. Kijev attól tart, hogy Oroszország ismét az energetikai, fűtési és vízellátási infrastruktúrát veheti célba.