Rés a pajzson: az amerikai katonák telefonjai és Instagram posztjai alapján mérhették be a Közel-Keleten állomásozó erőket – dagad a botrány, válaszokat várnak a Pentagontól
Az amerikai hadsereg tisztviselői közölték, hogy számos telefonon és számítógépen kikapcsolták a reklámcélú nyomkövetést. Ez derül ki a Ron Wyden amerikai szenátor által pénteken nyilvánosságra hozott levelekből, valamint a Reutersnek adott nyilatkozatokból.
Az intézkedés előzménye, hogy korábbi beszámolók szerint
kereskedelmi forgalomban elérhető helyadatokat használhattak fel a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők célba vételéhez.
A légierő arról tájékoztatta Wydent, hogy két hónappal ezelőtt kikapcsolta a reklámazonosítókat a számítógépein és mobiltelefonjain.
Az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága külön levélben közölte, hogy a közelmúltban letiltotta ezeket a Windows-alapú eszközein. A szárazföldi haderő a hírügynökségnek azt mondta, hogy a mobileszközökhöz kapcsolódó reklámazonosítókat már az év elején kikapcsolták.
Az oregoni demokrata párti Ron Wyden hónapok óta sürgeti a Pentagont, hogy foglalkozzon a kérdéssel.
A nyilvánosságra került információk egy növekvő nemzetbiztonsági kockázatra világítanak rá.
A reklámipar által összegyűjtött, majd adatbrókerek – személyes adatok összesítésével és továbbértékesítésével foglalkozó vállalatok – által eladott helyadatok segítségével ugyanis nyomon követhetik és célba vehetik a háborús övezetekbe vezényelt katonákat.
A légierő és a Különleges Műveleti Parancsnokság nem kívánt további megjegyzést fűzni az ügyhöz. A szárazföldi haderő és a haditengerészet Wydennek küldött hasonló levelei szerint a katonai eszközökön szintén kikapcsolták a reklámazonosítókat, azt azonban nem közölték, hogy mikor vezették be a korlátozásokat.
A szárazföldi haderő nyilatkozata szerint a Windows-alapú számítógépeken már 2021 előtt letiltották a reklámazonosítókat, míg az Androidot és az Apple operációs rendszerét használó mobileszközökön legalább 2026 februárja óta alapértelmezetten ki vannak kapcsolva. A haditengerészet nem válaszolt a Reuters megkeresésére.
Bankkártyával követhetik az amerikai katonákat
Az okostelefonok által előállított helyadatok mennyiségének csökkentésére irányuló törekvések közepette a katonai vezetők a telefonhasználat általános és egyre szigorúbb korlátozását is mérlegelik. A Reuters júliusban arról számolt be, hogy a Közel-Keletre vezényelt katonák egy részét telefonjaik leadására kötelezhetik, miután felmerült: az interneten közzétett mobiltelefonos felvételeik segíthetik Iránt a térségbeli amerikai támaszpontok célba vételében.
Wyden és Pat Harrigan észak-karolinai republikánus képviselő pénteken levélben kérte a Pentagont, hogy vizsgálja ki, megfelelően fellépett-e a hadsereg a helyadatok kereskedelméből eredő veszélyekkel szemben. A levélhez mellékelték a különböző haderőnemek beszámolóit is arról, milyen lépéseket tettek a katonai eszközök reklámazonosítóinak letiltására.
Wyden közleményében úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy a hadsereg erőfeszítései „nem voltak hatékonyak a fenyegetés semlegesítésében”. Harrigan szerint az Egyesült Államok ellenségei számára nem lenne szabad lehetővé tenni, hogy „egyszerűen elővegyenek egy bankkártyát, és olyan információkat vásároljanak, amelyek segítségével nyomon követhetik az amerikai katonákat”.
A Pentagon e-mailben közölte, hogy közvetlenül válaszol a törvényhozóknak.
A gyakran MAID rövidítéssel jelölt mobilhirdetési azonosítók egyedi, meghatározott eszközökhöz kapcsolódó azonosítók. Segítségükkel nyomon követhető egy személy különböző mobilalkalmazásokban végzett tevékenysége, és meghatározható a fizikai tartózkodási helye is.
Zach Edwards, a reklámtechnológiai adatvédelemmel foglalkozó Decryptads társalapítója szerint a katonai eszközök MAID-azonosítóinak kikapcsolása „egyértelműen pozitív fejlemény”.
A korlátozások lényegében megakadályozhatják, hogy a katonák tartózkodási helye bekerüljön a számos szolgáltató által tömegesen értékesített adatállományokba.
Edwards ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az érintetteket más, összetettebb módszerekkel továbbra is nyomon követhetik az alkalmazásokon keresztül, például az eszközök műszaki jellemzőinek, a hálózati adatoknak és a helyinformációknak az összevetésével.