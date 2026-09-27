Bekövetkezett: Orbán Viktor szövetségese lemondott, Szerbiának ideiglenes elnöke van

A komoly politikai nyomás alatt álló Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap lemondott tisztségéről egy régóta előkészített lépés részeként – jelentette a Bloomberg. Nem arról van szó azonban, hogy a volt magyar kormáynfő, Orbán Viktor régiós szövetségese távozni kíván a szerb politika éléről.

Aleksandar Vucic úgy megy, hogy jön Fotó: AFP

A távozó elnök célja, hogy visszatérjen és miniszterelnökként folytassa – írja a hírügynökség.

Szövetségese, Ana Brnabić parlamenti elnök átmenetileg átveszi az államfői feladatokat. Vučić az állami televízióban elmondt:, Szerbia az év végéig elnökválasztást tart. A parlamenti választásra már sokkal hamarabb és a közeljövőben, október 25-én kerül sor.

Ez egy előrehozott választás lesz, amelytől azt várják, hogy lezárhatja a csaknem két éve tartó kormányellenes tüntetések időszakát. A tiltakozások kezdetben inkább kellemetlenséget jelentettek Vučić számára, mára azonban komoly politikai fenyegetéssé váltak – értékel a Bloomberg.

Vučić azt ígérte, hogy a kampány során „ott lesz Szerbia minden pontján”, és biztos abban, hogy Szerb Haladó Pártja győzni fog, meghosszabbítva 2012 óta tartó hatalmi dominanciáját, bár a közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak.

Terve, hogy a miniszterelnöki posztra vált, Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi manőverét idézve, aki négy évet töltött miniszterelnökként, hogy kikerülje az elnöki mandátumkorlátozást, miközben továbbra is hatalmon maradt.

Mindeddig közületek való voltam, holnaptól pedig formálisan is közületek való leszek

– mondta Vučić támogatóinak Belgrádban, röviddel azelőtt, hogy aláírta lemondását.

Aleksandar Vucic az EU felé tartott, de fenntartotta a hidakat Oroszország és Kína felé is

Szombaton Vucic Putyinnal is beszélt – folytataj a jelentés –, és tájékoztatta az orosz vezetőt a választási előkészületekről – közölte a Kreml. Az orosz fél szerint mindketten hangsúlyozták, hogy meg kell akadályozni a külső beavatkozást a választási folyamatba.

Ahhoz, hogy Vučić terve működjön, a Szerb Haladó Pártnak le kell győznie egyik legerősebb politikai ellenfelét, a Diáklistát. A mozgalom azt ígéri, hogy felszámolja az elnök teljes ellenőrzését az állami intézmények, köztük az igazságszolgáltatás és a média felett, miközben hozzáférhető lakhatást és egészségügyi ellátást biztosítana.