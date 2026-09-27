Terrorkonvoj tartott az amerikai légibázis felé, bevetették a bombaelhárító robotokat a britek, az egész környéket evakuálták
Folynak a letartóztatások az Egyesült Királyságban. Gyanús járműveket füleltek le: ezek egy olyan légibázis felé tartva észlelték, amelyet az Egyesült Államok az Irán elleni csapások során is használt.
A rendőrség az éjszaka folyamán kapott bejelentést három gyanús járműről, amelyek az angliai Gloucestershire-ben található RAF Fairford légibázis felé haladtak – jelentette a Bloomberg. A környéket lezárták, miközben a hadsereg tűzszerész egysége átvizsgálta a járműveket. Egy közeli falu lakóit is evakuálták.
A rendőrök kezdetben öt férfit vettek őrizetbe a brit robbanóanyag-törvény megsértésének gyanújával, később pedig terrorcselekmény előkészítésének gyanújával is meggyanúsították őket.
A RAF Fairford az amerikai légierő Global Strike Command európai műveleteinek kiemelt előretolt bombázóbázisa. A brit kormányszóvivő közölte: Andy Burnham miniszterelnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről, de hozzátette: jelenleg „nem lenne helyénvaló” további részleteket közölni.
Burnham júliusban engedélyezte, hogy az Egyesült Államok a bázist Irán elleni védelmi csapásokhoz használja, folytatva elődje, Keir Starmer politikáját.
Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága egy szóvivője szerint „továbbra is éber”, és „megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az amerikai katonák, polgári alkalmazottak, szerződéses partnerek és családtagjaik biztonságát az európai hadszíntéren”.
A gloucestershire-i rendőrség közölte, hogy „folyamatosan zajlik annak megállapítása, pontosan milyen jellegű incidens történt”.
Indultak a tűzszerész robotok, a környék házait evakuálták
A Counter Terrorism Policing (CTP), vagyis a több rendőri szerv munkatársaiból álló terrorellenes különleges egység közölte, hogy a rendőrök vasárnap hajnali 0:45 körül kaptak bejelentést azokról a járművekről, amelyek a gloucestershire-i RAF Fairford légibázis felé tartottak – ezt a Financial Times írta. Az amerikai légierő a létesítményt korábban B-1-es és B-52-es bombázók bázisaként használta iráni műveletek végrehajtására, miután ezt Sir Keir Starmer korábbi miniszterelnök engedélyezte.
A BBC által sugárzott légi felvételeken az volt látható, hogy tűzszerész robotokat mozgattak a légibázis közelében egy úton parkoló furgonok körül – írta a brit lap. A BBC tudósításában egyébként Irán mellett előkerült a "szokásos" gyanusított, Oroszország is.
Mintegy 85 házat ürítettek ki Whelford térségében, a bázishoz közeli faluban és a rendőrség közlése szerint: „A járművek körül 400 méteres biztonsági zónát alakítottunk ki, amíg a hadsereg tűzszerész egysége átvizsgálja azokat. Elővigyázatosságból mintegy 85 háztartás lakóinak azt tanácsoltuk, hogy az átvizsgálás idejére hagyják el otthonukat.”
Az amerikai légierő 501. harctámogató repülőezrede, amely az Egyesült Királyságban működő amerikai légibázisok műveleteit kezeli, nem kívánta kommentálni azokat a híreket, amelyek szerint megerősítették a biztonsági intézkedéseket más, az Egyesült Államok által használt brit bázisokon is.