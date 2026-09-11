Ez tényleg brutális: azonnal megüzenték Brüsszelből Alice Weidelnek, hogy Orbán Viktor sorsára juttatják – Magyarországot csinálnának Szász-Anhaltból
Szász-Anhalt a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklusban összesen 2,95 milliárd euró uniós forrással számol. A pénzből egyebek mellett iskolák és sportcsarnokok felújítását, óvodák korszerűsítését, valamint egészségügyi beruházásokat finanszíroznak. A keletnémet tartomány egy lakosra vetítve a legtöbb uniós regionális támogatást kapja Németországban. A helyzet azért vált politikai kérdéssé – írja a Tagesschau az ARD német regionális közmédiumokat tömörítő társaság híradója –, mert egyre komolyabb esély mutatkozik arra, hogy az AfD kormányzati szerephez jusson Magdeburgban, ez pedig sok politikai szereplőnek nem tetszik.
Magyarországon és Lengyelországban már alkalmazták, amire most az AfD miatt készülhetnek
Daniel Freund, a Zöldek európai parlamenti képviselője szerint egy esetleges AfD-kormány esetében az Európai Bizottságnak akkor is fel kellene lépnie, ha a tartományi vezetés megsértené az uniós alapértékeket.
Freund korábban az Orbán-kormánnyal szembeni uniós fellépés egyik meghatározó szereplője volt.
Az Európai Unió végül mintegy 18 milliárd eurónyi Magyarországnak járó támogatást tartott vissza, miközben Lengyelország esetében is befagyasztottak uniós forrásokat.
A német politikus szerint mindkét ország példája azt mutatja, hogy az uniós pénzek visszatartása előidézhet politikai változásokat is (azaz ezzel lényegében a politikai nyomásgyakorlás eszközének tartja a források visszatartását). Magyarország esetében szerinte a források újbóli hozzáférhetővé tételének feltétele az uniós szabályokhoz és a jogállamisághoz való visszatérés.
Freund szerint hasonló helyzet alakulhatna ki Szász-Anhaltban is, ha egy AfD vezette tartományi kormány szembemenne az uniós alapjogokkal, megkérdőjelezné a jogállamiságot, vagy hátrányosan különböztetne meg kisebbségeket. Szerinte az AfD egy olyan párt, amely az európai projekt és az Európai Unió ellen cselekszik, „és akkor, ha szükséges, az Európai Bizottságnak vissza kellene vonnia a forrásokat”.
Évente mintegy 500 millió euró foroghat kockán
Az Európai Uniónak jogi lehetősége van arra, hogy visszatartsa azokat a támogatásokat, amelyek esetében fennáll a korrupció vagy a jogállamisági szabályok megsértésének veszélye. Németországban ez a mechanizmus a strukturális alapokra is alkalmazható, amelyek végrehajtásában jelentős szerepük van a tartományoknak.
Luise Quaritsch, a berlini Jacques Delors Centre szakértője szerint Szász-Anhalt jelenleg évente mintegy 500 millió eurót kap ezekből a forrásokból. Ez a tartomány beruházási kiadásainak nagyjából 20 százaléka.
„A támogatások befagyasztása ezért a regionális és gazdaságfejlesztési programokat is érzékenyen érintené, és végső soron a tartományi kormány politikai megítélésére is visszaüthetne” – mondta Quaritsch.
Az AfD-t egyelőre nem aggasztja a lehetőség. Bernd Baumann, a párt szövetségi parlamenti frakciójának ügyvezetője szerint ellenfeleik azért beszélnek az uniós források visszatartásáról, mert politikai versenyben már nem tudnak érdemi érveket felhozni az AfD-vel szemben.
A Szász-Anhalt tartományi választáson elért AfD-siker miatt kialakult politikai földrengés könnyen maga alá temetheti a szövetségi szintű reformokat. A német gazdaság vezető szereplői attól tartanak, hogy a választási eredmény politikai bénultsághoz vezet Berlinben. Közben az AfD már Elon Muskkal is együttműködne, és különleges gazdasági övezetet hozna létre Kelet-Németországban - részleteket ebben a cikkünkben talál.
A következő uniós költségvetés is tét
A vita nemcsak a jelenlegi, hanem a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési időszak forrásairól is szól. A német szociáldemokraták azt szeretnék elérni, hogy Szász-Anhalt a következő ciklusban is részesüljön az uniós pénzekből.
Matthias Ecke, az SPD európai parlamenti képviselője ugyanakkor hangsúlyozta: az uniós támogatások az EU alapértékeinek betartásához kötődnek. Szerinte
- várhatóan Szász-Anhalt is tiszteletben tartja majd ezeket, illetve
- szükség esetén a szövetségi kormány gondoskodik erről.
Friedrich Merz német kancellár korábban szintén arra utalt, hogy végső esetben a szövetségi kormány képes érvényt szerezni az alkotmánynak Szász-Anhaltban.
A tartományi választások így nemcsak belpolitikai, hanem jelentős pénzügyi tétet is hordozhatnak: egy esetleges kormányváltás után akár az évi félmilliárd eurónyi uniós támogatás folyósítása is kérdésessé válhat.
Mint megírtuk, Merz eközben amellett is érvel, hogy „több száz milliárd euróval” csökkentsék az Európai Bizottság csaknem kétezer milliárd eurós költségvetési javaslatát. Merz szerint a költségvetés növelése egyszerűen megfizethetetlen, mert a számlát végső soron az európai adófizetőknek kell állniuk. Több uniós diplomata szerint az euroszkeptikus AfD párt sikere tovább keményítheti Merz álláspontját az uniós költségvetési tárgyalásokon is.