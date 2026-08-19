Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – a legnagyobb ellensége is elnökválasztást követel

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatást tart Irina Mudra, Zelenszkij elnöki hivatalának helyettes vezetője, valamint Vadim Sztolar parlamenti képviselő ingatlanjaiban – közölte a Kyiv Independenttel augusztus 19-én egy, a nyomozást ismerő rendvédelmi forrás.

Zelenszkij hivatalában ismét korrupciós vizsgálat folyik / Fotó: Oliver Bunic

Sztolar a teljes körű orosz invázió idején, 2022-ben történt betiltásáig az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért parlamenti frakciót képviselte. Jelenleg az Ukrajna Helyreállítása képviselőcsoport tagja, amely az Ellenzéki Platform – Az Életért utódszervezete. Mudra az Elnöki Hivatalban az igazságszolgáltatásért és az igazságügyi reformért felel.

Zelenszkijig érnek a szálak

A NABU augusztus 19-én közölte, hogy

különleges műveletet hajt végre egy olyan bűnszervezet leleplezésére, amelyet a gyanú szerint egy jelenlegi és egy volt ukrán parlamenti képviselő irányít, és amelyben az Elnöki Hivatal magas rangú tisztviselői is érintettek.

Az iroda közölte, hogy további részleteket később hoz nyilvánosságra.

Decemberben a NABU Volodimir Zelenszkij elnök Nép Szolgája frakciójának öt parlamenti képviselőjét is meggyanúsította azzal, hogy készpénzt fogadtak el parlamenti szavazataikért cserébe.

Ugyanebben a hónapban az iroda házkutatást tartott David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője egyik munkatársának ingatlanjában is.

Az Ukrajinszka Pravda júliusban – saját forrásaira hivatkozva – arról is beszámolt, hogy a NABU még ugyanabban a hónapban bírósági engedélyt kapott arra, hogy biológiai mintákat vegyen Arahamija munkatársától abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint parlamenti képviselők készpénzt kaptak.

Zelenszkij egyik legnépszerűbb ellenfele választásokat követel

A népszerű volt ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov, akit Zelenszkij elnök nemrég menesztett, és ami országos tüntetéseket váltott ki, egy késő esti videóban egyértelmű utalást tett politikai ambícióira, és választások megtartását sürgette a háború idején.

Egy alapvető kérdésre kell választ adnunk: hogyan működjön egy állam, ha a háború évekig tart?

– mondta Mihajlo Fedorov a YouTube-on. „Valóban megadhatjuk-e Oroszországnak azt a jogot, hogy gyakorlatilag ő diktálja, mikor választhatják meg újra az ukránok a vezetőiket?”