Történelmi választás előtt Németország: óriási pofont vihet be Merznek és a német elitnek vasárnap az AfD – az egész világ Szász-Anhaltra figyel

A vasárnap esedékes szász-anhalti választás kimenetele nem tekinthető egy országosan reprezentatív eredménynek, azonban a német politikai erőtér átalakulásának fontos jelzéseként értelmezhető. A gyorsan öregedő, strukturális gondokkal küszködő tartományban az Alternative für Deutschland (AfD) támogatottsága ugyan az országos átlag felett van, de érdemes figyelembe venni, hogy a párt a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint már szövetségi szinten is átvette a vezetést.

Alice Weidel az AfD társelnöke és Ulrich Siegmund / Fotó: AFP

Amellett, hogy a szavazók Friedrich Merz kancellár és pártja politikájáról is ítéletet mondanak, az eredmény jelezheti, hogy átszakadhat-e a fősodor által az AfD köré épített tűzfal. Annak ellenére, hogy a jobboldali erő nagyot nyerhet, győzelem esetén kihívásokkal találhatja szemben magát. A kényelmes ellenzéki szerep helyébe a kormányzati felelősség léphet.

Az AfD felemelkedése

Az AfD 2013-ban jött létre és euroszkepticizmusa kezdetben az unió gazdaságának strukturális hibáiból fakadt. A 2015-ös migrációs válságot követően ez némileg változott, és a párt kommunikációjában sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a tömeges és kontroll nélküli bevándorlás okozta társadalmi és gazdasági átalakulás folyamatának kritikája.

A párton belül megerősödtek a konzervatívabb álláspontot képviselő keleti tartományok szervezetei.

A koronavírus-járványt és az orosz-ukrán háború kitörését követő gazdasági nehézségek nyomán a szavazók még inkább elvesztették bizalmukat a fősodor pártjaival szemben, amiből az AfD képes volt politikai tőkét kovácsolni. A keleti tartományokban a folyamatot az egyre romló demográfiai viszonyok is gyorsították, valamint kiéleződött a német rendszerváltozás hagyatéka okán kialakult szembenállás.

Sok keletnémet polgár a mai napig úgy érzi, hogy az újraegyesítést követő gazdasági és társadalmi átalakulás nagy vesztesei voltak. Az AfD „Wende 2.0” mottója éppen ezt az elégedetlenséget kívánja becsatornázni. A német belpolitika egy másik igen fontos aspektusa az orosz-kérdés. Számos szavazó az olcsó keleti energiára a jólét fundamentumaként tekint, valamint többen a regnáló kormánytól eltérő külpolitikai álláspontot képviselnek.

Az NDK polgárai megtanultak együtt élni az oroszokkal. Jobb így, mint harcolni velük

− mondta a Reuters riporterének kérdéseire válaszolva egy naumburgi lakos. Az AfD − ígéretei szerint − éppen az imént említett kérdésekben nyújtana alternatívát a fősodor pártjaival szemben.