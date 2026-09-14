Ujjongva ünnepel az egyik leggazdagabb német vállalkozó az AfD választási győzelmének: 10 milliárd dollárja van és Alice Weidel a barátja – „Merz alakítson kormányt vele”
Nemrégiben az AfD elsöprő győzelmet aratott a szász-anhalti tartományi választáson. Theo Müller, a Müller tejipari vállalatcsoport tulajdonosa „igazi szerencsének” nevezte a sikert, majd felszólította Friedrich Merzet arra, hogy alakítson kisebbségi kormányt az AfD támogatásával.
A vállalkozó a Welt am Sonntagnak azt mondta: Merznek ki kellene tennie az SPD-t a kormányból, és az egyes ügyekhez külön-külön kellene támogatókat szereznie.
Müller szerint csak az AfD segíthet
Theo Müller szerint Merz fontos kérdésekben kizárólag az AfD-re támaszkodhat és ideális lenne egy „fekete-kék” felállás, mivel így Németország „hamar rendbe jönne”.
Gratulálok a szenzációs sikerhez!
− írta Müller az AfD társelnökének, Alice Weidelnek a szász-anhalti választási győzelemet követően, akivel saját elmondása szerint baráti kapcsolatban áll.
Azt is hangsúlyozta, hogy az aktuális politikai irányvonalat nem lehet folytatni, de hozzátette, hogy az Európai Unióból való kilépést és az euró kivezetését nem tartja jó ötletnek.
A Müller tejipari csoport legismertebb vállalatai közé tartozik
- a Molkerei Alois Müller,
- a Molkerei Weihenstephan,
- a Sachsenmilch,
- a Landliebe,
- és a Homann.
Az ismert vállakozó túlzónak tartja a remigrációt övező vitát
A CSU-tag Müller túlzónak nevezte az AfD egyik központi témája körül kialakult vitát. Úgy véli, hogy a párt programjában a remigráció egyértelműen azt jelenti, hogy
akinek joga van nálunk maradni, az élhet ezzel a jogával. Akinek viszont nincs, mert illegálisan tartózkodik Németországban, annak el kell hagynia az országot.
Theo Müller az állami hitelfelvételek megfékezését, az energetikai átállás leállítását, az állami támogatások leépítését, szigorúbb migrációs politikát és a fejlődő országok támogatásának megszüntetését követeli. Emellett az Ukrajnának nyújtott támogatásokat is leállítaná.
Az évek során a Müller Németország negyedik legnagyobb tejfeldolgozó vállalatává vált. A cégcsoport közlése szerint jelenleg világszerte mintegy 35 ezer embert foglalkoztat, és 2025-ben 10,4 milliárd eurós árbevételt ért el. Ezzel Theo Müller a leggazdagabb németek közé tartozik: a Forbes magazin több mint tízmilliárd dollárra becsüli a vagyonát.
Elsöprő AfD siker Szász-Anhaltban
Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta az AfD fölényes sikert aratott a szász-anhalti tartományi választáson és 39 mandátumot szerzett a 83-ból. A fősodor pártjai az eredményt szomorúan fogadták és számos kritikával illették a győztest, azonban pozitív hangok is akadtak a nemzetközi térben.
Elon Musk amerikai techvállalkozó gratulált a sikerhez, Donald Trump amerikai elnök pedig saját közösségi oldalán osztotta meg a választási eredményekről készült grafikát.
Trump hivatalba lépése óta úgy tartják, hogy az AfD-nek minden korábbinál jobb kapcsolatai vannak az amerikai fővárossal, Washingtonnal.
Alice Weidel Trumpot példaképének nevezte, amikor a republikánus politikus ismét beköltözött a Fehér Házba, az AfD képviselői pedig Washingtonba utaztak Trump beiktatására.
A győzelemhez Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök is gratulált:
Hatalmas este Németország és Európa számára! Gratulálok Alice Weidelnek, Ulrich Siegmundnak és az egész AfD-nek a Szász-Anhaltban aratott elsöprő győzelemhez! Kössétek be magatokat. Ez még csak a kezdet!
− írta az X-en.