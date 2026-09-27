Terrorkonvoj tartott az amerikai légibázis felé, bevetették a bombaelhárító robotokat a britek, az egész környéket evakuálták

Folynak a letartóztatások az Egyesült Királyságban. Gyanús járműveket füleltek le: ezek egy olyan légibázis felé tartva észlelték, amelyet az Egyesült Államok az Irán elleni csapások során is használt.

Amerikai légibázis volt a terroristák célpontja, a repülőtér környékét fegyveresek őrzik Fotó: AFP

A rendőrség az éjszaka folyamán kapott bejelentést három gyanús járműről, amelyek az angliai Gloucestershire-ben található RAF Fairford légibázis felé haladtak – jelentette a Bloomberg. A környéket lezárták, miközben a hadsereg tűzszerész egysége átvizsgálta a járműveket. Egy közeli falu lakóit is evakuálták.

A rendőrök kezdetben öt férfit vettek őrizetbe a brit robbanóanyag-törvény megsértésének gyanújával, később pedig terrorcselekmény előkészítésének gyanújával is meggyanúsították őket.

A RAF Fairford az amerikai légierő Global Strike Command európai műveleteinek kiemelt előretolt bombázóbázisa. A brit kormányszóvivő közölte: Andy Burnham miniszterelnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről, de hozzátette: jelenleg „nem lenne helyénvaló” további részleteket közölni.

Burnham júliusban engedélyezte, hogy az Egyesült Államok a bázist Irán elleni védelmi csapásokhoz használja, folytatva elődje, Keir Starmer politikáját.

Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága egy szóvivője szerint „továbbra is éber”, és „megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az amerikai katonák, polgári alkalmazottak, szerződéses partnerek és családtagjaik biztonságát az európai hadszíntéren”.

A gloucestershire-i rendőrség közölte, hogy „folyamatosan zajlik annak megállapítása, pontosan milyen jellegű incidens történt”.

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A Counter Terrorism Policing (CTP), vagyis a több rendőri szerv munkatársaiból álló terrorellenes különleges egység közölte, hogy a rendőrök vasárnap hajnali 0:45 körül kaptak bejelentést azokról a járművekről, amelyek a gloucestershire-i RAF Fairford légibázis felé tartottak – ezt a Financial Times írta. Az amerikai légierő a létesítményt korábban B-1-es és B-52-es bombázók bázisaként használta iráni műveletek végrehajtására, miután ezt Sir Keir Starmer korábbi miniszterelnök engedélyezte.