Eldőlt: semmi nem lesz az ország egyik legpatinásabb, katasztrofális állapotban lévő hotelének felújításából - a Tiszás politikus örömmel jelentette be a döntést, a polgármester kiakadt

Az Aranybika tervezett felújítása és átépítése a jelenlegi formában nem valósul meg, miután az épület tulajdonosa, a Mathias Corvinus Alapítvány megszűnt, vagyona pedig az államhoz kerül. Aranybika sorsáról egyelőre nincs végleges új terv, miközben Tárkányi Zsolt szerint „kukába kerül” az Orbán Balázs és Papp László által támogatott beruházás - írta a dehir.hu.

Évek munkája után újra kérdésessé vált, mi lesz Debrecen egyik legismertebb épületével / Fotó: Shutterstock

Fordulóponthoz érkezett az Aranybika ügye Debrecenben. Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy

a korábban tervezett formában nem újítják fel a város ikonikus épületét.

A bejelentés hátterében az áll, hogy megszűnt a Mathias Corvinus Alapítvány, amelynek feladatait a Nemzeti Tehetség Központ veszi át, az alapítvány vagyona, köztük az ingatlanok pedig az államhoz kerülnek.

Tárkányi szerint az új rendszerben nem romlik majd a közfeladatok és szolgáltatások minősége, miközben szerinte számos felesleges pozíciót megszüntettek, és átláthatóbbá válik az állami vagyon kezelése. Külön kiemelte, hogy az MCC ingatlanvagyona megfelelő helyre, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerül, és azt állította: ezzel „kukába kerül” Orbán Balázs és Papp László korábbi terve.

Az államtitkár élesen fogalmazott a beruházásról: szerinte a korábbi elképzelés tízmilliárdokból, vasbeton felhasználásával és a műemléki épület „megtükrözésével” valósult volna meg. Azt ugyanakkor nem árulta el, hogy az állam pontosan milyen hasznosítást tervez az Aranybikával.

Papp László debreceni polgármester nem hagyta szó nélkül a bejelentést.

Szerinte Tárkányi Zsolt öröme azért is különös, mert az MCC évek óta dolgozott az Aranybika felújításán, és a tervek szerint 2026-ban fejeződött volna be az engedélyes és kiviteli tervezés. A beruházás 2027-ben indulhatott volna el.

A polgármester arra is emlékeztetett, hogy az MCC 2021-ben vásárolta meg a Hotel Aranybikát, majd képzési központot alakított ki az épületben. A koncepció szerint először a szocializmus idején hozzáépített szárnyat bontották volna el, helyére pedig egy új épületrész került volna. Ebbe költözhettek volna át az MCC képzései, ezt követően pedig megkezdődhetett volna a Hajós Alfréd által tervezett történelmi épületrész műemléki rekonstrukciója. A felújított régi szárny ismét szállodaként működött volna.