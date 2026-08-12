Győzelmi mámorban Zelenszkij: bejelentette, hogy felszabadítottak több tucat települést az orosz megszállás alól

Az idén januártól augusztusig tartó időszakban az ukrán hadsereg felszabadított az orosz megszállás alól és ellenőrzése alá vont 745 négyzetkilométernyi területet a Zaporizzsja megyei Olekszandrivszke irányában, valamint visszavett 26 települést Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében a támadó hadműveletek során – jelentette be szerda esti Facebook-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij ukrán katonai sikerekről számolt be / Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz veszteségek legalább 9550 halálos áldozatot és több mint 6600 sebesültet tettek ki, és sok orosz katona került urkán hadifogságba. Az elnök szerint a hadműveletet pontosan, az előzetesen meghatározottaknak megfelelően hajtották végre az ukrán csapatok.

Az ukrán fegyveres erők hadműveleteinek eredményeiről és következő lépésekről Mikola Drapatij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Ihor Szkibjuk vezérkari főnök, valamint Oleh Aposztol, az ukrán légideszant erők parancsnoka tájékoztatta szerdán az ukrán elnököt.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség jelentése szerint az orosz hadsereg embervesztesége júliusban csaknem 42 860 főt tett ki, ami a legnagyobb havi veszteségük 2025 januárja óta.

Robbanások Oroszországban: Zelenszkij az éjszaka közepén csapott le az orosz kikötővárosra

Augusztus 12-ére virradó éjszaka dróntámadásokról számoltak be Novorosszijszk orosz kikötővárosából és az Oroszország által megszállt Krímből – írta a Kyev Independent.

Független megfigyelő csatornák jelentése szerint Novorosszijszk lakosai ismételt robbanásokról számoltak be, miközben az orosz légvédelem megpróbált visszaverni egy folyamatban lévő dróntámadást.

Az orosz állami média arról számolt be, hogy dróntörmelékek hat lakóépületet, egy kereskedelmi épületet és egy építkezést csaptak be Novorosszijszkban, ami halálos áldozatokat okozott. A sérültek száma és súlyossága egyelőre nem ismert.