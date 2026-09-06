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választás
Németország
AfD
párt

Egészen elképesztő jelenet zajlott: robogóval érkezett szavazni az AfD jelöltje, biztonsági gyűrűben kellett nyilatkoznia – úgy tűnik, pártja megnyeri a választást

Az AfD mindössze 35 éves szász-anhalti miniszterelnök-jelöltje üzleti és marketingtapasztalataira építve, tudatos közösségimédia-kampánnyal vált a tartományi választás meghatározó szereplőjévé. A politikus pártja győzelmét csak az első lépésnek tekinti.
VG
2026.09.06., 19:10

Az Alternatíva Németországért (AfD) kaphatta a legtöbb szavazatot a vasárnapi tartományi választáson Szász-Anhaltban. Az urnazárás után közzétett exit pollok szerint a párt több mint kétszeresére növelhette támogatottságát, miközben Friedrich Merz kancellár pártja jelentős visszaesést szenvedhetett el.

Afd
Fotó: AfD / Facebook

Az ARD és a ZDF közszolgálati televíziók felmérései alapján az AfD a szavazatok 44–44,5 százalékát szerezhette meg. Ez történelmi eredményt jelentene a pártnak, amely a 2021-es tartományi választáson még 20,8 százalékos támogatottságot ért el.

A második helyen Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) végezhetett 18,5 százalékkal. A jobbközép politikai erő támogatottsága ezzel csaknem a felére eshetett vissza: négy évvel korábban még a voksok 37,1 százalékát szerezte meg.

Az AfD tartományi miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund vasárnap feleségével, Juliával együtt adta le szavazatát szülővárosában, Tangermündében. A politikus motorral érkezett a szavazóhelyiséghez, ahol támogatói éljenzéssel fogadták, majd több közös fényképet is készített velük – írja az Euronews.

A politikust biztonsági embereknek kellett körbevenniük, miközben a sajtónak nyilatkozott.

Siegmund a szavazást követően arról beszélt, hogy „optimista szellemet” tapasztal a választás körül, egyúttal 

arra szólította fel Németországot, hogy küzdje le a politikai megosztottságot.

A politikus korábban azt közölte, hogy csak akkor pályázna a tartományi miniszterelnöki tisztségre, ha az AfD abszolút többséget szerezne. 

Az exit pollok alapján azonban egyelőre nem állapítható meg biztosan, hogy a párt önállóan is képes lesz-e megszerezni a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget.

A választás eredménye országos jelentőségű lehet, mivel az AfD először válhat egy német tartomány legerősebb politikai erejévé olyan támogatottsággal, amely akár a tartományi kormány vezetésére is esélyt teremthet számára. A végleges erőviszonyokat ugyanakkor csak a hivatalos eredmények és a mandátumok elosztása alapján lehet megállapítani. 

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az AfD szász-anhalti miniszterelnök-jelöltje mindössze 35 éves, üzleti pszichológiát tanult, korábban pedig kereskedelmi vállalkozást vezetett. Saját bevallása szerint munkája során olyan marketingtapasztalatokra tett szert, amelyeket politikai pályafutásában is tudatosan kamatoztat.

Ulrich Siegmund a közösségi médiában következetesen építette fel saját imázsát, valamint a pártja által kínált „politikai terméket”. Kampányában előszeretettel használ rövid formátumú videókat, könnyen megjegyezhető és figyelemfelkeltő üzeneteket. Emellett aktívan járja Szász-Anhalt településeit, ahol lakossági fórumokat és különböző rendezvényeket szervez.

A politikus nem titkolja, hogy pártja számára a tartományi választás sikere csupán „az első lépés” lenne. Ez összhangban áll Alice Weidel, az AfD társelnökének korábbi kijelentésével, miszerint a párt idővel szövetségi szinten is kormányra kerülhet.

Az AfD programjában az élet számos területén radikális változásokat ígért választóinak. Vállalásainak középpontjában az illegális bevándorlás elleni határozott fellépés áll: korlátoznák a bevándorlást, és felgyorsítanák a kitoloncolási eljárásokat. A párt emellett a rendőri jelenlét megerősítésével és további közbiztonsági intézkedésekkel javítaná a lakosság biztonságérzetét.

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Az AfD mindössze 35 éves szász-anhalti miniszterelnök-jelöltje üzleti és marketingtapasztalataira építve, tudatos közösségimédia-kampánnyal vált a tartományi választás meghatározó szereplőjévé. A politikus pártja győzelmét csak az első lépésnek tekinti.
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