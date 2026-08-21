Akár ezer, mesterséges intelligenciával vezérelt drónt küldött volna egyetlen éjszaka alatt Moszkva repülőterei ellen az ukrán vezetésben kidolgozott, M&Ms fedőnevű haditerv, hogy tartósan megbénítsa az orosz főváros polgári légiforgalmát. Volodimir Zelenszkij végül nem adott zöld jelzést a támadásnak, főként a civileket fenyegető kockázatok miatt, viszont, ha ez olyan fegyvert ad Kijev kezébe, amire eddig az oroszok sem számíthattak.

Abszurd ukrán haditerv: Zelenszkij simán meg tudta volna bénítani Moszkvát, mégsem tette – elképesztő haditechnológia lehet az ukránok kezében, ketyeg az óra / Fotó: Bumble Dee

A The Atlantic által feltárt terv azonban fontos dolgot árul el: Ukrajna olyan, részben önállóan navigáló és célpontot felismerő dróntechnológián dolgozott, melynek egyik legnagyobb előnye éppen az lehet, hogy kevésbé függ az orosz elektronikai zavarás által támadható kommunikációs kapcsolatoktól. Ha ez a fejlesztés valóban eljutott arra a szintre, melyet a lap forrásai leírnak, Kijev részleges választ találhatott a drónháború egyik legnehezebb problémájára.

A terv célja nem Moszkva egészének fizikai megbénítása lett volna, hanem az, hogy az orosz főváros légterét hosszabb időre használhatatlanná tegyék a polgári járatok számára. Ennek gazdasági és politikai következménye azonban messze túlmutatott volna a reptéri fennakadásokon: a megmaradt nemzetközi légijáratok fontos kapcsolatot jelentenek az orosz üzleti és politikai elit számára a külvilággal. A hadművelet kidolgozói éppen erre akartak nyomást gyakorolni.

Ezer drón egyetlen éjszaka alatt

A The Atlantic két, a tervet közvetlenül ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy az ukrán illetékesek az év elején vitték Zelenszkij elé az elképzelést. Addig Kijev elsősorban katonai bázisokat, olajfinomítókat, utánpótlási útvonalakat és logisztikai központokat támadott mélységi dróncsapásokkal, az új terv azonban már Moszkva polgári repülőtereit helyezte volna célkeresztbe.

Tavasz közepére a program olyan előrehaladott állapotba került, hogy saját fedőnevet is kapott: az M&Ms elnevezés a nagy számban alkalmazni kívánt, kisméretű és egymáshoz hasonló drónokra utalt.

Az egyik forrás szerint az orosz légvédelem túlterheléséhez akár ezer drónra is szükség lehetett volna éjszakánként Moszkva és a környező repülőterek térségében.

A terv végső célja az lett volna, hogy a hatóságokat újra és újra a légtér lezárására kényszerítsék.