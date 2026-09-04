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hadsereg
amerikai katonák
nyomkövetés

Rés a pajzson: az amerikai katonák telefonjai és Instagram posztjai alapján mérhették be a Közel-Keleten állomásozó erőket – dagad a botrány, válaszokat várnak a Pentagontól

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Az Egyesült Államokban vizsgálat indulhat, miután kiderült, hogy helyadatokkal követhetik a hadsereg tagjait. Az amerikai katonák mobiltelefonjait akár el is vehetik.
VG
2026.09.04, 16:13
Frissítve: 2026.09.04, 16:13

Az amerikai hadsereg tisztviselői közölték, hogy számos telefonon és számítógépen kikapcsolták a reklámcélú nyomkövetést. Ez derül ki a Ron Wyden amerikai szenátor által pénteken nyilvánosságra hozott levelekből, valamint a Reutersnek adott nyilatkozatokból. 

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Súlyos veszélyre derült fény: azonnal kikapcsolták a nyomkövetést az amerikai katonák eszközein / Fotó: Bumble Dee /  Shutterstock

Az intézkedés előzménye, hogy korábbi beszámolók szerint 

kereskedelmi forgalomban elérhető helyadatokat használhattak fel a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők célba vételéhez.

A légierő arról tájékoztatta Wydent, hogy két hónappal ezelőtt kikapcsolta a reklámazonosítókat a számítógépein és mobiltelefonjain. 

Az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága külön levélben közölte, hogy a közelmúltban letiltotta ezeket a Windows-alapú eszközein. A szárazföldi haderő a hírügynökségnek azt mondta, hogy a mobileszközökhöz kapcsolódó reklámazonosítókat már az év elején kikapcsolták.

Az oregoni demokrata párti Ron Wyden hónapok óta sürgeti a Pentagont, hogy foglalkozzon a kérdéssel.

A nyilvánosságra került információk egy növekvő nemzetbiztonsági kockázatra világítanak rá. 

A reklámipar által összegyűjtött, majd adatbrókerek – személyes adatok összesítésével és továbbértékesítésével foglalkozó vállalatok – által eladott helyadatok segítségével ugyanis nyomon követhetik és célba vehetik a háborús övezetekbe vezényelt katonákat.

A légierő és a Különleges Műveleti Parancsnokság nem kívánt további megjegyzést fűzni az ügyhöz. A szárazföldi haderő és a haditengerészet Wydennek küldött hasonló levelei szerint a katonai eszközökön szintén kikapcsolták a reklámazonosítókat, azt azonban nem közölték, hogy mikor vezették be a korlátozásokat.

A szárazföldi haderő nyilatkozata szerint a Windows-alapú számítógépeken már 2021 előtt letiltották a reklámazonosítókat, míg az Androidot és az Apple operációs rendszerét használó mobileszközökön legalább 2026 februárja óta alapértelmezetten ki vannak kapcsolva. A haditengerészet nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Bankkártyával követhetik az amerikai katonákat

Az okostelefonok által előállított helyadatok mennyiségének csökkentésére irányuló törekvések közepette a katonai vezetők a telefonhasználat általános és egyre szigorúbb korlátozását is mérlegelik. A Reuters júliusban arról számolt be, hogy a Közel-Keletre vezényelt katonák egy részét telefonjaik leadására kötelezhetik, miután felmerült: az interneten közzétett mobiltelefonos felvételeik segíthetik Iránt a térségbeli amerikai támaszpontok célba vételében.

Wyden és Pat Harrigan észak-karolinai republikánus képviselő pénteken levélben kérte a Pentagont, hogy vizsgálja ki, megfelelően fellépett-e a hadsereg a helyadatok kereskedelméből eredő veszélyekkel szemben. A levélhez mellékelték a különböző haderőnemek beszámolóit is arról, milyen lépéseket tettek a katonai eszközök reklámazonosítóinak letiltására.

Wyden közleményében úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy a hadsereg erőfeszítései „nem voltak hatékonyak a fenyegetés semlegesítésében”. Harrigan szerint az Egyesült Államok ellenségei számára nem lenne szabad lehetővé tenni, hogy „egyszerűen elővegyenek egy bankkártyát, és olyan információkat vásároljanak, amelyek segítségével nyomon követhetik az amerikai katonákat”.

A Pentagon e-mailben közölte, hogy közvetlenül válaszol a törvényhozóknak.

A gyakran MAID rövidítéssel jelölt mobilhirdetési azonosítók egyedi, meghatározott eszközökhöz kapcsolódó azonosítók. Segítségükkel nyomon követhető egy személy különböző mobilalkalmazásokban végzett tevékenysége, és meghatározható a fizikai tartózkodási helye is.

Zach Edwards, a reklámtechnológiai adatvédelemmel foglalkozó Decryptads társalapítója szerint a katonai eszközök MAID-azonosítóinak kikapcsolása „egyértelműen pozitív fejlemény”.

A korlátozások lényegében megakadályozhatják, hogy a katonák tartózkodási helye bekerüljön a számos szolgáltató által tömegesen értékesített adatállományokba. 

Edwards ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az érintetteket más, összetettebb módszerekkel továbbra is nyomon követhetik az alkalmazásokon keresztül, például az eszközök műszaki jellemzőinek, a hálózati adatoknak és a helyinformációknak az összevetésével.

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