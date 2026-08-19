Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – a legnagyobb ellensége is elnökválasztást követel
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatást tart Irina Mudra, Zelenszkij elnöki hivatalának helyettes vezetője, valamint Vadim Sztolar parlamenti képviselő ingatlanjaiban – közölte a Kyiv Independenttel augusztus 19-én egy, a nyomozást ismerő rendvédelmi forrás.
Sztolar a teljes körű orosz invázió idején, 2022-ben történt betiltásáig az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért parlamenti frakciót képviselte. Jelenleg az Ukrajna Helyreállítása képviselőcsoport tagja, amely az Ellenzéki Platform – Az Életért utódszervezete. Mudra az Elnöki Hivatalban az igazságszolgáltatásért és az igazságügyi reformért felel.
Zelenszkijig érnek a szálak
A NABU augusztus 19-én közölte, hogy
különleges műveletet hajt végre egy olyan bűnszervezet leleplezésére, amelyet a gyanú szerint egy jelenlegi és egy volt ukrán parlamenti képviselő irányít, és amelyben az Elnöki Hivatal magas rangú tisztviselői is érintettek.
Az iroda közölte, hogy további részleteket később hoz nyilvánosságra.
- Decemberben a NABU Volodimir Zelenszkij elnök Nép Szolgája frakciójának öt parlamenti képviselőjét is meggyanúsította azzal, hogy készpénzt fogadtak el parlamenti szavazataikért cserébe.
- Ugyanebben a hónapban az iroda házkutatást tartott David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője egyik munkatársának ingatlanjában is.
Az Ukrajinszka Pravda júliusban – saját forrásaira hivatkozva – arról is beszámolt, hogy a NABU még ugyanabban a hónapban bírósági engedélyt kapott arra, hogy biológiai mintákat vegyen Arahamija munkatársától abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint parlamenti képviselők készpénzt kaptak.
Zelenszkij egyik legnépszerűbb ellenfele választásokat követel
A népszerű volt ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov, akit Zelenszkij elnök nemrég menesztett, és ami országos tüntetéseket váltott ki, egy késő esti videóban egyértelmű utalást tett politikai ambícióira, és választások megtartását sürgette a háború idején.
Egy alapvető kérdésre kell választ adnunk: hogyan működjön egy állam, ha a háború évekig tart?
– mondta Mihajlo Fedorov a YouTube-on. „Valóban megadhatjuk-e Oroszországnak azt a jogot, hogy gyakorlatilag ő diktálja, mikor választhatják meg újra az ukránok a vezetőiket?”
Hozzátette: „Ezért olyan jogszerű, biztonságos és reális mechanizmust kell találnunk, amely lehetővé teszi Ukrajna számára a teljes demokratikus folyamat helyreállítását még egy elhúzódó háború közepette is.”
A 35 éves Fedorov ukrán fiatalok ezreinek körében rendkívül népszerű, megszólalását pedig széles körben a hivatalban lévő elnökkel szembeni kihívásként értelmezhetik.
- Néhány órával korábban Zelenszkij úgy döntött, hogy az eddig megbízottként szolgáló magas rangú katonatiszt véglegesen is betölti a posztot. Fedorovval ellentétben Jevhenyij Hmara nem politikai szereplő.
- Fedorov egy nappal azelőtt állt elő kezdeményezésével, hogy a kijevi parlament szavazna utódjának kinevezéséről.
Fedorov üzenetének lényege az a provokatív felvetés, hogy Ukrajnának a hadiállapot ellenére is választásokat kellene tartania. Eddig a közel ötödik éve tartó, Oroszország elleni háború során ezt az elvet komolyan még nem kérdőjelezték meg.
Donald Trump 2025-ben ugyanakkor aggodalmat keltett az ukránok körében azzal, hogy – az Egyesült Államok és Zelenszkij viszonyának egyik mélypontján – választások megtartását szorgalmazta. Ukrajnában ezt azért tartják Vlagyimir Putyin érdekeit szolgáló elképzelésnek, mert megosztottságot mutathat egy olyan helyzetben, amikor az ország célja az egységes fellépés demonstrálása.
A Rating Group júliusban végzett friss felmérésében Fedorov a második helyen végzett a közbizalom tekintetében, míg Zelenszkij a negyedik helyre került.
- Zaluzsnij 70 százalékkal az első,
- Fedorov 65 százalékkal a második,
- Budanov 62 százalékkal a harmadik,
- Zelenszkij 59 százalékkal a negyedik.
Fedorov belpolitikai válságot okozott, nem állt csendben félre
Fedorovnak a Zelenszkij által múlt hónapban elindított kormányátalakítás során kellett távoznia a védelmi miniszteri posztról. Ahelyett azonban, hogy csendben félreállt volna, a politikus sajtótájékoztatót tartott, amelyen nyilvánosságra hozta konfliktusát az akkori főparancsnokkal, Olekszandr Szirszkijjel.
Lépései belpolitikai válságot idéztek elő éppen akkor, amikor Zelenszkij igyekezett megszilárdítani tekintélyét és felkészíteni az országot az előttük álló télre.
A rá nehezedő nyomás hatására Zelenszkij menesztette Szirszkijt, Fedorovot azonban nem helyezte vissza hivatalába – noha ez a tüntetők egyik legfontosabb követelése volt. Gesztusként Zelenszkij felajánlotta Fedorovnak a miniszterelnök-helyettesi posztot. Fedorov azonban visszautasította az ajánlatot.