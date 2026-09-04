Rés a pajzson: az amerikai katonák telefonjai és Instagram posztjai alapján mérhették be a Közel-Keleten állomásozó erőket – dagad a botrány, válaszokat várnak a Pentagontól

Az amerikai hadsereg tisztviselői közölték, hogy számos telefonon és számítógépen kikapcsolták a reklámcélú nyomkövetést. Ez derül ki a Ron Wyden amerikai szenátor által pénteken nyilvánosságra hozott levelekből, valamint a Reutersnek adott nyilatkozatokból.

Súlyos veszélyre derült fény: azonnal kikapcsolták a nyomkövetést az amerikai katonák eszközein / Fotó: Bumble Dee / Shutterstock

Az intézkedés előzménye, hogy korábbi beszámolók szerint

kereskedelmi forgalomban elérhető helyadatokat használhattak fel a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők célba vételéhez.

A légierő arról tájékoztatta Wydent, hogy két hónappal ezelőtt kikapcsolta a reklámazonosítókat a számítógépein és mobiltelefonjain.

Az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága külön levélben közölte, hogy a közelmúltban letiltotta ezeket a Windows-alapú eszközein. A szárazföldi haderő a hírügynökségnek azt mondta, hogy a mobileszközökhöz kapcsolódó reklámazonosítókat már az év elején kikapcsolták.

Az oregoni demokrata párti Ron Wyden hónapok óta sürgeti a Pentagont, hogy foglalkozzon a kérdéssel.

A nyilvánosságra került információk egy növekvő nemzetbiztonsági kockázatra világítanak rá.

A reklámipar által összegyűjtött, majd adatbrókerek – személyes adatok összesítésével és továbbértékesítésével foglalkozó vállalatok – által eladott helyadatok segítségével ugyanis nyomon követhetik és célba vehetik a háborús övezetekbe vezényelt katonákat.

A légierő és a Különleges Műveleti Parancsnokság nem kívánt további megjegyzést fűzni az ügyhöz. A szárazföldi haderő és a haditengerészet Wydennek küldött hasonló levelei szerint a katonai eszközökön szintén kikapcsolták a reklámazonosítókat, azt azonban nem közölték, hogy mikor vezették be a korlátozásokat.

A szárazföldi haderő nyilatkozata szerint a Windows-alapú számítógépeken már 2021 előtt letiltották a reklámazonosítókat, míg az Androidot és az Apple operációs rendszerét használó mobileszközökön legalább 2026 februárja óta alapértelmezetten ki vannak kapcsolva. A haditengerészet nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Bankkártyával követhetik az amerikai katonákat

Az okostelefonok által előállított helyadatok mennyiségének csökkentésére irányuló törekvések közepette a katonai vezetők a telefonhasználat általános és egyre szigorúbb korlátozását is mérlegelik. A Reuters júliusban arról számolt be, hogy a Közel-Keletre vezényelt katonák egy részét telefonjaik leadására kötelezhetik, miután felmerült: az interneten közzétett mobiltelefonos felvételeik segíthetik Iránt a térségbeli amerikai támaszpontok célba vételében.