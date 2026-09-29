Ez gyors volt: három hónapot sem bírt Kátai-Németh Vilmos helyettes államtitkára, megszűnt iránta a miniszter bizalma – itt a Tisza-kormány újabb bukása

Vezetői bizalom hiányára hivatkozva leváltja a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárt Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter. Az új helyettes államtitkár már ezen a héten munkába áll a tárcánál.

Kátai-Németh Vilmos javaslatára a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt./ Fotó: Dr. Kátai-Németh Vilmos / Facebook

Megszűnt a vezetői bizalom a helyettes államtitkár iránt

Új vezető érkezik a Szociális és Családügyi Minisztériumba – jelentette be Facebook-bejegyzésében Kátai-Németh Vilmos. A miniszter közlése szerint hamarosan új helyettes államtitkár felel a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, javaslatára a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt.

A távozás okáról a miniszter úgy fogalmazott: megszűnt a vezetői bizalma a helyettes államtitkár iránt.

A Facebook-bejegyzésből nem derül ki, hogy pontosan mi vezetett a bizalom elvesztéséhez. A tárcavezető az utód személyét sem nevezte meg, azt azonban közölte, hogy az új helyettes államtitkár már ezen a héten megkezdi munkáját a minisztériumban. A miniszter július közepén nevezte ki Galambos Katalint, akiről akkor azt írta: gyógypedagógusként és munkavállalási tanácsadóként a közoktatásban, a közigazgatásban, szociális intézménynél, kutatóintézetben és a felsőoktatásban szerzett tapasztalatokat. Azt nem részletezte a miniszter, hogy miért szűnt meg iránta a bizalma.

A minisztériumban azonban nem ez az első eset, ami a kérdéseket vet fel. Napokkal ezelőtt derült ki, hogy nyár óta csúsznak a hátrányos helyzetű diákoknak járó Útravaló ösztöndíjak, az utolsó részletet a határidő lejárta után három héttel sem utalták el, a mentorok petíciót indítottak. Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte, hogy bár az Útravaló ösztöndíjak kifizetéséhez szükséges keretet még június végén átvezették a lebonyolító főigazgatóságnak, az az új kormányzati struktúrában még nem fér hozzá minden szükséges pénzügyi rendszerhez.

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Ahogy arra a Világgazdaság korábban felhívta a figyelmet: május óta 231 politikai, közigazgatási és helyettes államtitkárt neveztek ki, ami meghaladja az Orbán-kormányok bármelyik ciklusában mért létszámot.

Ráadásul ha a minisztereket is hozzávesszük, a "szűk" kormányzati elit 247 fő.

Míg az előző kormány 14 miniszterrel alakult meg, valójában mindössze 11 minisztérium működött, Orbán Viktornak ugyanis három, önálló tárcával nem rendelkező minisztere is volt. Az új kormány szakítani kívánt elődje kormányzati struktúrájával, ennek jegyében pedig 16-ra emelte a minisztériumok számát. A tárcáknál így most összesen 55 politikai államtitkár dolgozik, akikhez minisztériumonként egy-egy közigazgatási államtitkár társul. A kormányzati apparátus következő szintjét a helyettes államtitkárok adják: belőlük jelenleg 160-an dolgoznak a minisztériumokban.