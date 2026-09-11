Ez tényleg brutális: azonnal megüzenték Brüsszelből Alice Weidelnek, hogy Orbán Viktor sorsára juttatják – Magyarországot csinálnának Szász-Anhaltból

Szász-Anhalt a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklusban összesen 2,95 milliárd euró uniós forrással számol. A pénzből egyebek mellett iskolák és sportcsarnokok felújítását, óvodák korszerűsítését, valamint egészségügyi beruházásokat finanszíroznak. A keletnémet tartomány egy lakosra vetítve a legtöbb uniós regionális támogatást kapja Németországban. A helyzet azért vált politikai kérdéssé – írja a Tagesschau az ARD német regionális közmédiumokat tömörítő társaság híradója –, mert egyre komolyabb esély mutatkozik arra, hogy az AfD kormányzati szerephez jusson Magdeburgban, ez pedig sok politikai szereplőnek nem tetszik.

Az AfD friss előretörése miatt máris a Szász-Anhalt tartományt illető EU-s pénzekről kezdetek beszélni egyes politikai riválisok - a felvételen Alice Weidel, a német AfD párt társelnöke és Orbán Viktor, Magyarország akkori miniszterelnökel 2025. februári sajtótájékoztatójukon

Fotó: AFP / AFP

Magyarországon és Lengyelországban már alkalmazták, amire most az AfD miatt készülhetnek

Daniel Freund, a Zöldek európai parlamenti képviselője szerint egy esetleges AfD-kormány esetében az Európai Bizottságnak akkor is fel kellene lépnie, ha a tartományi vezetés megsértené az uniós alapértékeket.

Freund korábban az Orbán-kormánnyal szembeni uniós fellépés egyik meghatározó szereplője volt.

Az Európai Unió végül mintegy 18 milliárd eurónyi Magyarországnak járó támogatást tartott vissza, miközben Lengyelország esetében is befagyasztottak uniós forrásokat.

A német politikus szerint mindkét ország példája azt mutatja, hogy az uniós pénzek visszatartása előidézhet politikai változásokat is (azaz ezzel lényegében a politikai nyomásgyakorlás eszközének tartja a források visszatartását). Magyarország esetében szerinte a források újbóli hozzáférhetővé tételének feltétele az uniós szabályokhoz és a jogállamisághoz való visszatérés.

Freund szerint hasonló helyzet alakulhatna ki Szász-Anhaltban is, ha egy AfD vezette tartományi kormány szembemenne az uniós alapjogokkal, megkérdőjelezné a jogállamiságot, vagy hátrányosan különböztetne meg kisebbségeket. Szerinte az AfD egy olyan párt, amely az európai projekt és az Európai Unió ellen cselekszik, „és akkor, ha szükséges, az Európai Bizottságnak vissza kellene vonnia a forrásokat”.

Évente mintegy 500 millió euró foroghat kockán

Az Európai Uniónak jogi lehetősége van arra, hogy visszatartsa azokat a támogatásokat, amelyek esetében fennáll a korrupció vagy a jogállamisági szabályok megsértésének veszélye. Németországban ez a mechanizmus a strukturális alapokra is alkalmazható, amelyek végrehajtásában jelentős szerepük van a tartományoknak.